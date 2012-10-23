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Google : NFC ödemeleri büyüyor, istenen seviyeye gelmesi 3-5 yıl alacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun bir süredir geliştirilmesine rağmen son iki yıldır trendi yükselmeye başlayan ve temassız ödemeden veri aktarımına kadar pek çok alanda mobil cihazlarda yerini alan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, özellikle temassız ödeme alanında büyük yatırımlar alıyor.

Google'ın Wallet adlı hizmetiyle NFC tabanlı temassız ödeme sistemini başlatması ve ABD çapında popüler mağazalarla anlaşmalar yapması, bu alanda diğer firmalara da kapı açmıştı. Ülkmizde Cep-T Cüzdan gibi örneklerde gördüğümüz NFC teknolojisi halen istenen seviyede değil.

Google'ın ödemelerden sorumlu başkan yardımcısı Osama Bedier, NFC ile yapılan ödemelerin artış gösterdiğini ancak yine de istenen seviyede olmadığını açıkladı. Google'ın NFC için büyük yatırımları devam ederken, teknolojinin yaygın kullanıma geçmesi 3-5 yıl arasında olacak.

Wallet hizmetinin sadece Citibank Mastercard kredi kartı ile ödeme yapmasına izin vermesi, kullanım oranını sınırlı tutmuştu. Ancak uygulamanın bilgileri telefona değil uzak sunucuya depolayan bulut altyapısı ile uyumlu yeni versiyonunda diğer kredi kartlar desteklenince, ilk altı haftada temassız ödeme oranı ikiye katlandı. Ayrıca bu versiyonda telefon kaybedilir veya çalınırsa Wallet ile ilişkili ödemeler engellenebiliyordu.

Wallet hizmeti halen sadece Sprint ve Virgin Mobile tarafından satılan telefonlarda kullanılabiliyor. Bu yüzden pek çok kullanıcı root yöntemi ile Wallet uygulamasını yüklemiş durumda. Ancak Google, muhtemel güvenlik açıklarına karşı kullanıcıları uyarmaya başladı.

Bedier, NFC teknolojisinin bir mobil ödeme kanalı olarak başarılı olması için, operatörlerin ek desteğine ihtiyacı olduğunu ifade ediyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2411219,00.asp Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen duzah
duzah
Şöyle kıl insanlar hep mi misafir olarak yazar yahu !

Onlar kendini ezik hisseden, kendi hesabıyla girmeye cesareti olmayan kişiliksizler...Genelde kurban bayramlarında boğanın, öküzün altında kalıp beyin hasarı alanlar, apaçiler ve ergenlerden oluşuyorlar... Görmezden gelin...
duzahŞöyle kıl insanlar hep mi misafir olarak yazar yahu !Onlar kendini ezik hisseden, kendi hesabıyla girmeye cesareti olmaya...
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nurettinaz 6 yıl
Apple da bundan 10 sene sonra nfc li bir iphone üretir artık.
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Public_Enemy 6 yıl
bu temassız olayına hiç ısınamadım, karttan gözümün önünde çekmelerini tercih ederim.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kızıl ötesi ile avuç içi nabızlı damar haritası okumalı gibi ileri seviye
alış verişte paranın bile yerine geçebilecek yeni ve her zaman baki kalacak teknolojiler var iken
birden fazla parçanın bir araya geldiği ve her bir parça için belli bir patent kullanım ücreti ile
yıllık ilk bakışta 1 TR Lira bile olsa, tek başına TR 80 milyon
ve her yıl bu kadar bedeli devamlı ödemek pekte mantıklı değil !
bankacılık yeni teknoloji arıyorsa baki olacak teknolojilere baksın !
kızıl ötesi ile avuç içi nabızlı damar haritası okumalı gibi ileri seviye
alış verişte paranın bile yerine geçebilecek yeni ve her zaman baki kalacak teknolojiler var zaten
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UçamayanPenguen 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
kızıl ötesi ile avuç içi nabızlı damar haritası okumalı gibi ileri seviye
alış verişte paranın bile yerine geçebilecek yeni ve her zaman baki kalacak teknolojiler var iken
birden fazla parçanın bir araya geldiği ve her bir parça için belli bir patent kullanım ücreti ile
yıllık ilk bakışta 1 TR Lira bile olsa, tek başına TR 80 milyon
ve her yıl bu kadar bedeli devamlı ödemek pekte mantıklı değil !
bankacılık yeni teknoloji arıyorsa baki olacak teknolojilere baksın !
kızıl ötesi ile avuç içi nabızlı damar haritası okumalı gibi ileri seviye
alış verişte paranın bile yerine geçebilecek yeni ve her zaman baki kalacak teknolojiler var zaten


O bankalarin cogu zaten bilerek oyle yapiyorlar mutlaka birileri bir yerden 1tl kazaniyor dunyada nerde eski teknoloji kullandiriliyor nerde savas cikartiliyorsa mutlaka birilerinin kari olmuyormu
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Bukalemun 6 yıl
3G ye döndü bu iş !!!!!! NFC li cihaz çıkartıyorlar ama teknoloji ortada yok. aksesuar çıkartıyorlar ancak cihaz bedeli kadar pahalı.... ram yükseltilmesi - yazılıma ağırlık verilmesi ve pil için yatırım yapılması gerek. NFC li cihazlar 2015 de de üretilse olabilir.
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teramit 6 yıl
marketin birinde google vallet oldumu androidli cihazlara yarar sadece, ios lu ve windowslu donanımlarda kendi sistemlerini entegre ettimi marketlerde pos makinelerinin yanında okuma cihazlarıyla birlikte reyon açarlar artık kasaya :)
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sertacxx 6 yıl
En havalı olanıda o yaygınlaşmıs zil sesi toplu bir yerde çalınca böyle şılak diye çıkartıyorsun o an tüm kızlar iphone lu çocuğu gördün mü? Ne kadar havalı iphone ile bir bütün olmuşlar diyip yanıma geliyorlar bu yuzden iphone :)
Şaka bir yana nfc nin özellikle ülkemizde çok ilerlemesi lazım ama zor gibi...
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cumhurkey 6 yıl
DH Misafiri
Android kullanan adam fakirdir, sanal cüzdanı ne yapacak ki ? Biz apple kullanıcıları gibi cebi dolgun kişiler için lazım bence asıl.iphone5imi ortamda masaya koydummu nasıl da dikkat çekiyor, bütün kızlar üstüme atlayacak neredeyse.

asıl dikkati metroya binerken halk otobüsüne binerken çekmeyecenmi bilet akbil vs yerine DITlatırken. marketlerden bisküvi cola alırken. başkada fazla biryerde kullanılmaz. 8. si çıkana kadar
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duzah 6 yıl
Şöyle kıl insanlar hep mi misafir olarak yazar yahu !
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Firaristt 6 yıl duzah
duzah
Şöyle kıl insanlar hep mi misafir olarak yazar yahu !

Onlar kendini ezik hisseden, kendi hesabıyla girmeye cesareti olmayan kişiliksizler...Genelde kurban bayramlarında boğanın, öküzün altında kalıp beyin hasarı alanlar, apaçiler ve ergenlerden oluşuyorlar... Görmezden gelin...
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