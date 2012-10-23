Google : NFC ödemeleri büyüyor, istenen seviyeye gelmesi 3-5 yıl alacak





Uzun bir süredir geliştirilmesine rağmen son iki yıldır trendi yükselmeye başlayan ve temassız ödemeden veri aktarımına kadar pek çok alanda mobil cihazlarda yerini alan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, özellikle temassız ödeme alanında büyük yatırımlar alıyor.





Google'ın Wallet adlı hizmetiyle NFC tabanlı temassız ödeme sistemini başlatması ve ABD çapında popüler mağazalarla anlaşmalar yapması, bu alanda diğer firmalara da kapı açmıştı. Ülkmizde Cep-T Cüzdan gibi örneklerde gördüğümüz NFC teknolojisi halen istenen seviyede değil.





Google'ın ödemelerden sorumlu başkan yardımcısı Osama Bedier, NFC ile yapılan ödemelerin artış gösterdiğini ancak yine de istenen seviyede olmadığını açıkladı. Google'ın NFC için büyük yatırımları devam ederken, teknolojinin yaygın kullanıma geçmesi 3-5 yıl arasında olacak.





Wallet hizmetinin sadece Citibank Mastercard kredi kartı ile ödeme yapmasına izin vermesi, kullanım oranını sınırlı tutmuştu. Ancak uygulamanın bilgileri telefona değil uzak sunucuya depolayan bulut altyapısı ile uyumlu yeni versiyonunda diğer kredi kartlar desteklenince, ilk altı haftada temassız ödeme oranı ikiye katlandı. Ayrıca bu versiyonda telefon kaybedilir veya çalınırsa Wallet ile ilişkili ödemeler engellenebiliyordu.





Wallet hizmeti halen sadece Sprint ve Virgin Mobile tarafından satılan telefonlarda kullanılabiliyor. Bu yüzden pek çok kullanıcı root yöntemi ile Wallet uygulamasını yüklemiş durumda. Ancak Google, muhtemel güvenlik açıklarına karşı kullanıcıları uyarmaya başladı.





Bedier, NFC teknolojisinin bir mobil ödeme kanalı olarak başarılı olması için, operatörlerin ek desteğine ihtiyacı olduğunu ifade ediyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2411219,00.asp