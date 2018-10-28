Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor

Teknoloji Editörü
Android kullanıcıları Google'ın Nearby Notifications özelliği ile konum tabanlı bildirimler alabiliyorlardı. Maalesef, Google kötü bir kullanıcı deneyimine yol açabilecek spam içerik nedeniyle bu yılın ilerleyen günlerinde hizmeti durdurmaya karar verdi.
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6 Aralık'ta kapanıyor
Nearby Notifications, Android kullanıcılarının, konum tabanlı olarak diğer içerikleri keşfetmesinin bir yolu olarak 2015 yılında başlatıldı. Bulunduğunuz çevredeki bilgileri size kolaylık olması açısından bildirim olarak sunan bu hizmet, son zamanlarda spam yapmak için kullanılmaya başlanmıştı.Bu nedenle, Google, 6 Aralık tarihinde Android'deki Nearby Notifications hizmetini tamamen kapatacağını açıkladı. Bu tarihten itibaren kullanıcılar artık uyarı bildirimleri alamayacak. Ancak buna benzer olarak konum tabanlı bazı bilgilerin kullanıcılara iletilmeye devam edeceği belirtiliyor.
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