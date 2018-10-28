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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor

Google'un uzun bir süredir devam eden konum tabanlı bildirimler özelliğini sonlandırma kararı aldı. Hizmetin yoğun spam altında olmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtiliyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android kullanıcıları Google'ın Nearby Notifications özelliği ile konum tabanlı bildirimler alabiliyorlardı. Maalesef, Google kötü bir kullanıcı deneyimine yol açabilecek spam içerik nedeniyle bu yılın ilerleyen günlerinde hizmeti durdurmaya karar verdi.

6 Aralık'ta kapanıyor

Nearby Notifications, Android kullanıcılarının, konum tabanlı olarak diğer içerikleri keşfetmesinin bir yolu olarak 2015 yılında başlatıldı. Bulunduğunuz çevredeki bilgileri size kolaylık olması açısından bildirim olarak sunan bu hizmet, son zamanlarda spam yapmak için kullanılmaya başlanmıştı.
Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor
Bu nedenle, Google, 6 Aralık tarihinde Android'deki Nearby Notifications hizmetini tamamen kapatacağını açıkladı. Bu tarihten itibaren kullanıcılar artık uyarı bildirimleri alamayacak. Ancak buna benzer olarak konum tabanlı bazı bilgilerin kullanıcılara iletilmeye devam edeceği belirtiliyor.

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ouzqan 6 ay
Google desteği çektiğine göre ya kullanıcı azdır ya da istediği verileri çekemiyordur.
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Y-ZiyA 6 ay
Trafik durumu yakında kaza var vb. gibi bilgileri bize veren servis bu muydu?
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