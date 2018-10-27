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Google Play Store ücretli içeriklere sınırsız erişim için abonelik hizmeti başlatabilir

Google'ın uygulama ve içerik marketi Play Store'un yakında tüm ücretli uygulama ve filmlere erişim için abonelik sistemine geçeceği iddia ediliyor. Detaylar haberimizde.
6 ay
4,2b
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7
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google'ın uygulama ve içerik marketi Play Store, şu an istediğiniz uygulama veya filmi satın almak için ayrı ayrı ödeme yaptığınız bir sistemle çalışıyor. Fakat, Play Store yakında tüm ücretli içerikler için aylık bir abonelik karşılığında sınırsız erişim hizmeti verebilir.

Play Pass abonelik sistemi

Gelen haberler arama devinin böyle bir proje üzerinde çalıştığı yönünde. Google'ın "Play Pass" adında bir abonelik hizmeti geliştirdiğini ortaya çıkaran XDA geliştirici forumu, bundan yola çıkarak şirketin çok yakında ücretli oyun ve uygulamalara, hatta filmlere aylık belli bir ücret karşılığında erişim için abonelik hizmeti sunacağını iddia ediyor.
Sistemin nasıl çalışacağı ve hangi uygulamaların bu abonelik hizmetinin bir parçası olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Sürekli bir gelir akışı oluşturacağı için hem Google hem de geliştiriciler için bu abonelik modelinin daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Tabii ki biz kullanıcıların da aylık standart bir ücretle tüm bu içeriğe erişebilecek olmamız oldukça cezbedici diyebiliriz.

https://www.xda-developers.com/google-play-pass-play-store-rumor/ Yorum Yaz
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Fenomenon 6 ay en beğenilen
mantık güzel gibi ancak fiyatın çok ucuz olacağını zannetmiyorum.
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yorumculuklar 6 ay
Bu abonelik hizmetine ücretsiz uygulamalardaki reklamların kaldırılması da dahil olsa baya kullanışlı olur...
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crazywinner3 6 ay
Google play'den film falan almayın. ÇÖP. Full HD parası ödeyip film aldım. Filmi açtığımda şok oldum kalite iğrençti. Sonra youtube player'ında denedim ve en fazla 480p izleyebildiğimi gördüm 1080p ekranlı cihazımda. En kötü yanı da hiç bir muhattabınız yok.
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Oathbreaker. 6 ay
Yeni oyunlardan cüzdanları boşaltma keyfini bırakmazlar. Eski oyunlara gelir.
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maxmania 6 ay
mikro ödeme ve reklam sistemine olan şikayetler ürküttü herhalde. yoksa niye vazgeçsinler hem satıp hem de sonrasında insanların cüzdanını tırtıklamaktan.
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Y-ZiyA 6 ay
Bütün oyun ve uygulamalar olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen belli uygulamalar ve oyunlar kapsama alınır
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Oathbreaker. 6 ay Y-ZiyA
Origin Pass gibi olur öyle. Mantıklı.
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yorumculuklar 6 ay
Bu abonelik hizmetine ücretsiz uygulamalardaki reklamların kaldırılması da dahil olsa baya kullanışlı olur...
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Fenomenon 6 ay en beğenilen
mantık güzel gibi ancak fiyatın çok ucuz olacağını zannetmiyorum.
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