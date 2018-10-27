Google Play Store ücretli içeriklere sınırsız erişim için abonelik hizmeti başlatabilir

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Google'ın uygulama ve içerik marketi Play Store, şu an istediğiniz uygulama veya filmi satın almak için ayrı ayrı ödeme yaptığınız bir sistemle çalışıyor. Fakat, Play Store yakında tüm ücretli içerikler için aylık bir abonelik karşılığında sınırsız erişim hizmeti verebilir.
Play Pass abonelik sistemi
Gelen haberler arama devinin böyle bir proje üzerinde çalıştığı yönünde. Google'ın "Play Pass" adında bir abonelik hizmeti geliştirdiğini ortaya çıkaran XDA geliştirici forumu, bundan yola çıkarak şirketin çok yakında ücretli oyun ve uygulamalara, hatta filmlere aylık belli bir ücret karşılığında erişim için abonelik hizmeti sunacağını iddia ediyor.Sistemin nasıl çalışacağı ve hangi uygulamaların bu abonelik hizmetinin bir parçası olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Sürekli bir gelir akışı oluşturacağı için hem Google hem de geliştiriciler için bu abonelik modelinin daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Tabii ki biz kullanıcıların da aylık standart bir ücretle tüm bu içeriğe erişebilecek olmamız oldukça cezbedici diyebiliriz.
https://www.xda-developers.com/google-play-pass-play-store-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle