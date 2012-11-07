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Google Nexus 4, 395€ fiyat etiketiyle Media Markt tarafından listelendi

6 yıl
4,8b
1
119
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni akıllı telefonunu önümüzdeki hafta Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya, Kanada, Fransa ve İspanya'da Play Store aracılığıyla çevrimiçi olarak resmen satışa sunacak olan Google, bir süredir kendi mağazası dışındaki dördüncü nesil Nexus satışları için LG'nin belirlediği fiyatlar üzerinden eleştiriliyordu. Üst düzey bir akıllı telefonu orta segment ürünlerle aynı seviyeden fiyatlandıran firma, Play Store dışındaki satış kanallarından gelirini dengelemeye çalışmakla suçlanıyordu. Ancak Avrupa'dan gelen son veriler, ortaya atılan bu iddiaları yalanlıyor.
Ünlü Alman perakendeci Media Markt, 16GB'lık Nexus 4 için ön sipariş alımına başladı. Telefonu %19'luk KDV dahil 395€'dan (~505$) listeleyen satıcı, vergisiz 332€'luk bir fiyat belirlemiş. Google'ın Amerika'daki fiyatları, 8GB'lık model için 299$, 16GB'lık model içinse 349$'dı. İngiltere'de bu fiyatlar 239/279£ iken, diğer Avrupa ülkelerinde 299/349€ seviyesinden sipariş alınıyor. İspanyol Phone House yaptığı açıklamada, LG'nin tavsiye edilen perakende fiyatının 599€ olduğunu ve bu yüzden siparişlerini iptal ettiklerini belirtmişti. Görülüyor ki, Avrupa'nın en önemli satıcılarından Media Markt'ın Nexus 4 fiyatlandırması Play Store'dan yaklaşık 50€ daha yüksek. Google'ın resmen satış yapmadığı ülkelerde bu civarda bir farkın oluşması gayet normal karşılanacaktır. 
4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, çift taşıyıcı ile HSPA+ 42Mbps hız desteği, Bluetooth 4.0, Qi sertifikalı kablosuz şarj özelliği, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh pile sahip Google Nexus 4'ün 13 Kasım tarihli Play Store çıkışının ardından diğer satış kanallarının dağıtımlarına Kasım sonu - Aralık gibi başlaması bekleniyor. Media Markt, dağıtım için 15 Aralık tarihini işaret ediyor. Türkiye'de satışların ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Yine de son günlerde iddia edildiği gibi Nexus 4'ün 450-500€'nun üzerinde fiyatlandırılmayacak olması tüketicileri memnun edecektir. 

http://data.mediamarkt.de/angebot/vorbestellung/nexus-lg-nexus-4?searchkategorie=1721&et_cid=4&et_lid=10&et_sub=LG_Nexus_4 Yorum Yaz
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bring to front 6 yıl en beğenilen
Hic heveslenmeyin bizi opecekler.
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IceRulez 6 yıl
ben son kullanıcıya 1599 ile 1699 TL arasından satışa sunulacağını düşünüyorum varmı arttıran ?
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Jacobıan 6 yıl
telefonu bu kadar övmeyin fiyatını patlatıcaklar yoksa türkiye de
sıradan, içinde kulaklığı olmayan sd kart takılamayan bir telefon
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1 Avatar
wolferto 6 yıl
ya beyler satıcılar bu sitelere giriyor ve eline gelen ürünü fazlasıyla kaktırmak için örn trcell wodafon tt net avea flan illaki bi yurt dışından tanıdığınız vardır geçen gittim sordum dışardan sokulan her ürün pasoport basına 5 telefon girişi yapılıyormus yani:) alın yol imei hepsini toplasan 1000tl etmiyor ben nexus 10 tablet getirecegim 32 gb 900 e gelicek kafanızı çalıştırın yawwww:)
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seven44 6 yıl
1100 1250 arası olur bence
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DH Misafiri 6 yıl
:) almanyadan aldır
100 tl tüm bayilikler imei kaydı yapıyor
koy cebine 900e ne urasjanız la
zati nexus lg garantisi 1 yık ulusal ki zaten bi sorun çıkarsa ilk yıl çıkar sonra çıkmassa 5 sene çıkmaz
türk milleti olarak daha uyanamadık ha telefon diye bu kadar kaktırıolarsa al 2 .ci el telefon git almanyada nexus 10 ısmarla 900 tl ye gelir bi tanıdıgınız vardır elbette akrabalardan almanyada çogunuzun var olay budur:)
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DH Misafiri 6 yıl
yaw al dısardan getirt girişte bi yüz kagıt türkiyeye imeili bi kayıt tamam dır ne sıkıonuz dişinizi almanyadaki akrabalarınıza aldırın:) ndnd kazık yiesiniz ki en fazla 800 900 e gelir masrafı
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Holy Templar 6 yıl
fiyatlarda güzelmiş geçmiş olsun
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MUTAF 6 yıl
son çıkan ürünler ve iphone5 fiyatlarına göre. 1500 ederi var..
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VYC Majoris 6 yıl
Ne 1800'ü ya? Fiyatı donanıma göre mi belirliyorsunuz?
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Gambit2 6 yıl
Ya gerçekten çok abartmışsınız fiyatları. Diğer telefonların satış fiyatına bakın birde bu telefonun satış fiyatına bakın. Abartı fiyatlar düşünmekten vazgeçin bence.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar, telefonun donanımı süper 1.5 ghz s4pro işlemci ve 2 GB RAM, 1800 tlye girer 3 ay sonra 1500 olur diye düşünüyorum ve 9 ay sonra 1200
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depeche35 6 yıl
1400 TL 'ye girecek... demişti dersiniz.
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nurettinaz 6 yıl
Arkadaş bizim başımız kel mi bizim ne eksikliğimiz varda bu fiyatlardan sahip olamıyoruz ürünlere. Acayip saçma buşimdi canım ülkemde satılır bir ikinci el şahin fiyatına ayıptır ya
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aziz77 6 yıl
s3ü 3e katlayan cihaz..
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inexo 6 yıl aziz77
aziz77
s3ü 3e katlayan cihaz..

fiyat aynı olsa yine s3 alınır
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inexo 6 yıl
Google Play Mağazası’ndan doğrudan satış
yapılamayan Türkiye gibi ülkelerde (Bu
ülkelere İspanya ve İtalya gibi büyük ülkeler
de dahil) fiyat iki katına çıkıyor. Eğer siz de
Nexus 4’ün 8 GB’lık modeline sahip
olmak istiyorsanız 768 Doları gözden
çıkarmalısınız . Bu fiyat artığının LG’den
kaynaklandığı söylenirken Google veya LG
konu ile ilgili herhangi bir açıklamada
bulunmadı.
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tayfunay 6 yıl
http://www.ebay.com/itm/LG-Nexus-4-16GB-Factory-Unlocked-Google-Smartphone-Latest-Model-BRAND-NEW-/170940432419?pt=Cell_Phones&hash=item27ccd80023

Üstüne ne kadar gelir bizde siz hesaplayın .. yalnız bu 8mp kamera 13mp olmayacakmıydı belli ülkelerde 8mp galiba ?
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gduman 6 yıl inexo
inexo
Google Play Mağazası’ndan doğrudan satış
yapılamayan Türkiye gibi ülkelerde (Bu
ülkelere İspanya ve İtalya gibi büyük ülkeler
de dahil) fiyat iki katına çıkıyor. Eğer siz de
Nexus 4’ün 8 GB’lık modeline sahip
olmak istiyorsanız 768 Doları gözden
çıkarmalısınız . Bu fiyat artığının LG’den
kaynaklandığı söylenirken Google veya LG
konu ile ilgili herhangi bir açıklamada
bulunmadı.

Bu bilgi tam dogru degil, zira ispanyada google play satisi var
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ysfbkrcn 6 yıl
Bu telefonu Almanya dan alsak ülkemizde çalışmaz mı? Sim kart sorunu olur mu?
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