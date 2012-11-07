Google Nexus 4, 395€ fiyat etiketiyle Media Markt tarafından listelendi





Yeni akıllı telefonunu önümüzdeki hafta Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya, Kanada, Fransa ve İspanya'da Play Store aracılığıyla çevrimiçi olarak resmen satışa sunacak olan Google, bir süredir kendi mağazası dışındaki dördüncü nesil Nexus satışları için LG'nin belirlediği fiyatlar üzerinden eleştiriliyordu. Üst düzey bir akıllı telefonu orta segment ürünlerle aynı seviyeden fiyatlandıran firma, Play Store dışındaki satış kanallarından gelirini dengelemeye çalışmakla suçlanıyordu. Ancak Avrupa'dan gelen son veriler, ortaya atılan bu iddiaları yalanlıyor.

Ünlü Alman perakendeci Media Markt, 16GB'lık Nexus 4 için ön sipariş alımına başladı. Telefonu %19'luk KDV dahil 395€'dan (~505$) listeleyen satıcı, vergisiz 332€'luk bir fiyat belirlemiş. Google'ın Amerika'daki fiyatları, 8GB'lık model için 299$, 16GB'lık model içinse 349$'dı. İngiltere'de bu fiyatlar 239/279£ iken, diğer Avrupa ülkelerinde 299/349€ seviyesinden sipariş alınıyor. İspanyol Phone House yaptığı açıklamada, LG'nin tavsiye edilen perakende fiyatının 599€ olduğunu ve bu yüzden siparişlerini iptal ettiklerini belirtmişti. Görülüyor ki, Avrupa'nın en önemli satıcılarından Media Markt'ın Nexus 4 fiyatlandırması Play Store'dan yaklaşık 50€ daha yüksek. Google'ın resmen satış yapmadığı ülkelerde bu civarda bir farkın oluşması gayet normal karşılanacaktır.

4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, çift taşıyıcı ile HSPA+ 42Mbps hız desteği, Bluetooth 4.0, Qi sertifikalı kablosuz şarj özelliği, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh pile sahip Google Nexus 4'ün 13 Kasım tarihli Play Store çıkışının ardından diğer satış kanallarının dağıtımlarına Kasım sonu - Aralık gibi başlaması bekleniyor. Media Markt, dağıtım için 15 Aralık tarihini işaret ediyor. Türkiye'de satışların ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Yine de son günlerde iddia edildiği gibi Nexus 4'ün 450-500€'nun üzerinde fiyatlandırılmayacak olması tüketicileri memnun edecektir.

http://data.mediamarkt.de/angebot/vorbestellung/nexus-lg-nexus-4?searchkategorie=1721&et_cid=4&et_lid=10&et_sub=LG_Nexus_4