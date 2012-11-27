Google Nexus 4 ve Nexus 10 için Android 4.2.1 güncellemesi yayınlandı

Google, Jelly Bean kod adını taşıyan 4.2 sürümlü işletim sistemi güncellemesini yayınlamasından kısa süre sonra fark edilen People uygulamasındaki önemli bir hatayı düzeltmeye başladı. Yazılımın çekirdek uygulamalarından birinde ortaya çıkan Aralık ayının eksikliği, medyada büyük yankı bulmuş, sorunun farkına varan arama moturu devi yakında bir güncelleme dağıtacağını açıklamıştı.

1.1MB büyüklüğündeki güncelleme, OTA yoluyla LG Nexus 4 ve Samsung Nexus 10 sahiplerine ulaşmaya başladı. Yazılım yükseltmesinin Galaxy Nexus ile Nexus 7'ye ne zaman dağıtılacağı bilinmezken, birkaç saat önce en güncel Jelly Bean versiyonunun kaynak kodları Google tarafından yayınlandı. Android 4.1.2 sonrası diğer cihazlar için geliştirilen güncellemelerin Android 4.2.1 tabanlı hazırlanması bekleniyor.