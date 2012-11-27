Google Nexus 4 ve Nexus 10 için Android 4.2.1 güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Google, Jelly Bean kod adını taşıyan 4.2 sürümlü işletim sistemi güncellemesini yayınlamasından kısa süre sonra fark edilen People uygulamasındaki önemli bir hatayı düzeltmeye başladı. Yazılımın çekirdek uygulamalarından birinde ortaya çıkan Aralık ayının eksikliği, medyada büyük yankı bulmuş, sorunun farkına varan arama moturu devi yakında bir güncelleme dağıtacağını açıklamıştı.
1.1MB büyüklüğündeki güncelleme, OTA yoluyla LG Nexus 4 ve Samsung Nexus 10 sahiplerine ulaşmaya başladı. Yazılım yükseltmesinin Galaxy Nexus ile Nexus 7'ye ne zaman dağıtılacağı bilinmezken, birkaç saat önce en güncel Jelly Bean versiyonunun kaynak kodları Google tarafından yayınlandı. Android 4.1.2 sonrası diğer cihazlar için geliştirilen güncellemelerin Android 4.2.1 tabanlı hazırlanması bekleniyor.
Küçük bir güncelleme olan JOP40D yapı numaralı yeni yazılım, ayrıca Nexus 4'te mevcut olan atıl durumdaki 4G LTE iletişim teknolojisi çipine erişimi de kısıtlamıyor. Akıllı telefonu Bant 4 spektrumundaki frekanslarla kullanmak halen mümkün. Cihaz sahipleri güncelleme paketini direk buradaki bağlantı aracılığıyla Google sunucularından çekebilirler.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2016121 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4.0.1
4.0.2
4.1.1 vs vs nerdeyse her ay bi versiyon cıkıyo. Benim telefonum ne zaman alıcak diye düşünüyo herkes.Tüketici olarak Bunu yaşamak zorundamıyız
android.clients.google.com/...
Adam sorunlü sürüm yayınlamış orunu da düzeltince durmuyor duramıyor mu oldu :)
Nedense büyük yankı uyandıran bu sorunu ebn donanımhaberde okuyamadım
Bu yazmış olduğum yorum kimin zoruna gitti acaba? Eksileyip duruyorsunuz :)
Harbiden DH'deki Eksileyenler Trol Bilimi Falan Mi Okuyor? Adam Dogru Yazmis Kardesim Takvimsel Olarak ARALIK Ayi 4.2'de Yok ve Bu Guncellemede Bir Yama Hatanin Giderilmesi Icin Ne Kadar Cahil Insan Var! ANDROID Diyor Ama Acaba Isminden Baska Nasil Kullanilir? Amaci Nedir Bildiklerini Zannetmiyorum.
1600tl civarı ve şubat sonu.