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Google Nexus 4'ün ilk düşürme testi yayınlandı

6 yıl
957
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31
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın geçen hafta piyasaya sürdüğü ve bir gün içerisinde neredeyse tüm stokları eriyen LG üretimi dördüncü nesil Nexus ile hazırlanmış ilk düşürme testi videosu yayınlandı. Teknik özellikleri hesaba katıldığında oldukça ucuz bir akıllı telefon olan Nexus 4, tüketicilerden büyük ilgi gördü. Sınırlı sayıdaki ilk parti ürünlerden birkaçını satın almayı başaran Fuchsphones.de sitesi, birini Youtube kanalından yayınladığı videoda iki farklı yükselikten düşürerek aygıtın dayanıklılığını değerlendirdi.
İlk olarak cep hizasından, yani yaklaşık bir metreden kaldırıma bırakılan iki tarafı cam kaplı Nexus 4, ufak sıyrıklarla bu düşüşten kurtuluyor. İkincisi konuşma sırasında gerçekleşebilecek bir düşüş senaryosuna uygun şekilde gerçekleştirilen düşüş sonrası yeni Google telefonunun arka kısmında çatlaklar meydana geliyor. Buna rağmen aygıt hiçbir işlevsel kayba uğramıyor. Sitenin bildirdiği verilere göre; ikinci senaryodaki düşüş yaklaşık 1.9 metreden gerçekleşiyor. Çok daha pahalı modellerin aynı yükseklikten çok daha ağır hasarla kurtulabildiği göz önünde bulundurulduğunda Güney Koreli üreticinin çift tarafı cam kaplı bu çözümünde oldukça iyi iş çıkardığı sonucuna varılıyor. Tabi ki düşüşte cihazın alacağı zarar her zaman aynı düzeyde olmayabilir, fakat yapısı itibariyle Nexus 4'ü dayanıklı bir model olarak nitelendirmek mümkün.
LG Nexus 4'ün her iki düşüş sonrasında aldığı hasarlara dair detaylı görüntülere kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. Düşürme testi videosu aşağıdadır.

http://fuchsphones.de/droptest-google-nexus-4/ Yorum Yaz
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pSy! 6 yıl en beğenilen
elemanın ayakkabının burnu açılmış yere nexus atıyor ya :D la olm bak git denir buna :D
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by_fb 6 yıl
2:47 adamın ayakkabı heidi çizgifilmindeki peter gibi :D
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infom@n 6 yıl
sertacarslan
Konuşma hizası 1.9 metre iyiymiş :)

yani adamın boyu 2 metre:) Boyu kısa olanlar biraz daha şanslı:)
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idris-tolar 6 yıl
Yeni telefonlarda artik iyica dayaniksiz..
Cihazi elinizden dusurseniz vay halinize..
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king1403 6 yıl
pSy!
elemanın ayakkabının burnu açılmış yere nexus atıyor ya :D la olm bak git denir buna :D

bence de videonun en dikkat çekici ayrıntısı bu :)
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black_67 6 yıl
sonuçta cam ne olursa olsun plastik ile kıyaslanmayacak kadar dayanıksız olur

zaten kırılmasa şaşardım ayın durum 4s içinde geçerli
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saltooo 6 yıl
şans işi 30 cm den düşer kırılır
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Bilal Akgündüz 6 yıl
TECHTRONİC
Arka kısmının cam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu özelliklerin yazıldığı hiçbir sitede cam olduğu belirtilmemişti :S Peki arka camda Gorilla Glass 2 mi yoksa başka bişeymi ne acaba?

Gorilla Glass 2 midir bilmiyorum ama muhtemelen Corning üretimi dayanıklı bir camdır. Dayanıklılığı arttırılmış bir cam olduğu biliniyor. Ekran üzerine uygulanmadığı için Gorilla Glass 2 gibi paneller için özelleştirilmiş bir çözüm değildir.
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Amedra 6 yıl
Milleti de sakar sanıyorlar herhalde, her telefonun drop test yapılması moda oldu artık. Ne sakar bir insanoğluymuşuz meğer ben bunu anlıyorum artık.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
FlyingUnderpants
Bu Nexus 4ü ABDde almak istediğimizde, fiziksel olarak Google mağazası (Play) bulabiliyor muyuz, yoksa ABDde bile internet üzerinden mi almak lazım? Durumu bilen bir arkadaşımız açıklarsa sevinirim.

Fiziksel bir mağaza yok. play.google.com'dan almalısınız, ancak bir aya kadar stokların normalleşmesini beklemeyin. Türkiye'ye getirecekseniz Avrupa'dan daha kolay alınır, tabi daha pahalı olur.
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Makaroncu 6 yıl
Ben şahsen drop testleri hiç mantıklı ve gerçekçi bulmuyorum
Bence drop test ile bu bir telefonun sağlamlığı ölçülemez
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darkaura 6 yıl
haberi daha okumadan olumlumu olumsuzmu yazarindan anliyabiliyorum. olumsuz bir android haberi varsa kesinlikle ilk once ekrem cukurca yetistiriyor.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Bu Nexus 4'ü ABD'de almak istediğimizde, fiziksel olarak Google mağazası (Play) bulabiliyor muyuz, yoksa ABD'de bile internet üzerinden mi almak lazım? Durumu bilen bir arkadaşımız açıklarsa sevinirim.
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