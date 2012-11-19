Google Nexus 4'ün ilk düşürme testi yayınlandı





Google'ın geçen hafta piyasaya sürdüğü ve bir gün içerisinde neredeyse tüm stokları eriyen LG üretimi dördüncü nesil Nexus ile hazırlanmış ilk düşürme testi videosu yayınlandı. Teknik özellikleri hesaba katıldığında oldukça ucuz bir akıllı telefon olan Nexus 4, tüketicilerden büyük ilgi gördü. Sınırlı sayıdaki ilk parti ürünlerden birkaçını satın almayı başaran Fuchsphones.de sitesi, birini Youtube kanalından yayınladığı videoda iki farklı yükselikten düşürerek aygıtın dayanıklılığını değerlendirdi.

İlk olarak cep hizasından, yani yaklaşık bir metreden kaldırıma bırakılan iki tarafı cam kaplı Nexus 4, ufak sıyrıklarla bu düşüşten kurtuluyor. İkincisi konuşma sırasında gerçekleşebilecek bir düşüş senaryosuna uygun şekilde gerçekleştirilen düşüş sonrası yeni Google telefonunun arka kısmında çatlaklar meydana geliyor. Buna rağmen aygıt hiçbir işlevsel kayba uğramıyor. Sitenin bildirdiği verilere göre; ikinci senaryodaki düşüş yaklaşık 1.9 metreden gerçekleşiyor. Çok daha pahalı modellerin aynı yükseklikten çok daha ağır hasarla kurtulabildiği göz önünde bulundurulduğunda Güney Koreli üreticinin çift tarafı cam kaplı bu çözümünde oldukça iyi iş çıkardığı sonucuna varılıyor. Tabi ki düşüşte cihazın alacağı zarar her zaman aynı düzeyde olmayabilir, fakat yapısı itibariyle Nexus 4'ü dayanıklı bir model olarak nitelendirmek mümkün.

LG Nexus 4'ün her iki düşüş sonrasında aldığı hasarlara dair detaylı görüntülere kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. Düşürme testi videosu aşağıdadır.

http://fuchsphones.de/droptest-google-nexus-4/