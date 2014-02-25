Google, Nexus 6'da Snapdragon 810 kullanmayı planlıyor

Google’ın bu yıl içerisinde tanıtması beklenen Nexus 6 ile ilgili yeni bilgiler geliyor.Android dünyasının en önemli cihazlarının başında gelen Nexus serisinin 6.üyesi, iddiaya göre, Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 810 işlemcisinden gücünü alacak.

Çin’de yayın yapan Economic Daily News’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde yer alan bilgilere göre Google, Nexus 6’da Qualcomm’un yeni nesil 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisine yer vermeyi planlıyor. Google, donanım tarafındaki 64-bitlik desteği, Android’de yapacağı tüm sistem düzeyinde 64-bit optimizasyonu ile birleştirerek; akıllı telefonunda performans çıtasını daha da yükseltecek.

EDN, Snapdragon 810’ların üretim bandından yılın 2.yarısından itibaren çıkmaya başlayacağını; Google’ın da Nexus 6’yı takip eden aylarda satışa sunma planları yaptığını belirtti.

Google’ın Nexus 6’da kullanmayı planladığı Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 810 hakkında yayınladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.digitimes.com/news/a20140224PB201.html