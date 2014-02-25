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Google, Nexus 6'da Snapdragon 810 kullanmayı planlıyor

5 yıl
5b
1
29
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Google, Nexus 6'da Snapdragon 810 kullanmayı planlıyor

Google’ın bu yıl içerisinde tanıtması beklenen Nexus 6 ile ilgili yeni bilgiler geliyor.Android dünyasının en önemli cihazlarının başında gelen Nexus serisinin 6.üyesi, iddiaya göre, Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 810 işlemcisinden gücünü alacak.

Çin’de yayın yapan Economic Daily News’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde yer alan bilgilere göre Google, Nexus 6’da Qualcomm’un yeni nesil 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisine yer vermeyi planlıyor. Google, donanım tarafındaki 64-bitlik desteği, Android’de yapacağı tüm sistem düzeyinde 64-bit optimizasyonu ile birleştirerek; akıllı telefonunda performans çıtasını daha da yükseltecek.

EDN, Snapdragon 810’ların üretim bandından yılın 2.yarısından itibaren çıkmaya başlayacağını; Google’ın da Nexus 6’yı takip eden aylarda satışa sunma planları yaptığını belirtti.

Google’ın Nexus 6’da kullanmayı planladığı Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 810 hakkında yayınladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.digitimes.com/news/a20140224PB201.html Yorum Yaz
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tunewiki 5 yıl en beğenilen
Daha galaxy s5 i yayınlamadınız 1 gün geçti, diğer siteler canlı yayınladı, haberiniz olsun dh editörleri
1 Yanıt Yanıtla +27
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mlkgnc 5 yıl
Kafa ağırtiyor bu işler yeni bir htc one alıp kenara çekilicem artık uzak durucam her gün bir halt çıkıyor tadı tuzu kaçtı
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khytr89 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

300 dolara sattığın telefonu 1400 liraya getirceksin istersen snapdragon 2413557472 koy

Sirketlerin hicbir sucu yok.. hepsi devletin sucu.. land roverin sitesine girip bir fiyat listesine bak..

arac bedeli 33.000 euro
devletin aldigi vergi 45.000 euro + yillik vergi + kasko + alim satim masraclari vs vs

arabanin iviri ziviri saymazsak tuketiciye gelisi 90.000euro ya yakin.. simdi suc land roverde mi ?
morpheus_1905300 dolara sattığın telefonu 1400 liraya getirceksin istersen snapdragon 2413557472 koySirketlerin hicbi...
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JustKiddingBuddy 5 yıl
Umarım doğrudur ve fiyat olarak 1750Tl'den fazla olmaz.
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aycibin 5 yıl
batarya sorunu diyorum gerisi fasafiso
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okan_cehapelioglu 5 yıl
300 dolara sattığın telefonu 1400 liraya getirceksin istersen snapdragon 2413557472 koy
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khytr89 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

300 dolara sattığın telefonu 1400 liraya getirceksin istersen snapdragon 2413557472 koy

Sirketlerin hicbir sucu yok.. hepsi devletin sucu.. land roverin sitesine girip bir fiyat listesine bak..

arac bedeli 33.000 euro
devletin aldigi vergi 45.000 euro + yillik vergi + kasko + alim satim masraclari vs vs

arabanin iviri ziviri saymazsak tuketiciye gelisi 90.000euro ya yakin.. simdi suc land roverde mi ?
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inexo 5 yıl
g3 çıksın g2 ucuzlasın
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TheNewAtilla 5 yıl
S810dan sonra gelecek cpu+gpu ile gta 5 oynariz heralde
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keskin53 5 yıl
hey yavrum bunları seriye bagladılar bu işi
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FlyingUnderpants 5 yıl
Cok onceden bu kombinasyonu hayal etmistim: Nexus 6 + Android 5.
Galaxy SII'yi ancak tam icime sinen bir telefon cikinca degistirecegim.
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khytr89 5 yıl
Nexus 5 i ele almadan nexus 6 haberi.. harbi artik sıktı.. telefona verdigim paranin haddi hesabi yok..note 2 le bozulana kadar devam..
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chetyner 5 yıl
Google nexus programından vazgecegiz diye haber yapiliyor sonra nexus 6 haberi.ilginc
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khytr89 5 yıl
Nexus 5 i ele almadan nexus 6 haberi.. harbi artik sıktı.. telefona verdigim paranin haddi hesabi yok..note 2 le bozulana kadar devam..
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Limon- 5 yıl
Nexus 7 tablet olduğuna göre,bundan sonra Nexus telefonlarda yeni isimlendirme göreceğiz sanırım.
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einhander 5 yıl Limon-
6 dan sonraki isimlendirmeyi bende merak ediyorum
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