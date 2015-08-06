Google, Nexus cihazları için aylık güvenlik güncellemelerine başlıyor

Bugüne kadar Android ekosisteminde belirli tarihlerde büyük güncellemeler yapan Google, Nexus cihazları için ise ihtiyaç olduğu takdirde küçük güncellemeler yayımlıyordu. Şimdi aylık güncelleme sistemi başlıyor.





Son dönemde Android platformunda ortaya çıkan açıklar kullanıcılar için daha fazla risk oluşturmaya başladı. Ancak bu riskleri giderecek güncellemeler hızlı bir şekilde gelmiyor. Google bu sıkıntıyı gidermek adına aylık olarak güvenlik güncellemesi sistemine başladığını açıkladı.





Google aylık güncellemeleri Nexus cihazları için sağlayacak. Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7, Nexus 9, Nexus 10 ve Nexus Player listedeki cihazlar. Bu güvenlik güncellemelerinde yerine göre performans iyileştirmeleri de yer alacak.





Google güncelleme garantisinde de değişime giriyor. Bundan böyle Nexus cihazları 18 ay değil 24 ay güncelleme garantisi altında olacak. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de cihaz Google Play mağazasından kaldırılsa da 18-36 ay arasında devam edecek. İlk güvenlik güncellemesinin an itibariyle başladığı belirtiliyor.

http://www.anandtech.com/show/9496/google-commits-to-monthly-security-updates-for-nexus-devices