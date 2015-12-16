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Google Now on Tap'a yeni özellikler

Android 6.0 Marshmallow'un en çok dikkat çeken özelliklerinden Google Now on Tap, yapılan yeni güncelleme ile verdiği desteği ciddi seviyede arttırıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
3,4b
1
6
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Now on Tap'a yeni özellikler

Google'ın Android 6.0 Marshmallow ile getirdiği en önemli özelliklerden Now on Tap'a "tatil" planlamasını kolaylaştıran yeni özellikler dahil edildi.
Google Now on Tap, bildiğiniz üzere Android 6.0 Marshmallow desteği bulunan cihazların arama kapasitesini oldukça yükseltebiliyor. Cihazların ana ekran butonuna yapılan uzun dokunma ile ortaya çıkan Now on Tap, açık içerikleri otomatik olarak tarıyor ve buna göre farklı öneriler ya da ekstra bilgiler sunabiliyor. Yeni güncelleme ise bu bilgileri genişletiyor.
Google Now on Tap ile artık kullanıcılar uçuş detayları hakkında hızlı şekilde bilgi alabiliyor. Örneğin yakınınız size bir uçuş numarası gönderdiği zaman Now on Tap sohbet penceresinden ayrılmadan bu kod üzerinden bilgiler sağlayabiliyor. Aynı zamanda yeni olarak "Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça veya Kore" dillerine destek vermeye başlayan özellik, herhangi bir haber sitesinde yer alan içerikler hakkında farklı kaynaklardan detaylı bilgiler de sunabiliyor ve istenirse sayfa içerisinde hızlı şekilde paylaşım gerçekleştirebiliyor.
Benzer süreci kargoların takibi için de kullanmaya başlayan Google Now on Tap, özet olarak artık eskiye oranla daha detaylı bir yardımcı olarak çalışma gösteriyor. Özelliklerin kısa süre içerisinde herkese geleceği belirtiliyor.

http://www.talkandroid.com/277807-googles-now-on-tap-adds-flight-status-shipping-and-tracking-info-and-better-news/ Yorum Yaz
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ukilavuz 3 yıl
Ben kullanamadim karisik geldi sonra sakin kafayla tekrar bakcam
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neo01470 3 yıl
Türkiye de ne zaman aktif olacak ?
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cesur0606 3 yıl neo01470
neo01470
Türkiye de ne zaman aktif olacak ?

oldu artık
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wolf silver 3 yıl
Acaba google now ne zaman SİRİ gibi olacak? Android kullanıcısı olarak gerçekten merak ediyorum...
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