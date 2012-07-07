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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Oracle'dan 4 milyon dolar talep ediyor

6 yıl
6,1b
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9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Yazılım dünyasının iki önemli ismi Google ile Oracle arasındaki sular durulmuyor.Geçtiğimiz ay içerisinde mahkemenin Oracle’a ait iki patentin ihlali gerekçesiyle Google’ın 300,000 dolar ödeme kararını kabul etmeyerek Google’dan herhangi bir şekilde yasal zararının karşılanması için yapılacak ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen Oracle, yakın zamanda Google’a 4 milyon dolar ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Google’ın hukuk müşaviri Robert Van Nest imzası taşıyan başvuruda Google, Oracle’dan dava sürecinde yapılan 143,341 $ tutanak, 986,978 $ bilirkişi ve 2,9 milyon $ dosya toplama ve kopyalama masraflarından ötürü toplam 4 milyon dolarlık ödemenin yapılmasını resmi olarak talep etti. 
Resmi başvuruya göre dava sürecinde Google, 97 milyon belgeyi kanıt olarak toplarken sunarken 20 milyon sayfalık yazılı doküman hazırladı. 
Hatırlanacağı üzere mahkeme, Oracle’ın iddiasının aksine 37 API’nin koruma altına alınamayacağını fakat Google’a Oracle’a ait iki patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 300,000 dolarlık yasal zararın gidermesine karar vermişti. 


<a href="http://www.electronista.com/articles/12/07/06/over.29.million.claimed.for.document.production.alone/">Electronista</a> Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Apple düşmanlığı olması normal. Ben de Apple'ın ürettiği ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.
Ama gelgelelim çok dönek bir firma ve sadece kendisi olsun istiyor. Yani kimse dokunmatik telefon üretemesin falan gibi. Acayip bir para hırsı var.
Mesela örnek: Apple'ı herkes bilir. Hakkının yenmesine asla müsaade etmez değil mi? Peki başkasının hakları: Umurunda değil...
ahaber.com.tr/...
bakacak olursanız, Applestore üzerinden indirilen kitapların sahipleri umurunda bile değil Apple'ın...
O kadar mı ? Hayır neden olsun ki...
Bu da yasadışı vergi kaçakçılığı ile fazla para kazanma hırsı:
blog.mircalem.net/...
Adamların para diye gözleri dönmüş...
Peki bununla kalır mı? Apple'ı niye sevmiyoruz ?
chip.com.tr/...
Görüldüğü gibi Apple yine saçmalıyor. Ve diyor ki: Macbook ince ve hafif bilgisayardır. Ben bunun patentini aldım. Ultrabook yapıyorsunuz ama fazla hafif ve ince yapmayın. Yoksa ona göre patenti bende, canınıza okurum...
Yuhh.. İnce ve hafif bilgisayarın patentini almışlar. Neymiş: Kimse ince bilgisayar üretemezmiş...
Şimdi anlıyor musun kardeşim niye kızıyoruz, nefret besliyoruz.
İşte söylüyorum: Kahrol Apple...
Apple düşmanlığı olması normal. Ben de Apple'ın ürettiği ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.Ama gelgelelim çok dönek bir firma ve sadece kendisi olsun ...
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myhotyro 6 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
Emre esasında kanka Apple a kızmamak lazım. Apple da haklı. Neden biliyor musun:
Adamlar saçma sapan patentler istiyorlar. Mesela şu renkleri ben kullanabilirim gibi. Patent Enstitüsü de veriyor. Esasında verende kabahat. Apple ne yapsın. Deneyeyim diyor. Verirlerse alırız. Yani tutarsa yaşadık hesabı. Apple ın o konuda suçu yok. Ama tabi gümüş ve beyaz renklerin birarada olmasının patentini istemesi de yüzsüzlük yani. Orası da öyle.
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E_Aydin35 6 yıl
OverClocK1ng
Apple düşmanlığı olması normal. Ben de Appleın ürettiği ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.Ama gelgelelim çok dönek bir firma ve sadece kendisi olsun istiyor. Yani kimse dokunmatik telefon üretemesin falan gibi. Acayip bir para hırsı var.Mesela örnek: Appleı herkes bilir. Hakkının yenmesine asla müsaade etmez değil mi? Peki başkasının hakları: Umurunda değil...http://www.ahaber.com.tr/Teknoloji/2012/01/07/applei-cin-carptibakacak olursanız, Applestore üzerinden indirilen kitapların sahipleri umurunda bile değil Appleın...O kadar mı ? Hayır neden olsun ki...Bu da yasadışı vergi kaçakçılığı ile fazla para kazanma hırsı:http://blog.mircalem.net/applea-sok-suclama/Adamların para diye gözleri dönmüş...Peki bununla kalır mı? Appleı niye sevmiyoruz ?http://www.chip.com.tr/haber/tayvan-apple-in-yeni-patentinden-endiseli_34630.htmlGörüldüğü gibi Apple yine saçmalıyor. Ve diyor ki: Macbook ince ve hafif bilgisayardır. Ben bunun patentini aldım. Ultrabook yapıyorsunuz ama fazla hafif ve ince yapmayın. Yoksa ona göre patenti bende, canınıza okurum...Yuhh.. İnce ve hafif bilgisayarın patentini almışlar. Neymiş: Kimse ince bilgisayar üretemezmiş...Şimdi anlıyor musun kardeşim niye kızıyoruz, nefret besliyoruz.İşte söylüyorum: Kahrol Apple...

Kesinlikle haklısın ! Bende buna hak veriyorum hem şirket olarak hem bireysel olarak yöneticilerin hepsinde bir bencillik pesimistlik ruhu var, yok değil ! Geçen gün okuduğum bir haberde Apple tasarım patenti almış gümüş ve beyaz renkli yani o rengi kullanan yandı :(
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Apple düşmanlığı olması normal. Ben de Apple'ın ürettiği ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.
Ama gelgelelim çok dönek bir firma ve sadece kendisi olsun istiyor. Yani kimse dokunmatik telefon üretemesin falan gibi. Acayip bir para hırsı var.
Mesela örnek: Apple'ı herkes bilir. Hakkının yenmesine asla müsaade etmez değil mi? Peki başkasının hakları: Umurunda değil...
ahaber.com.tr/...
bakacak olursanız, Applestore üzerinden indirilen kitapların sahipleri umurunda bile değil Apple'ın...
O kadar mı ? Hayır neden olsun ki...
Bu da yasadışı vergi kaçakçılığı ile fazla para kazanma hırsı:
blog.mircalem.net/...
Adamların para diye gözleri dönmüş...
Peki bununla kalır mı? Apple'ı niye sevmiyoruz ?
chip.com.tr/...
Görüldüğü gibi Apple yine saçmalıyor. Ve diyor ki: Macbook ince ve hafif bilgisayardır. Ben bunun patentini aldım. Ultrabook yapıyorsunuz ama fazla hafif ve ince yapmayın. Yoksa ona göre patenti bende, canınıza okurum...
Yuhh.. İnce ve hafif bilgisayarın patentini almışlar. Neymiş: Kimse ince bilgisayar üretemezmiş...
Şimdi anlıyor musun kardeşim niye kızıyoruz, nefret besliyoruz.
İşte söylüyorum: Kahrol Apple...
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myhotyro 6 yıl
Google-Oracle sorununda bile Apple yalakalığı yapabilenlere hayranım. Ne veriyor Apple size? Neyin kafası ile yazıyorsunuz?
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Glukhovsky 6 yıl
lordrdley
apple yapınca hemen kahrol apple. yemezler fandrocanlar.

+1
Ne Apple ne Google hayranıyım ama dediğin doğru.Nedense bu sitede anlayamadığım bir Apple düşmanlığı var.
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lordrdley 6 yıl
apple yapınca hemen "kahrol apple". yemezler fandrocanlar.
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Computeus 6 yıl
Oracle layığını bulmuş. Bakalım bundan sonra Sun ile ilgili nasıl bir yol izleyecek.
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raptor2009 6 yıl
Teknolojinin daha hızlı ve güçlü şekilde gelişmesini engelleyen en büyük etken bu saçma patent davaları ne bu arkadaş tüm şirketler özel bölümler kurmuş anlaşılan bişeler bulalım da dava açalım.
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