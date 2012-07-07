Google, Oracle'dan 4 milyon dolar talep ediyor

Haber Editörü
Yazılım dünyasının iki önemli ismi Google ile Oracle arasındaki sular durulmuyor.Geçtiğimiz ay içerisinde mahkemenin Oracle’a ait iki patentin ihlali gerekçesiyle Google’ın 300,000 dolar ödeme kararını kabul etmeyerek Google’dan herhangi bir şekilde yasal zararının karşılanması için yapılacak ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen Oracle, yakın zamanda Google’a 4 milyon dolar ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Google’ın hukuk müşaviri Robert Van Nest imzası taşıyan başvuruda Google, Oracle’dan dava sürecinde yapılan 143,341 $ tutanak, 986,978 $ bilirkişi ve 2,9 milyon $ dosya toplama ve kopyalama masraflarından ötürü toplam 4 milyon dolarlık ödemenin yapılmasını resmi olarak talep etti.
Resmi başvuruya göre dava sürecinde Google, 97 milyon belgeyi kanıt olarak toplarken sunarken 20 milyon sayfalık yazılı doküman hazırladı.
Hatırlanacağı üzere mahkeme, Oracle’ın iddiasının aksine 37 API’nin koruma altına alınamayacağını fakat Google’a Oracle’a ait iki patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 300,000 dolarlık yasal zararın gidermesine karar vermişti.
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Ama gelgelelim çok dönek bir firma ve sadece kendisi olsun istiyor. Yani kimse dokunmatik telefon üretemesin falan gibi. Acayip bir para hırsı var.
Mesela örnek: Apple'ı herkes bilir. Hakkının yenmesine asla müsaade etmez değil mi? Peki başkasının hakları: Umurunda değil...
ahaber.com.tr/...
bakacak olursanız, Applestore üzerinden indirilen kitapların sahipleri umurunda bile değil Apple'ın...
O kadar mı ? Hayır neden olsun ki...
Bu da yasadışı vergi kaçakçılığı ile fazla para kazanma hırsı:
blog.mircalem.net/...
Adamların para diye gözleri dönmüş...
Peki bununla kalır mı? Apple'ı niye sevmiyoruz ?
chip.com.tr/...
Görüldüğü gibi Apple yine saçmalıyor. Ve diyor ki: Macbook ince ve hafif bilgisayardır. Ben bunun patentini aldım. Ultrabook yapıyorsunuz ama fazla hafif ve ince yapmayın. Yoksa ona göre patenti bende, canınıza okurum...
Yuhh.. İnce ve hafif bilgisayarın patentini almışlar. Neymiş: Kimse ince bilgisayar üretemezmiş...
Şimdi anlıyor musun kardeşim niye kızıyoruz, nefret besliyoruz.
İşte söylüyorum: Kahrol Apple...