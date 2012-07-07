Google, Oracle'dan 4 milyon dolar talep ediyor

Yazılım dünyasının iki önemli ismi Google ile Oracle arasındaki sular durulmuyor.Geçtiğimiz ay içerisinde mahkemenin Oracle’a ait iki patentin ihlali gerekçesiyle Google’ın 300,000 dolar ödeme kararını kabul etmeyerek Google’dan herhangi bir şekilde yasal zararının karşılanması için yapılacak ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen Oracle, yakın zamanda Google’a 4 milyon dolar ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Google’ın hukuk müşaviri Robert Van Nest imzası taşıyan başvuruda Google, Oracle’dan dava sürecinde yapılan 143,341 $ tutanak, 986,978 $ bilirkişi ve 2,9 milyon $ dosya toplama ve kopyalama masraflarından ötürü toplam 4 milyon dolarlık ödemenin yapılmasını resmi olarak talep etti.

Resmi başvuruya göre dava sürecinde Google, 97 milyon belgeyi kanıt olarak toplarken sunarken 20 milyon sayfalık yazılı doküman hazırladı.

Hatırlanacağı üzere mahkeme, Oracle’ın iddiasının aksine 37 API’nin koruma altına alınamayacağını fakat Google’a Oracle’a ait iki patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 300,000 dolarlık yasal zararın gidermesine karar vermişti.





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