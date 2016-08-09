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Google, Orbitera'yı satın aldı, bulutta rekabet kızışıyor

Bulut altyapısı konusunda lider firmalardan olan Google, önemli bir satın alım ile rekabette vites arttırıyor. Orbitera, özellikle hizmet satışı konusunda Google'ın elini güçlendirecek.
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda bulut altyapısı konusunda muazzam gelişmeler yaşanıyor. Sadece son kullanıcı tarafında değil kurumsal tarafta da yoğun bir ilgi söz konusu. Hızlı büyüyen pazarda, devlerin de kıyasıya rekabeti söz konusu.

Bulut altyapısı konusunda lider firmalardan olan Google, önemli bir satın alım ile rekabette vites arttırıyor. Orbitera, özellikle hizmet satışı konusunda Google'ın elini güçlendirecek.

Bulut tabanlı kurumsal servislerin satışı konusunda Amazon AWS, Salesforce ve Microsoft gibi rakiplerin önemli yatırımları bulunuyor. Bulut hizmetlerinin alım ve satımı konusunda özel bir platform geliştiren Orbitera, bu anlamda iyi bir yatırım olacak.

Ayrıca Bkz. "News Republic platformu satılıyor"
Orbitera, bu konuda deneyimli bir girişim zira kurucusu daha önce Amazon AWS platformunda görev alarak önemli tecrübeler kazanmış. Girişim, üçüncü taraf müşterilerin bulut hizmetleri satmasını veya satın almasını sağlıyor. Hali hazırda, girişimin platformu üzerinde 60 000 civarında müşteri katmanı oluşturulmuş durumda. Adobe, Oracle ve Micrologix gibi pek çok firma, Orbitera'nın müşterisi.

Google, henüz resmi olarak satın alımı açıklamadı ancak firmaya yakın kaynaklar yaklaşık 100 milyon dolar üzerinden anlaşma sağlandığını ifade ediyor.

https://techcrunch.com/2016/08/08/google-buys-orbitera-a-platform-for-building-marketplaces-cloud-software/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vatikanli Mumin 2 yıl
Bu cloud sisteminde sanki birseyler eksik firmalara bakiyorum eksikliği hissediyorum ama ne olduğunu bulamiyorum
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