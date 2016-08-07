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News Republic platformu satılıyor

Battery Doctor ve Clean Master uygulamalarının geliştiricisi Çinli girişim Cheetah Mobile, popüler haber uygulaması platformu olan News Republic’i satın alıyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en önemli haber okuma platformlarından birisi olan News Republic, pazarın büyük isimlerinin dikkatinden kaçmadı ve beklenen hamle de geldi. Cheetah Mobile, News Republic platformunu satın alıyor.

Appy Geek, Appy Gamer gibi belirli alanlara yönelik haber içerikleri sunan uygulamaların sahibi News Republic, toplamda 1650 farklı kaynağa sahip. 37 dilde yayın yapan hizmet, 40 farklı ülkeye özel de yayınlar oluşturmaya başlamıştı. Son olarak Hindistan için 29 yayıncı ile işbirliği yapması sonrasında, GSMA 2016 Asya ödüllerinde medya için en iyi uygulama seçilmişti.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu"

Appy haber uygulamalar, standart haber gösterimlerinin yanı sıra, beğeni sistemi sayesinde trend olmaya başlayan haberleri gösterebiliyor ve kullanıcılara bildirim olarak gönderebiliyor. Ayrıca paylaşılan haberler web üzerinden de belirli bir şablon içerisinde okunabiliyor. 2015 sonunda 12 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulama, HTC, Huawei gibi firmaların akıllı telefonlarında ön yüklü olarak geliyordu.

Cheetah Mobile ise, Battery Doctor ve Clean Master gibi uygulamalarla tanınıyor. Çinli bir girişim olan Chhetah Mobile, yıl başlarında CheetahPhone adında bir akıllı telefonda geliştirmişti. Girişim son olarak, QuickPic adındaki popüler galeri uygulamasını da satın almıştı. Geçen yılın sonunda 174 milyon dolar gelir elde eden girişim, News Republic için 57 milyon dolar ödeyecek. 

 

http://phoneradar.com/cheetah-mobile-officially-acquires-news-republic-app-usd-57-million/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Bu Cheetah Mobile (CM ) firmasinin urunlerinin veri caldigi defalarca ispatlandi. Mumkun oldugunca uzak durulmali.
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idombayci 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu Cheetah Mobile (CM ) firmasinin urunlerinin veri caldigi defalarca ispatlandi. Mumkun oldugunca uzak durulmali.

Link versen asus zenfone5 de gömülü geliyor.Kaldıramıyorum da.
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TheCapedCrusader 2 yıl
Battery doctor harika bir programdı mahvettiler.
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alemburda34 2 yıl
Valla uygulamayi kullaniyorum cok memnunum siteler gibi sagdan soldan reklam cikmiyor
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orientem 2 yıl
Acayip veri topluyor bu çinli şirketler benden söylemesi çinli antivirüsler de çok popüler oldu son zamanlarda ücretsiz oldukları için ama babalarının hayrına ücretsiz sunmuyorlar.
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