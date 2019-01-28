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Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı

Google yöneticisi tarafından paylaşılan yeni reklam “Phone X” modeliyle Pixel 3’ün gece çekim performansını kıyaslıyor. Gelin paylaşılan görsele yakından bakalım.
3 ay
4,1b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı
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Night Sight (Gece Görüş) ismindeki özellik geçtiğimiz Kasım ayında tüm Pixel akıllı telefonlara gelmişti. Akıllı telefonların gece çekim performansını artıran Night Sight, kullanıcıların oldukça beğenisi kazandı. Google pazarlama yöneticisi Marvin Chow, Twitter hesabından Night Sight ile ilgili yeni bir görsel paylaştı.

“Phone X” modeli Pixel 3’e karşı

Paylaşılan görselde “Phone X” ile Pixel 3’ün gece çekim performansı karşılaştırılmış. Phone X isimli modelin iPhone XS olduğu görselin sol alt kısmında yazıyor. Marvin Chow “Görsel her şeyi anlatıyor.” yazarak paylaşımını yapmış. iPhone XS’in çektiği fotoğraf oldukça karanlık gözükürken, Pixel 3 ile çekilen fotoğrafta her nokta net olarak gözüküyor. Hatta modelin yüzü iPhone XS’de belli bile değil.

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Gece modu akıllı telefon üreticileri arasında oldukça önemli bir hale gelmeye başladı. Google da iPhone ile karşılaştırma yaparak bu konudaki üstünlüğünü göstermek istemiş. Gelecek iOS sürümlerinde Apple tarafında da gece moduyla ilgili gelişmeler görmemiz olası. Ancak şu an için Pixel 3 üstünlüğünü koruyor. Google’un daha önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte de benzeri bir karşılaştırma yapılmıştı. Onun fotoğrafına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı
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https://www.androidauthority.com/google-pixel-3-night-shot-iphone-xs-947102/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Bilen bilir çıktığı zaman en iyi kamera performansını Pixel telefonlar verir
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Xiaomiseverim 3 ay SEİCO
Örnek resim alabilir miyim iphone dan
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DH Misafiri 3 ay
bildiğin her özelliği bu. İphonede her kapatıp çekmişler pikselde otomatik açılıyor. Bildiğin kandırıkçılık bu. Işık performansını donanıma bağlıdır yani diyafram açıklığına ve sensöre.
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aycibin 3 ay
tek kamerayla bokeh bile şapka çıkarmaya değer bir özellik.gece modülü de çok başarılı
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koçari 3 ay
RAW dan edit gibi duruyor fotolar. En kötü raw çekip kendim düzenlerim aynı detayları alırım. Ama gidip ihone duruken pixel in tasarım özürlü telefonunu almam.
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Extreme Victory 3 ay
at yalnini seveyim inanani

fandoidler kendini iyi hissetsin diye baska bir fandoid tarafindan yapilmis. Nasil kendinizi iyi hissettiniz mi fandoidler?

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dede17 3 ay
Poco f1 var bende pixel in camera ile aynı sensor inanırım pixel kendi kamera yazılımını kullanıyorum baya fark var.
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mcebi001 3 ay
Tamamiyle pazarlama stratjisi android telefonların birçoğu zaten uzun pozlama yapabiliyor bendeki 850tl ye aldığım casper a1 bile 12 saniye pozlama yapabiliyor ha ıphone o kadarını yapabilirmi bilmiyorum
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SEİCO 3 ay
Programla yapıyor google bunu. İphoneda çekim yaptıktan sonra düzelmede otomatik iyileştirme yapıyosun gündüz gibi oluyo pek bi değişiklik yok yani
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Xiaomiseverim 3 ay SEİCO
Örnek resim alabilir miyim iphone dan
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Bilen bilir çıktığı zaman en iyi kamera performansını Pixel telefonlar verir
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Ussuz 3 ay
Karanlık çıksın diye uğraşılmış gibi duruyor. Tabii bu google 'ın gece çekiminin daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor
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7 etiket daha iphone xs google pixel 3 night sight geçe çekimi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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