Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı

Night Sight (Gece Görüş) ismindeki özellik geçtiğimiz Kasım ayında tüm Pixel akıllı telefonlara gelmişti. Akıllı telefonların gece çekim performansını artıran Night Sight, kullanıcıların oldukça beğenisi kazandı. Google pazarlama yöneticisi Marvin Chow, Twitter hesabından Night Sight ile ilgili yeni bir görsel paylaştı.

“Phone X” modeli Pixel 3’e karşı

Paylaşılan görselde “Phone X” ile Pixel 3’ün gece çekim performansı karşılaştırılmış. Phone X isimli modelin iPhone XS olduğu görselin sol alt kısmında yazıyor. Marvin Chow “Görsel her şeyi anlatıyor.” yazarak paylaşımını yapmış. iPhone XS’in çektiği fotoğraf oldukça karanlık gözükürken, Pixel 3 ile çekilen fotoğrafta her nokta net olarak gözüküyor. Hatta modelin yüzü iPhone XS’de belli bile değil.

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Gece modu akıllı telefon üreticileri arasında oldukça önemli bir hale gelmeye başladı. Google da iPhone ile karşılaştırma yaparak bu konudaki üstünlüğünü göstermek istemiş. Gelecek iOS sürümlerinde Apple tarafında da gece moduyla ilgili gelişmeler görmemiz olası. Ancak şu an için Pixel 3 üstünlüğünü koruyor. Google’un daha önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte de benzeri bir karşılaştırma yapılmıştı. Onun fotoğrafına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.androidauthority.com/google-pixel-3-night-shot-iphone-xs-947102/