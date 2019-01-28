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Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı

Huawei’nin 2016 yılında tanıttığı Mate 9 modeline stabil Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin telefona kazandırdığı yeni özelliklere yakından bakalım.
3 ay
3,7b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı
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Huawei Mate 9 isimli amiral gemi modeli 2016 yılında tanıtılmıştı. Kutudan Android 7 Nougat ile çıkan cihaz şu an Android 8 Oreo işletim sistemini kullanıyor. Android 9 Pie güncellemesi alacağı ise birkaç ay önce başlatılan beta programıyla öğrenilmişti. Bugün itibariyle stabil Android 9 Pie güncellemesi kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Güncelleme ile neler değişti?

EMUI 9.0.1.150 versiyonuyla gelen güncelleme başta Android Pie sürümünün kendi özellikleri olmak üzere pek çok yeniliğe sahip. HiVision isimli yeni özellik bunlardan biri. Google Lens uygulamasına rakip olarak geliştirilen HiVision ile akıllı telefonunuz çevrenizdeki objeleri tanıyabiliyor. Örneğin kameraya gösterdiğiniz bir meyvenin kalorisini ve ağırlığını görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Huawei Share isimli hizmet de başka cihazlarla daha kolay paylaşım yapmanızı ve kabloya gerek duymadan yazıcıdan çıktı alabilmenizi sağlayacak.

Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı

Huawei, tasarım ve ses efektleri tarafında doğadan ilham aldığını belirtiyor. Son olarak Google’un Dijital Denge uygulamasına benzer bir özellik de yeni güncellemenin içerisinde yer alıyor. Bu sayede hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğinizi görebilecek ve gece yatmadan önce gözlerinizi dinlendirmek için ekran renklerini gri tonlamalı yapabileceksiniz. Bu değişimler dışında kullanıcı davranışları tanıma, daha sade ayarlar kısmı gibi pek çok yenilik bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Vivo V15 Pro üçlü arka kamera kurulumu ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geliyor"

Çin'de yaşayan kullanıcılar güncellemeyi bugün kullanmaya başladılar. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların güncellemeye ulaşması biraz zaman alabilir. Böylece Kasım 2016’da tanıtılan Huawei Mate 9 modeli ikinci büyük güncellemesini almış oldu.


https://www.gizmochina.com/2019/01/27/android-pie-stable-update-rolls-out-to-the-huawei-mate-9/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 3 ay en beğenilen
Sözde geçen haziran ayında Mate 8 e android 8 geldi diye haberler yapıldı ama işin aslı öyle değil hala bekliyoruz. Sadece Çin de dağıtım başlıyor ama global ülkelere gelmesi ayları hatta yılları bulabiliyor. Huawei adına utanç verici bir durum
Sözde geçen haziran ayında Mate 8 e android 8 geldi diye haberler yapıldı ama işin aslı öyle değil hala bekliyoruz. Sadece Çin de dağıtım başlıyor ama global ül...
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DH Misafiri 1 ay
Mate9 pie güncellemesini yaptım yapmaz olaydım telefon oldu kaplumbağa arama işlemi dışında hiçbir şeyi tek seferde açmıyor kitleniyor kazayla resimlere bakmak isteme telefon iptal
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DH Misafiri 3 ay
Daha mate 10 pro ya bile gelmedi BLA L29 8.0.0.0 144 (C185 3aydır Guvenlik guncellemesi bile verilmedi
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Bgood 3 ay
P9 söz verilen oreo güncellemesi verilmedi yazıklar olsun
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JackWondo 3 ay
Lg daha G7 ye pie vermedi :)))
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Askaparta 3 ay
Hayret, 2 yıl geçmesine rağmen androide güncelleme gelmiş.
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srsy 3 ay
Bakalım kullanışlılık olarak ne katacak :)
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deniz_sea 3 ay
Xiaomi duy duy, mi max 2 ye daha 8.0 gelmedi...
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mansurmarsak 3 ay en beğenilen
Sözde geçen haziran ayında Mate 8 e android 8 geldi diye haberler yapıldı ama işin aslı öyle değil hala bekliyoruz. Sadece Çin de dağıtım başlıyor ama global ülkelere gelmesi ayları hatta yılları bulabiliyor. Huawei adına utanç verici bir durum
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smart1978 3 ay
Guzel gelisme. Performansi ve bataryasi da acaba nasil olmus?
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