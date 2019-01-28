Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı

Huawei Mate 9 isimli amiral gemi modeli 2016 yılında tanıtılmıştı. Kutudan Android 7 Nougat ile çıkan cihaz şu an Android 8 Oreo işletim sistemini kullanıyor. Android 9 Pie güncellemesi alacağı ise birkaç ay önce başlatılan beta programıyla öğrenilmişti. Bugün itibariyle stabil Android 9 Pie güncellemesi kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Güncelleme ile neler değişti?

EMUI 9.0.1.150 versiyonuyla gelen güncelleme başta Android Pie sürümünün kendi özellikleri olmak üzere pek çok yeniliğe sahip. HiVision isimli yeni özellik bunlardan biri. Google Lens uygulamasına rakip olarak geliştirilen HiVision ile akıllı telefonunuz çevrenizdeki objeleri tanıyabiliyor. Örneğin kameraya gösterdiğiniz bir meyvenin kalorisini ve ağırlığını görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Huawei Share isimli hizmet de başka cihazlarla daha kolay paylaşım yapmanızı ve kabloya gerek duymadan yazıcıdan çıktı alabilmenizi sağlayacak.

Huawei, tasarım ve ses efektleri tarafında doğadan ilham aldığını belirtiyor. Son olarak Google’un Dijital Denge uygulamasına benzer bir özellik de yeni güncellemenin içerisinde yer alıyor. Bu sayede hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğinizi görebilecek ve gece yatmadan önce gözlerinizi dinlendirmek için ekran renklerini gri tonlamalı yapabileceksiniz. Bu değişimler dışında kullanıcı davranışları tanıma, daha sade ayarlar kısmı gibi pek çok yenilik bulunuyor.

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Çin'de yaşayan kullanıcılar güncellemeyi bugün kullanmaya başladılar. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların güncellemeye ulaşması biraz zaman alabilir. Böylece Kasım 2016’da tanıtılan Huawei Mate 9 modeli ikinci büyük güncellemesini almış oldu.

https://www.gizmochina.com/2019/01/27/android-pie-stable-update-rolls-out-to-the-huawei-mate-9/