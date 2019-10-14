Google Pixel 4'ün ürün kutusu da ortaya çıktı

15 Ekim tarihinde tanıtılacak Google Pixel 4'ün görüntüleri daha önce internete düşmüştü. Şimdi ise merakla beklenen akıllı telefonun ürün kutusuna ait görüntüler sızdırıldı. Bu sayede cihazın bazı özellikleri ve kutu içeriği hakkında bir takım bilgiler ortaya çıktı.

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Reddit'te paylaşılan görseller cihazın 5.7 inç ekran ve 64 GB depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Pixel 4 XL ise daha büyük bir ekran taşıyacak. Ayrıca telefonların hızlı şarj olabilmeleri için 18 W USB-C şarj adaptörü ile geleceklerini belirtelim.

5G versiyonu da olabilir

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/dhhklo/google_pixel_4_just_black_retail_box_pics/

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Googleyeni Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını tanıtacağı birdüzenleyecek. Ayrıca telefonunversiyonunun da duyurulacağı söyleniyor. Sadece 1 gün sonra bu yeni'lu telefonlar hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.