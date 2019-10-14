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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4'ün ürün kutusu da ortaya çıktı

    Yarın tanıtılacak Google Pixel 4'ün ürün kutusuna ait görseller internete düştü. Akıllı telefon 5.7 inç ekran, 64 GB depolama alanı ve 18 W USB-C şarj adaptörü ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    15 Ekim tarihinde tanıtılacak Google Pixel 4'ün görüntüleri daha önce internete düşmüştü. Şimdi ise merakla beklenen akıllı telefonun ürün kutusuna ait görüntüler sızdırıldı. Bu sayede cihazın bazı özellikleri ve kutu içeriği hakkında bir takım bilgiler ortaya çıktı.
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    Reddit'te paylaşılan görseller cihazın 5.7 inç ekran ve 64 GB depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Pixel 4 XL ise daha büyük bir ekran taşıyacak. Ayrıca telefonların hızlı şarj olabilmeleri için 18 W USB-C şarj adaptörü ile geleceklerini belirtelim.

    5G versiyonu da olabilir

    Google yarın yeni Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını tanıtacağı bir basın etkinliği düzenleyecek. Ayrıca telefonun 5G özellikli versiyonunun da duyurulacağı söyleniyor. Sadece 1 gün sonra bu yeni Android 10'lu telefonlar hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.


    https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/dhhklo/google_pixel_4_just_black_retail_box_pics/ Yorum Yaz
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    mert1907 2 sa.
    Merak edilen detay mı kaldı ortalık oldu zaten cihaz.
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    DH Misafiri 2 sa.
    türkiyede satılmayacak yine...
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    smart1978 3 sa.
    5G modeli sanirim Pixel 3a ve 3a XL lerin tanitildigi donem de Pixel 4a Pixel 4a XL lerle beraber Snapdragon 865 ile gelmesi bekleniyor ki malum 5G entegre olarak uretilecek Snapdragon 865 lerde ... Daha rafine olur o tarihlere kadar ...
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