Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni akıllı telefon modeli olan Honor 20 Lite'la ilgili detayları paylaşmaya başladı. 15 Ekim tarihinde tanıtılacak olan akıllı telefon degrade renk tonlarıyla gelecek.

250 dolar fiyatla satışa sunulacak

Honor’un Baş Marka Sorumlusu Glory Cheung, yaklaşmakta olan Honor 20 Lite’ın arka panelinde kontrast tonlar içeren beş farklı tasarım taslağını yayınladı. Zhao'ya göre, Honor 20 Lite iyi fotoğrafçılık yeteneklerine ve görkemli bir tasarıma sahip olacak. Çizimlerden görüleceği üzere Honor 20 Lite, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış bir kamera kurulumuyla gelecek ve arka panelde herhangi bir parmak izi sensörü olmayacak.

TENAA'da listelenen özelliklere göre cihaz 6,3 inç 1080 x 2400 piksel Full HD+ OLED ekran, 2.2 GHz Kirin 810 işlemci, 48 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 3.900 mAH batarya kapasitesi, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı veya 6 GB RAM/128 GB depolama alanı ile gelecek. Honor 20 Lite'ın başlangıç fiyatının ise 250 dolar civarında olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/honor_20_lite_to_arrive_on_october_15_in_fancy_gradient_colors-news-39605.php