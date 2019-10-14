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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

    Huawei'nin alt şirketi olarakf faaliyet gösteren Honor'un, 15 Ekim tarihinde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Honor 20 Lite'ın detayları su yüzüne çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni akıllı telefon modeli olan Honor 20 Lite'la ilgili detayları paylaşmaya başladı. 15 Ekim tarihinde tanıtılacak olan akıllı telefon degrade renk tonlarıyla gelecek.

    250 dolar fiyatla satışa sunulacak

    Honor’un Baş Marka Sorumlusu Glory Cheung, yaklaşmakta olan Honor 20 Lite’ın arka panelinde kontrast tonlar içeren beş farklı tasarım taslağını yayınladı. Zhao'ya göre, Honor 20 Lite iyi fotoğrafçılık yeteneklerine ve görkemli bir tasarıma sahip olacak.  Çizimlerden görüleceği üzere Honor 20 Lite, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış bir kamera kurulumuyla gelecek ve arka panelde herhangi bir parmak izi sensörü olmayacak.

    Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

    TENAA'da listelenen özelliklere göre cihaz 6,3 inç 1080 x 2400 piksel Full HD+ OLED ekran, 2.2 GHz Kirin 810 işlemci, 48 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 3.900 mAH batarya kapasitesi, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı veya 6 GB RAM/128 GB depolama alanı ile gelecek. Honor 20 Lite'ın başlangıç fiyatının ise 250 dolar civarında olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/honor_20_lite_to_arrive_on_october_15_in_fancy_gradient_colors-news-39605.php Yorum Yaz
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