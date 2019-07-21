Kim Nerede? 117 Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals... 98 Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı 65 Netflix bir gecede tam 17 milyar dolar kaybetti
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç aydır üzerinde çalıştığı ve R6 projesi olarak adlandırdığı tam ekranlı, düğmesiz akıllı telefon modelinin tasarımı ortaya çıktı.
2 sa.
1,9b
98
3
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birkaç aydır Samsung'un basınca duyarlı alanlara yerleştirilecek düğmelerle, tam ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Şirket şimdilik bu projesini iptal etse de, internete sızmasının önüne geçemedi.

Şimdilik iptal edildi

Twitter üzerindeki güvenilir sızıntı hesaplarından Ice Universe (@UniverseIce) Samsung'un düğmesiz ve tam ekranlı bu cihazının görselini paylaştı. Yapılan paylaşımda, sağda R6 projesi olarak adlandırılan bu cihazın görseli, solda ise Galaxt Note 10 modelinin görseli yer alıyor. Samsung'un ABD ile sorunlar yaşayan rakibi Huawei'yi artık bir tehdit olarak görmemesi sonucunda bu projeyi iptal ettiği ifade ediliyor.
Eğer piyasaya sürülecek olsaydı, bu akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni Snapdragon 855 işlemcisi kullanılacaktı. Bu tam ekranlı ve fiziksel düğmesi olmayan tasarımın, kullanması zor ve kırılgan bir cihaz getireceği yönünde tartışmalar da mevcut. Ancak kısa vadede en azından Samsung tarafında böyle bir akıllı telefonu görmeyeceğimiz kesinleşmiş durumda.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1152838246780436481 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clb12 43 dk.
Telefonların malzeme kalitesi, ses kayıt özellikleri, speaker performansı, dayanıklılığı, mikrofon kalitesi, pil performansı çok az gelişme gösterdi. Özellikle çinli üreticiler bu tür konuları hiç umursamıyor. Hala bir çok telefonda stereo speaker yok. Bu konulara en çok önem veren firmalar zamanında nokia ve ericcson du. Nokia hala önem veriyor bir de Lg ve Htc var.Piyasanın bu halde olmasının tek sebebi ise yılanın başı olan Apple maalesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 1 sa.
bu tam ekran işine neden bu kadar bi anda herkes taktı anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jem991 1 sa. danlabilic
mi mix 3
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 dk. 2si1 | Arabada Telefon Kullan"MA" 1 sa. RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı Sonraki Honor 9X, 9X Pro ve Mate 30 Lite'ın görselleri ortaya çıktı 3 sa. Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek 4 sa. LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi 4 sa. İlaçlar 3D yazıcı ile tek bir kapsülde üretilecek 5 sa. Resident Evil 6'nın Switch versiyonundan 5 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 6 sa. Apple Card, ABD'nin ardından ilk olarak Kanada'da kullanıma sunulacak 6 sa. Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu 7 sa. Xiaomi Mi Mix 4'ü bekleyenlere üzücü haber 7 sa. İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımızı kısıtlıyor 8 sa. FaceApp şikayetleri bitmiyor 9 sa. Çocukların gizliliğini ihlal ettiği için YouTube’a tazminat cezası 9 sa. Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu 10 sa. Netflix bir gecede tam 17 milyar dolar kaybetti 11 sa. Instagram kapatacağı hesapları uyaracak 11 sa. Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals... 12 sa. Çin'in uzay istasyonu Tiangong 2, Dünya'ya düştü 13 sa. Vivo iQOO Neo'nun 4 GB RAM'li versiyonu ortaya çıktı 20 sa. Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 21 sa. Dr. Manhattan geri dönüyor! Watchmen dizisinin uzun fragmanı paylaşıldı 22 sa. Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2014 passat tdi dsg 67binde 100.000TL verilir mi
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go mo...
DonanımHaber
GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
DonanımHaber
Marvel's Spider-Man En Çok Satan Süper Kahraman Oyunu Olmayı B...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de
DonanımHaber
Overwatch 2019 Yaz Oyunları Haftalık Meydan Okumalarla Geri Dö...
Bölüm Sonu Canavarı
Baba oldum...
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim