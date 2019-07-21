Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Birkaç aydır Samsung'un basınca duyarlı alanlara yerleştirilecek düğmelerle, tam ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Şirket şimdilik bu projesini iptal etse de, internete sızmasının önüne geçemedi.

Şimdilik iptal edildi

Twitter üzerindeki güvenilir sızıntı hesaplarından Ice Universe (@UniverseIce) Samsung'un düğmesiz ve tam ekranlı bu cihazının görselini paylaştı. Yapılan paylaşımda, sağda R6 projesi olarak adlandırılan bu cihazın görseli, solda ise Galaxt Note 10 modelinin görseli yer alıyor. Samsung'un ABD ile sorunlar yaşayan rakibi Huawei'yi artık bir tehdit olarak görmemesi sonucunda bu projeyi iptal ettiği ifade ediliyor.

Eğer piyasaya sürülecek olsaydı, bu akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni Snapdragon 855 işlemcisi kullanılacaktı. Bu tam ekranlı ve fiziksel düğmesi olmayan tasarımın, kullanması zor ve kırılgan bir cihaz getireceği yönünde tartışmalar da mevcut. Ancak kısa vadede en azından Samsung tarafında böyle bir akıllı telefonu görmeyeceğimiz kesinleşmiş durumda.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1152838246780436481