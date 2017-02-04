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Google: Pixel serisinin üretimi durmadı

Google'ın Pixel serisi akıllı telefonlarının üretimini durdurduğu konuşuluyordu. Şirket bu konuda bir açıklama yaparak üretimin devam ettiğini ve sadece stok sorununun yaşandığını açıkladı.
2 yıl
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, Telus isimli mobil operatörün kendisine aylar önce verdiği siparişinin Google Pixel XL'in artık üretilmeyecek olması nedeniyle iptal edildiğini belirten bir e-posta gönderdiğini söylemişti. Normal olarak 2016 yılının en beğenilen telefonlarının artık üretilmeyecek olması gündeme bomba gibi düştü.
Ancak bu tamamen doğru değil ve Google nihayet konuyla ilgili bir açıklama yapmış durumda. Görünen o ki Kanadalı telekom operatörü Telus'un stoktarı tükenmiş ve Google Pixel aktif olarak üretilmeye devam ediyor. Hatta bu tür bir satış beklemediklerini iddia ediyorlar ve bu yüzden Telus da dahil olmak üzere tüm distribütörler tedarik sıkıntısı yaşamaya başlamış durumda.
Ayrıca Bkz. "YouTube'un mobil uygulamalarına 10 saniye ileri-geri alma özelliği geldi"
Google'dan bir yetkili yaptığı açıklamada "Kanada'daki Pixel XL talebi karşısında çok telaşlıyız. Telus'un şu anda Google Pixel XL için stokları yok. Perakende kanallarımız aracılığıyla envanteri yenilemek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve piksel üretiminin durdurulmadığını doğrulayabiliriz" dedi.
Şu andan itibaren Google, gelecekte diğer telefonlarında da bu tür problemler yaşanmaması adına stok üretimi ve dağıtımına daha fazla dikkat etmek zorunda. Öte yandan şirketin Pixel serisiyle ilgili gündemi canlı tutmak adına stokları kasıtlı olarak yavaş bir şekilde tazelediğine dair söylentiler var. Ancak bu ayrıntı henüz doğrulanmış değil.

http://www.ibtimes.co.uk/google-pixel-pixel-xl-production-has-not-stopped-confirms-company-after-misleading-email-1604805 Yorum Yaz
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Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Altta dana gibi çerçeve, üstünde bir de sanal tuş...
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militare 2 yıl
Telefonda her şey çerçeve değildir. Gayet şık ve malzeme kalitesi ile rakiplerine göre daha kaliteli bir cihaz. Üstelik donanımın güçlü olması ve safkan Android olması da cabasi.
Telefonda her şey çerçeve değildir. Gayet şık ve malzeme kalitesi ile rakiplerine göre daha kaliteli bir cihaz. Üstelik donanımın güçlü olması ve safkan Android...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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1BilimAdamı 2 yıl
güneş balçıkla sıvanmaz
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kadirirdem 2 yıl
Tasarim fail bu telefon da...
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ergenius 2 yıl
Htc iyi kazık atmış
A9'dan kalan panellerde sensör ve kameranın yerini değiştirmiş, altta parmak izi konumlandirilan tuşu kaldırıp öylece bırakmış
(A9 kullanıyorum memnunum . Habere çamur demesinler
)
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dr_mrh 2 yıl
yanlız önden bakınca hiç tip yok, sadece çerçeve, tipi bana samsungun çakma metal kasalı (parlak metal rengi boyalı, hani küçük küçük kırılıp dağılan çerçeveli) eski j serilerini anımsattı ya da daha eski bir seride olabilir.
ama o telefonlarda altta tuşlar olduğu halde bu kadar çerçeve vardı.
gerçekten google talep mi yetiştiremiyormuş, yoksa en fazla bu kadar satar deyip daha fazlasını talebe göre mi üretecekmiş?
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SDLGranada 2 yıl
Bilmiyorum ama sanki bu pixel serisi tutmayacak ,nexuslardan daha az satacak gibi bir his var içimde.
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neo01470 2 yıl
Nexuslar iyiydi ama bunlar gereksiz pahalı
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deniz.gokcen 2 yıl
O çerçeveye çadır bile kurarım ben Google, Sony gibi sapıtma haddini bil!
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militare 2 yıl
Telefonda her şey çerçeve değildir. Gayet şık ve malzeme kalitesi ile rakiplerine göre daha kaliteli bir cihaz. Üstelik donanımın güçlü olması ve safkan Android olması da cabasi.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Haggard1963 2 yıl militare
Tabi ki ama bu cihazda alt çerçeve haddinden fazla kalın. Asimetrik, bence estetiği bozuyor. Tuş vb olmayan alanın o kadar fazla olmaması gerek.
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10ff 2 yıl militare
militare
Telefonda her şey çerçeve değildir. Gayet şık ve malzeme kalitesi ile rakiplerine göre daha kaliteli bir cihaz. Üstelik donanımın güçlü olması ve safkan Android olması da cabasi.

Buyrun siz alin o zaman. Vaadedilen ekran ne ise tamamini kullanmak isterim hani tus gizlenir felan derseniz onu her uygulamada yapamiyorsunuz onuda soyleyim.
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Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Altta dana gibi çerçeve, üstünde bir de sanal tuş...
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google, akıllı telefon ve
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