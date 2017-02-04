Google: Pixel serisinin üretimi durmadı

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, Telus isimli mobil operatörün kendisine aylar önce verdiği siparişinin Google Pixel XL'in artık üretilmeyecek olması nedeniyle iptal edildiğini belirten bir e-posta gönderdiğini söylemişti. Normal olarak 2016 yılının en beğenilen telefonlarının artık üretilmeyecek olması gündeme bomba gibi düştü.

Ancak bu tamamen doğru değil ve Google nihayet konuyla ilgili bir açıklama yapmış durumda. Görünen o ki Kanadalı telekom operatörü Telus'un stoktarı tükenmiş ve Google Pixel aktif olarak üretilmeye devam ediyor. Hatta bu tür bir satış beklemediklerini iddia ediyorlar ve bu yüzden Telus da dahil olmak üzere tüm distribütörler tedarik sıkıntısı yaşamaya başlamış durumda.

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Google'dan bir yetkili yaptığı açıklamada "Kanada'daki Pixel XL talebi karşısında çok telaşlıyız. Telus'un şu anda Google Pixel XL için stokları yok. Perakende kanallarımız aracılığıyla envanteri yenilemek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve piksel üretiminin durdurulmadığını doğrulayabiliriz" dedi.

Şu andan itibaren Google, gelecekte diğer telefonlarında da bu tür problemler yaşanmaması adına stok üretimi ve dağıtımına daha fazla dikkat etmek zorunda. Öte yandan şirketin Pixel serisiyle ilgili gündemi canlı tutmak adına stokları kasıtlı olarak yavaş bir şekilde tazelediğine dair söylentiler var. Ancak bu ayrıntı henüz doğrulanmış değil.

http://www.ibtimes.co.uk/google-pixel-pixel-xl-production-has-not-stopped-confirms-company-after-misleading-email-1604805