Google Pixel'in duvar kağıtları PlayStore'da

Eğer bir Chromebook aldıysanız Google'ın pek çok güzel duvar kağıtları koyduğunu da görmüşsünüzdür. Chromebooklarda olduğu gibi Pixel ve Pixel XL ile gelen bir birinden güzel duvar kağıtlarına artık tüm Android telefonlarda erişebileceksiniz.

Duvar Kağıtları uygulaması bize beş farklı kategori sunuyor. Dünya,doğa manzaraları, şehir manzaraları, yaşam ve desenler. Her kategoride istediğinizden çok daha fazla görsel olsa da her gün yenilenmeye devam ediyor. Cihazınızdaki ön tanımlı duvar kağıtlarına ve görsellere de uygulama üzerinden erişmeniz mümkün.

Fotoğrafı çeken fotoğrafçının daha fazla fotoğrafını görmeniz için keşfet tuşunu kullanabilirsiniz. Sizi Google+ veya 500px platformuna yönlendirecektir. Google farklı kategoriler ekler mi bilinmez ama her gün yeni görseller eklemeye devam ediyor.

https://www.engadget.com/2016/10/19/google-wallpapers-android-app/?sr_source=Twitter