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Google Pixel'in duvar kağıtları PlayStore'da

Google'ın yakın zaman önce tanıttığı ve yığınla harika duvar kağıdı ile donattığı Pixel serisinin arka planları Google PlayStore'daki uygulama ile tüm Android telefonlara geliyor.
2 yıl
5,8b
1
26
Mobil Uygulamalar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Eğer bir Chromebook aldıysanız Google'ın pek çok güzel duvar kağıtları koyduğunu da görmüşsünüzdür. Chromebooklarda olduğu gibi Pixel ve Pixel XL ile gelen bir birinden güzel duvar kağıtlarına artık tüm Android telefonlarda erişebileceksiniz.
 Duvar Kağıtları uygulaması bize beş farklı kategori sunuyor. Dünya,doğa manzaraları, şehir manzaraları, yaşam ve desenler. Her kategoride istediğinizden çok daha fazla görsel olsa da her gün yenilenmeye devam ediyor. Cihazınızdaki ön tanımlı duvar kağıtlarına ve görsellere de uygulama üzerinden erişmeniz mümkün.
 Fotoğrafı çeken fotoğrafçının daha fazla fotoğrafını görmeniz için keşfet tuşunu kullanabilirsiniz. Sizi Google+ veya 500px platformuna yönlendirecektir. Google farklı kategoriler ekler mi bilinmez ama her gün yeni görseller eklemeye devam ediyor.

https://www.engadget.com/2016/10/19/google-wallpapers-android-app/?sr_source=Twitter Yorum Yaz
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cherkesomer 2 yıl en beğenilen
erdi ile mesut kankalar bu cihaz satmaz diyerekten yerin dibine soktukları pixel cihazların stokları tükenince cihazla ilgili anca duvar kağıdı haberi yapılabilmişler sitede.... :D
erdi ile mesut kankalar bu cihaz satmaz diyerekten yerin dibine soktukları pixel cihazların stokları tükenince cihazla ilgili anca duvar kağıdı haberi yapılabil...
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dr20mouse 2 yıl smart1978
smart1978
Android One ile Nexus ve yeni cikan Pixel konsepti bambaska .


Android One kaynak kodlari olmayan ama saf Android orta seviye donanimli .

Nexus ust seviye idi . Pixel telefonlarindan daha da ust seviyeye cikildi ozellikle kamerasi ile .

Evet bambaşka ama Türkiye'ye gelmemesinin sebebi belli LG zamanında Nexus 4 ile Nexus 5'i getirdi. Sonra ne hikmetse Nexus 5X'i getirmediler. Halbuki o da uygun fiyatlı telefondu. Düşündüm düşündüm sonra aklıma geldi GM 4G var ya tabi ondan ya. GM varken LG nexus getirir mi hiç daha.
İster inanın ister inanmayın bende saf android seven biriydim nexus 4 sahibiydim ama general mobile hep yanlış donanımları yanlış zamanda seçmesi yüzünden gidip galaxy S7 aldım. 4G'de sd 615 olacaktı 5 plus'ta sd 650 ki alınası olsun.
smart1978Android One ile Nexus ve yeni cikan Pixel konsepti bambaska .Android One kaynak kodlari olmayan ama saf Android o...
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Part Of The Nature 2 yıl
Telefonun kendısı ortalıkta yok duvar kagıtları var
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fendur 2 yıl
Googgle Pixel Türkiye ye resmi olarak gelir mi hiç bilgisi olan var mı?
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T A R I K 2 yıl
Çöp
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Cluptechno 2 yıl
Hocam 2 ay çok uzun bir süre yahu inşallah daha kısa sürede olur cihazın gelişi..


Türkçe içerik şu an için yok sanırım
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Bukalemun 2 yıl Cluptechno
Cluptechno
Hocam 2 ay çok uzun bir süre yahu inşallah daha kısa sürede olur cihazın gelişi..


Türkçe içerik şu an için yok sanırım


Talep / fiyat / alınabilirlik daha az,

Kısa vade de herkes İp7 getiriyor. Daha geçen hafta 2800/2900 TL olan İp7 'yi bugün yurtdışı 2500 TL den gördüm.

Piyasa doymaya başlayınca belki Google Cihaz getirtenler olacaktır. Alım/Satım biraz zor.

Usa 'da cadılar bayramı/ kara cuma derken kampanyalar daha çok. Yeniyıl da geliyor. Belki buradan plan yapanlar olur sipariş verilir.

Mesela MOTO Z satan görmedim, LG 5X 1 kişi sıfır satıyor. 2 Kişi ikinci el.

Ana konuyu takip edersen Türkçe inceleme gelecek.
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Bob Kelso 2 yıl
Uygulama harika.
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aycibin 2 yıl
internette hiç manzara resmi yoktu çok iyi oldu (!)
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cherkesomer 2 yıl en beğenilen
erdi ile mesut kankalar bu cihaz satmaz diyerekten yerin dibine soktukları pixel cihazların stokları tükenince cihazla ilgili anca duvar kağıdı haberi yapılabilmişler sitede.... :D
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smart1978 2 yıl
Pixel XL ve Pixel i yurt disindan almak en mantiklisi ....
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Bukalemun 2 yıl smart1978
smart1978
Pixel XL ve Pixel i yurt disindan almak en mantiklisi ....

Ekran kartı ve telefon için evet


Zaten apple 1 yıl garantili oluyor.

Ancak 650$ GOOGLE için çok yüksek
Şuanda S7 edge çok daha iyi ve alınabilir.
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exelse 2 yıl
engadget haberi yaptı diye sizin bu haberi yapanız gerçekten üzücü bu kadar kopyala yapıştır zihniyeti olmayın lütfen
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Bukalemun 2 yıl
Komik ! Wallpaper haberi.. Hem de gelmeyecek/incelemesi olmayan GOOGLE PİXEL için :)) Komik !
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dr20mouse 2 yıl Bukalemun
Bukalemun
Komik ! Wallpaper haberi.. Hem de gelmeyecek/incelemesi olmayan GOOGLE PİXEL için :)) Komik !

Sen istiyor pixel o zaman batıracak gm'yi
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