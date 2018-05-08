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Google Play 2018 ödüllerini kazananlar belli oldu

Google Play mağazasında 2018 yılının en iyileri belirlendi. Her biri kendi kategorisinin en beğenilenleri arasında yer alan 9 uygulama ve oyunu haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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2
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın I/O konferansı öncesinde uygulama mağazasındaki en iyilere ödül dağıttığı program bu yıl da sona erdi. Ülkemizden Otsimo’nun da yarıştığı programda ödül kazanan yapımlar belli oldu.

Google Play 2018 ödülleri

Bu yıl 9 kategoride ödül verilirken giyilebilir cihaz, çocuk, çok oyuncu desteği gibi kategoriler kaldırıldı. Ayrıca AR ve VR yapımları da tek kategoride yer aldı. Otsimo uygulaması ise Erişilebilirlik kategorisinde rakibini geçemedi. Kazanan yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

En İyi Erişilebilirlik - Be My Eyes


En İyi AR veya VR deneyimi -  BBC Earth: Life in VR

Etkileyici Girişim - Canva

En İyi Çıkış - Empires and Puzzles

En İyi Topluluk Kurma Oyunu - Episode

En Yaygın Tecrübe - Flipkart

En İyi Sosyal Etki - Khan Academy

En İyi Bağımsız - Old Man’s Journey

En İyi Yaşam Uygulaması - Simple Habit


https://www.androidauthority.com/google-play-awards-2018-winners-862315/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl
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2018'in ödüllerinin 2019'da verilmesi gerekmez mi?
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