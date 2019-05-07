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Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve kendi kategorisinde en iyi uygulamaların belirlendiği Google Play Awards sahiplerini buldu. Dokuz kategorinin kazananları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu
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Geçtiğimiz ay içerisinde adayları açıklanan Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu. Dokuz farklı kategoride 45 adayın yarıştığı ödüller Google I/O etkinliği kapsamında Mountain View, Kaliforniya’da düzenlenen seremoniyle dağıtıldı. Her kategorinin kazananları şu şekilde:

En iyi yaşam uygulaması

Woebot (Woebot Labs)

Stresinizi azaltıp mutluluğunu artırmak için yardımcı bir uygulama. İçerisinde konuşabileceğiniz bir robot da bulunuyor.

En iyi erişilebilirlik

Envision AI (Envision Technologies BV)

Görme engelliler için hazırlanmış bir uygulama. Telefonun kamerası ile gösterilen şeyleri tanımlıyor. Ek olarak yazıları da okuyabiliyor.

En iyi sosyal etki

Wisdo (Wisdo LTD.)

Motive olmak, yalnızlıktan kurtulmak gibi yaşamın içerisinden hedeflerle ilgili hikayelerin paylaşıldığı uygulama. Kendi hikayenizi yazabiliyorsunuz veya başkalarının hikayelerini görerek örnek alabiliyorsunuz.

En güzel oyun

Shadowgun Legends (MADFINGER Games)

Uzaylı istilasına uğrayan dünyayı kurtarmaya çalıştığınız FPS oyun.

En iyi oturma odası tecrübesi

Neverthink (Neverthink)

Editörler tarafından her gün yenilenen video listeleri bulunduruyor. Günün en komik, ilginç videolarını izleme şansı yakalıyorsunuz.

En yenilikçi

Tick Tock (Other Tales Interactive)

İki kişilik bulmaca oyunu.

Herkes için etkileyici bir tecrübe

Canva (Canva)

Fotoğraf düzenleme aracı.

En etkileyici uygulama

Slowly (Slowly Communications Ltd.)

Avatar oluşturup ilgi alanınıza göre dünyanın her yanından insanlarla mektuplaştığınız bir uygulama.

En etkileyici oyun

MARVEL Strike Force (FoxNext Games)

Marvel süper kahramanlarının başrolünde olduğu sıra tabanlı oyun.


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dodofran 2 hf. en beğenilen
peki ya bunların hiçbirinin telefonumda olmaması
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Askaparta 2 hf.
Yalnız kalmamak ve konuşmak için uygulama kullanmak. Ne hale geldik.
1 Yanıt Yanıtla +6
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XanthiN 1 hf.
Enteresan
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Orange dragon 2 hf.
Shadowgun legends i oynadım hiç hoşuma gitmedi
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Whippoorwill 2 hf.
Slowly bozdu bile
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Askaparta 2 hf.
Yalnız kalmamak ve konuşmak için uygulama kullanmak. Ne hale geldik.
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puandorg 2 hf.
Doğru söze ne denir ki.
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dodofran 2 hf. en beğenilen
peki ya bunların hiçbirinin telefonumda olmaması
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Galatas4ray 2 hf.
En etkileyici oyun pugb mobile değil şaşırdım :D
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