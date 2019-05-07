Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu

En iyi yaşam uygulaması
Woebot (Woebot Labs)
Stresinizi azaltıp mutluluğunu artırmak için yardımcı bir uygulama. İçerisinde konuşabileceğiniz bir robot da bulunuyor.
En iyi erişilebilirlik
Envision AI (Envision Technologies BV)
Görme engelliler için hazırlanmış bir uygulama. Telefonun kamerası ile gösterilen şeyleri tanımlıyor. Ek olarak yazıları da okuyabiliyor.
En iyi sosyal etki
Wisdo (Wisdo LTD.)
Motive olmak, yalnızlıktan kurtulmak gibi yaşamın içerisinden hedeflerle ilgili hikayelerin paylaşıldığı uygulama. Kendi hikayenizi yazabiliyorsunuz veya başkalarının hikayelerini görerek örnek alabiliyorsunuz.
En güzel oyun
Shadowgun Legends (MADFINGER Games)
Uzaylı istilasına uğrayan dünyayı kurtarmaya çalıştığınız FPS oyun.
En iyi oturma odası tecrübesi
Neverthink (Neverthink)
Editörler tarafından her gün yenilenen video listeleri bulunduruyor. Günün en komik, ilginç videolarını izleme şansı yakalıyorsunuz.
En yenilikçi
Tick Tock (Other Tales Interactive)
İki kişilik bulmaca oyunu.
Herkes için etkileyici bir tecrübe
Canva (Canva)
Fotoğraf düzenleme aracı.
En etkileyici uygulama
Slowly (Slowly Communications Ltd.)
Avatar oluşturup ilgi alanınıza göre dünyanın her yanından insanlarla mektuplaştığınız bir uygulama.
En etkileyici oyun
MARVEL Strike Force (FoxNext Games)
Marvel süper kahramanlarının başrolünde olduğu sıra tabanlı oyun.
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