Google Play Oyunlar için Google+ zorunluluğu kalkıyor

Haber Müdürü
Google’ın bir türlü başaramadığı sosyal ağ işinde benzer bir son şimdi de Google+’ın başında dolanıyor olabilir. Google, uzunca bir süredir Android için sunduğu hizmetlerde Google+ entegrasyonunu zorunlu kılıyordu. Google Play Oyunlar, mağazada yapılan yorumlar gibi bir çok alanda Google+ hesabının bulunması isteniyordu.
Android Develoepr Blog’da yayınlanan bir makalede Oyunlar API’larında bir dizi değişiklik yapıldığından bahsedildi. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekici olanı artık kullanıcıların Google+ hesabı sahibi olmasına gerek kalmaksızın Google Play Oyunlar Servisleri’ne giriş yapabilmesine destek sağlanması oldu.
Kullanıcılar bir oyunda bir kez giriş yapınca tüm oyunlarda servise otomatik olarak bağlanmış olacak. Otomatik giriş özelliği hizmetin Android cihazlardaki yüklü uygulaması içinden kapatılabilecek. Mevcut oyuncular Google+ ID’yi oyuncu ID’si olarak kullanmaya devam edecek. Yeni oyuncular ise yeni bir ID tanımlanarak oyunlara giriş yapacak.
Geliştiricilerin uygulamalarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bırakmayan yenilenen hizmet, Google Play Oyunlar için Google’ın tanımladığı standartlar dışında oyunlarında geliştirmeler yapmış geliştiricilerin yapımlarında sorunlara neden olabilecek. Bu konuya ilişkin olarak burada yer alan sayfadan destek alınabilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle