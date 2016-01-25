Google Play Oyunlar için Google+ zorunluluğu kalkıyor

Google’ın bir türlü başaramadığı sosyal ağ işinde benzer bir son şimdi de Google+’ın başında dolanıyor olabilir. Google, uzunca bir süredir Android için sunduğu hizmetlerde Google+ entegrasyonunu zorunlu kılıyordu. Google Play Oyunlar, mağazada yapılan yorumlar gibi bir çok alanda Google+ hesabının bulunması isteniyordu.

Android Develoepr Blog’da yayınlanan bir makalede Oyunlar API’larında bir dizi değişiklik yapıldığından bahsedildi. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekici olanı artık kullanıcıların Google+ hesabı sahibi olmasına gerek kalmaksızın Google Play Oyunlar Servisleri’ne giriş yapabilmesine destek sağlanması oldu.

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