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Google Play Store, akıllı uygulama güncellemeleri desteğine kavuştu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
30
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Haziran ayında duyurduğu akıllı uygulama güncellemeleri özelliğini Play Store'da resmen kullanıma sundu. Android kullanıcıları artık bir uygulama ya da oyunu güncellemek istediklerinde APK dosyasının tamamını değil, sadece değişen kısımlar indirilecek.
Veri indirme konusunda büyük tasarruf sağlayacak olan Play Store'un yeni özelliği, Dead Trigger gibi 100MB'lık APK dosyasına sahip içerikler yenilendiğinde güncellemeyi 5-10MB civarında bir indirme yaparak tamamlayabilmeyi mümkün kılacak. Yalnızca değişikliğe uğrayan veya yeni eklenen dosyaların indirilmesiyle sonuçlanan güncellemeler, hem gereksiz indirmeler yüzünden Google sunucularının meşgul edilmesini önleyecek hem de kullanıcıların güncel içeriğe çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak.
3.8.15 versiyonlu Play Store'un ortaya çıkmasının ardından desteklenmeye başlayan akıllı uygulama güncellemeleri, 3.7.15 gibi diğer eski sürümleri de kapsıyor. Yani yapılan değişiklik, sunucularla alakalı. Bu yüzden kullanıcıların birçoğu güncelleme sisteminin değiştiğinden haber dahi olmayacak. Yeni Play Store'da merakla beklenen akıllı güncellemenin yanı sıra uygulama istek listesi de yerini aldı. Satın almak istediğiniz içerikleri bu listede saklayarak dilediğiniz zaman kolayca ulaşıp edinebileceksiniz.
Boyutu yaklaşık 300KB artış gösteren Play Store'da kullanıcı arayüzüyle alakalı bazı ufak değişiklikler yapılacak. 3.8.15 sürümünün APK dosyasını inceleyen AndroidPolice sitesi, Google'ın Play Store için hediye kartı desteğini yakında hizmete sunacağını ortaya çıkardı. Henüz dağıtılmaya başlamayan Play Store 3.8.15'in düzenlenmiş bir versiyonuyla yukarıda gördüğünüz hediye kartı giriş menüsü gün yüzüne çıkarıldı.
Perakendecilerde yerini alacak hediye kartı kutularının internette boy göstermesi ve sonrasında sızan yeni Play Store'un yeni menüleri, Mountain View merkezli internet devinin çok yakında içerik mağazasını güncelleyip hediye kartı satışına başlayacağını doğruluyor. Güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor. Dilerseniz Play Store 3.8.15 APK dosyasını buradan indirip sıradan bir uygulama gibi Android cihazınıza kurabilirsiniz. 
Akıllı güncelleme sisteminin devreye girmesinden sonra uygulamaların nasıl yenilendiğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz. 

http://www.androidpolice.com/2012/08/16/google-flips-the-switch-on-smart-app-updates-in-the-play-store-video/ Yorum Yaz
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TeamAnimus 7 yıl en beğenilen
Eksi basılacağını biliyorum fakat yine de söylemek zorundayım: En baştan beri sunulması gereken bu özellik neden 2012 yılında yapılan IO etkinliğinde sanki bir yenilikmiş gibi söylendi? Tıpkı Jelly Bean'de olan stabilite artışı ve arayüze verilen öncelik gibi. Yani benim düşüncem bunlar Android'i ve marketini oluştururken yapılması gerek temel şeylerdi.
Eksi basılacağını biliyorum fakat yine de söylemek zorundayım: En baştan beri sunulması gereken bu özellik neden 2012 yılında yapılan IO etkinliğinde sanki bir...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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sertacarslan 7 yıl
vitor reis
loqel
vitor reis çapulcu işletim sistemi diyoruz eksi yağmuruna tutuluyoruz.. gerçekleri fandrozortlarda kabullenemiyor ellerinden gelen tek şey eksilemek. içten içe biliyorlarki google play appstore kaltiesine hiçbir zaman yetişemicek.. eksileyin hadi :)
afedersin ama amacın ne? dikkat çekmek mi? Apple çok mu kaliteli? vuhuu yaşasın 2012 yılında iphone 4s ime gelen aramaları mesajla reddetme geldi çok mutluyum. Amacınız elmacılar olarak? Çapulcu işletim sistemiymiş. 600 liralık alet, 1700 liralık aletinizin yaptığı herşeyi yapıyor diye mi bu çekememezlik ?
appstore-google play karşılaştırması yaptım dikkat ederseniz size bir soru hangisi daha kaliteli sizce? cevabınızdan onra yorumumu yapacağım

Android fan diye birşey yok.
"Fandrozort" diye bir kelime yok, insanlara durduk yerde hakaret etmekteki amacınızı bilemiyorum.
Apple dayatmacılığına ve "fanlarına" kıl olan öteki kesim diye birşey var ve onlar en iyi alternatif olan Androidi kullanıyorlar.
Android de Apple gibi saçmalasa acımasızca eleştirirler, gerekirse başka bir alternatif buldukları anda ona geçerler. Apple "fanları" gibi "mükemmel... mükemmel... muhteşemmm..." gibi komik söylemlerde bulunup komik duruma düşmezler.
Yorumlarımızı yaşımızın gerektirdiği tarzda yazalım. Bence...
vitor reisloqelvitor reis çapulcu işletim sistemi diyoruz eksi yağmuruna tutuluyoruz.. gerçekleri fandrozortlarda kab...
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endulusi 7 yıl
büyük eksikliklerden biri gitti bir kaç satır kod değişikliği için bile dünya kadar dwnld yapıyoduk
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DH Misafiri 6 yıl
şifremi unuttum artık google play store a giremiyorum şifremi nasıl öğrenebilirim
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DH Misafiri 7 yıl
darısı appstore ne diyelim ben her iki cihaz sahıbı olarak soyluyorum modern combet a guncelleme cıktıgında aslında adamlar guzel seyler veriyodu guncellemede ama 1.3 gb iyi bastan indirmek varya yok oyle bi sacmalık bence tam zamanında geldı apple not alsın cunku;
dun basıkma geleni yazıyorum 3gs cıhazıma keynote guncellemesı geldı 300 mb indirmedigimiz yetmiyor gibi birde 480 mb oldu aynısı htc one x cıhazıma geldı dosya ıcınde olması gereken dosya ver ekstra diger cozunurlukler var mesela acılıs ekranı 1280.720 ama aynı dosya 5 altı tane 480.320 olan bile var sadece kendımıze olanı ındırsek google bunuda yapsa apple da o yolu ızlese ıyı olur hanı cıhazı biz kullanıyoruz zaten ufacık batarya kapasıteleri birde bunlar sonuc
aslında 4 cekırdek yada retina ekran gelırken onemlı olanı batarya gibi gereklı seylerden oluyoruz
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bermuda_18 7 yıl
güncelleme nezaman cıkıcak nezaman indirebilicez resmi olarak cıkmasını bekliyorum google playe düşmesini
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DH Misafiri 7 yıl
loqel
vitor reis
loqel
vitor reis çapulcu işletim sistemi diyoruz eksi yağmuruna tutuluyoruz.. gerçekleri fandrozortlarda kabullenemiyor ellerinden gelen tek şey eksilemek. içten içe biliyorlarki google play appstore kaltiesine hiçbir zaman yetişemicek.. eksileyin hadi :)
afedersin ama amacın ne? dikkat çekmek mi? Apple çok mu kaliteli? vuhuu yaşasın 2012 yılında iphone 4s ime gelen aramaları mesajla reddetme geldi çok mutluyum. Amacınız elmacılar olarak? Çapulcu işletim sistemiymiş. 600 liralık alet, 1700 liralık aletinizin yaptığı herşeyi yapıyor diye mi bu çekememezlik ?
appstore-google play karşılaştırması yaptım dikkat ederseniz size bir soru hangisi daha kaliteli sizce? cevabınızdan onra yorumumu yapacağım
Fandrozort diye bir kelimesi kullandığın için zaten yazdım
Şuan için, açıkçası Appstore daha kaliteli. Ama aralarında uçurum yok. Google Play bu farkı yavaş yavaş kapatıyor.

Dostum google yıllardır yazılım işinde içli dışlı ancak apple savaş uçaklarına chip üreterek doğmuş bir firmadır o yüzden bu kadar büyüdü appstore da daha çok uygulama olabilir ama play daha kaliteli bence indirme hızı filan daha iyi
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diosfer 7 yıl
valla çok iyi oldu çok sevindim android candır
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teramit 7 yıl
google bu hızla işletim sistemini güncellemeye devam ederse bir iki temel anlayış farklılığı dışında ios u bir 2 yıl içinde yakalayabilir.ama developer friendly olmama anlayışı yüzünden sanırım bir 10 yıl daha ios un gerisinde kalacak.
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Chidori 7 yıl
Gec bile kalındı bence.
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teknoloji4ever 7 yıl
Darısı appstore'un başına.
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draconist 7 yıl
Nasıl kategori diye bir şey yok yahu? Siz Google Play'ı açınca hiç mi parmağınızı ekranda soldan sağa kaydırmadınız?

Ben 4 aydır Android kullanıyorum o kategoriler hep oradaydı, daha önce yok ise bilemem.
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X-FI 7 yıl
oh bu iyi oldu valla.
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Prequel 7 yıl
Güzel olmuş. Zaten olmalıydı evet belki ama AppStore'da da yok sonuçta, bence gene iyi.
Bir de şu Google Play'de birşeyler bulmayı kolaylaştırsalar... AppStore'da bayağı kategori vardı ama gene de birşeyler keşfetmek kolay olmuyordu, Google Play'de bu daha iyidir diye umuyordum ama resmen kategori diye birşey yok. Tırım tırım oyun, uygulama tanıtım videolarını izlemek zorunda kalmadan gezinerek kafamıza göre birşeyler bulmamızı artık sağlamaları lazım.
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