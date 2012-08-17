Google Play Store, akıllı uygulama güncellemeleri desteğine kavuştu





Google, Haziran ayında duyurduğu akıllı uygulama güncellemeleri özelliğini Play Store'da resmen kullanıma sundu. Android kullanıcıları artık bir uygulama ya da oyunu güncellemek istediklerinde APK dosyasının tamamını değil, sadece değişen kısımlar indirilecek.

Veri indirme konusunda büyük tasarruf sağlayacak olan Play Store'un yeni özelliği, Dead Trigger gibi 100MB'lık APK dosyasına sahip içerikler yenilendiğinde güncellemeyi 5-10MB civarında bir indirme yaparak tamamlayabilmeyi mümkün kılacak. Yalnızca değişikliğe uğrayan veya yeni eklenen dosyaların indirilmesiyle sonuçlanan güncellemeler, hem gereksiz indirmeler yüzünden Google sunucularının meşgul edilmesini önleyecek hem de kullanıcıların güncel içeriğe çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak.

3.8.15 versiyonlu Play Store'un ortaya çıkmasının ardından desteklenmeye başlayan akıllı uygulama güncellemeleri, 3.7.15 gibi diğer eski sürümleri de kapsıyor. Yani yapılan değişiklik, sunucularla alakalı. Bu yüzden kullanıcıların birçoğu güncelleme sisteminin değiştiğinden haber dahi olmayacak. Yeni Play Store'da merakla beklenen akıllı güncellemenin yanı sıra uygulama istek listesi de yerini aldı. Satın almak istediğiniz içerikleri bu listede saklayarak dilediğiniz zaman kolayca ulaşıp edinebileceksiniz.

Boyutu yaklaşık 300KB artış gösteren Play Store'da kullanıcı arayüzüyle alakalı bazı ufak değişiklikler yapılacak. 3.8.15 sürümünün APK dosyasını inceleyen AndroidPolice sitesi, Google'ın Play Store için hediye kartı desteğini yakında hizmete sunacağını ortaya çıkardı. Henüz dağıtılmaya başlamayan Play Store 3.8.15'in düzenlenmiş bir versiyonuyla yukarıda gördüğünüz hediye kartı giriş menüsü gün yüzüne çıkarıldı.

Perakendecilerde yerini alacak hediye kartı kutularının internette boy göstermesi ve sonrasında sızan yeni Play Store'un yeni menüleri, Mountain View merkezli internet devinin çok yakında içerik mağazasını güncelleyip hediye kartı satışına başlayacağını doğruluyor. Güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor. Dilerseniz Play Store 3.8.15 APK dosyasını buradan indirip sıradan bir uygulama gibi Android cihazınıza kurabilirsiniz.

Akıllı güncelleme sisteminin devreye girmesinden sonra uygulamaların nasıl yenilendiğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2012/08/16/google-flips-the-switch-on-smart-app-updates-in-the-play-store-video/