Google Play Store ilk çeyrekte rekor indirme sayısına ulaştı

Yayınlanan yeni bir rapora göre Google Play 2016 yılının ilk çeyreğinde 11.1 milyar indirme sayısını görmüş durumda. Uygulama mağazası optimizasyon şirketi Sensor Tower, 1 Ocak - 31 Mart arasında Google Play'deki uygulama indirme sayısını yansıtan bir rapor yayınladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre uygulama indirme sayısında yüzde 6.7 artış görüldüğünü söylüyor. Bu rakam 2015 yılının ilk çeyreğinde 10.4 milyar seviyesindeydi.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde en fazla indirme sayısını gören uygulama 100 milyon barajını geçen WhatsApp oldu. Facebook Messenger 90 milyon indirmeyle ikinci sırada yer alırken, onu 80 milyon rakamıyla kardeş uygulaması olan Facebook izledi. Dördüncü sırada yer alan Instagram ise ilk çeyrekte yaklaşık 50 milyon indirme sayısına ulaşmış durumda.

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Oyun bölümünde ise Piano Tiles 2, Candy Crush Jelly Saga, Subway Surfers ve Traffic Rider en çok indirilen uygulamalar arasında ilk 20'ye girmeyi başardılar. Özellikle müzik akış uygulamalarının hiçbirinin ilk 20 içerisinde yer almaması dikkat çekiyor. Google Play ile karşılaştırıldığında, App Store rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 6.1 milyar indirme sayısına ulaşmış durumda.

Sensor Tower verilerine göre dünya genelinde en çok indirilen iOS uygulamaları Facebook Messenger, Piano Tiles 2, Facebook, YouTube ve Color Switch olarak sıralanıyor. WhatsApp ve Snapchat ise 2016 yılı ilk çeyreğinde App Store üzerinden en çok indirilen altıncı ve yedinci uygulamalar oldular.

https://s3.amazonaws.com/sensortower-itunes/Quarterly+Reports/Sensor-Tower-Q1-2016-Data-Digest.pdf