Google Play Müzik podcast desteğine kavuştu

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren Podcast yayınlarını bir araya getirmeye çalışan Google, nihayet yeterli arşive ulaşarak servisi yayınla soktu. Yeni oluşturulan arşivde yurt dışında podcastleri önemli ölçüde dinlenen önemli isimler de bulunuyor.

Google'ın hamlesinden önce bazı 3. parti uygulamalar bu işi üstlenmişti ve kullanıcılara podcast hizmeti sunuyordu. Şimdi Google Play Müzikler ile bu alandaki rekabet farklı bir boyuta taşınacak. Uygulama, dinleme alışkanlıklarımıza göre kişiye özel listeler veya öneriler sunulabilecek.

Uygulamanın iOS versiyonu henüz güncelleme almadığı için şimdilik Podcast bölümüne sahip değil. Bunun yanı sıra Google Play Müzik servisi ülkemizde kullanılma açılmadığı için Podcast bölümüne de erişmek mümkün değil. Bakalım Podcast yayınlarını Google'ın yeni çözümüyle yayınlanması kullanıcıları platforma çekebilecek mi?

http://www.engadget.com/2016/04/18/google-play-music-podcasts-launch/