Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play Müzik podcast desteğine kavuştu

Google Play Müzik servisinin önemli eksiklerinden birisi Podcast yayınlara yer verilmemesiydi. Geliştirici bu kez iyi bir podcast arşivi oluşturarak desteği hizmete sundu.
3 yıl
2,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren Podcast yayınlarını bir araya getirmeye çalışan Google, nihayet yeterli arşive ulaşarak servisi yayınla soktu. Yeni oluşturulan arşivde yurt dışında podcastleri önemli ölçüde dinlenen önemli isimler de bulunuyor.
Google'ın hamlesinden önce bazı 3. parti uygulamalar bu işi üstlenmişti ve kullanıcılara podcast hizmeti sunuyordu. Şimdi Google Play Müzikler ile bu alandaki rekabet farklı bir boyuta taşınacak. Uygulama, dinleme alışkanlıklarımıza göre kişiye özel listeler veya öneriler sunulabilecek.
Uygulamanın iOS versiyonu henüz güncelleme almadığı için şimdilik Podcast bölümüne sahip değil. Bunun yanı sıra Google Play Müzik servisi ülkemizde kullanılma açılmadığı için Podcast bölümüne de erişmek mümkün değil. Bakalım Podcast yayınlarını Google'ın yeni çözümüyle yayınlanması kullanıcıları platforma çekebilecek mi?

http://www.engadget.com/2016/04/18/google-play-music-podcasts-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanercskn 3 yıl
Podcast yayını eksikliğini android de uzun zamandır çekiyoruz sonunda akıl edebildiler getirmeyi.
Güncelleme yayınlandı deniyor ama store de güncelleme gözükmüyor bende apk indirip kurdum lakin ondada şuan sanırım ülkemiz için aktif değil :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl tanercskn
Google Play Music'e eklendi Podcast bölümü. O servis ülkemizde aktif olmadığı için göremiyoruz malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SirrealsQ 3 yıl
ios plartformunda 100 yıldır olan şeyi sonunda getirmeyi akıl etmişler. Google play marketinde kaliteli bir podcast uygulaması da mevcut değil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zayit 3 yıl SirrealsQ
SirrealsQ
ios plartformunda 100 yıldır olan şeyi sonunda getirmeyi akıl etmişler. Google play marketinde kaliteli bir podcast uygulaması da mevcut değil.

Pocket casts
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 3 yıl SirrealsQ
SirrealsQ
ios plartformunda 100 yıldır olan şeyi sonunda getirmeyi akıl etmişler. Google play marketinde kaliteli bir podcast uygulaması da mevcut değil.

Podcast Addict
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek 3 yıl 4. Nesil Moto G yeniden sızdırıldı 3 yıl Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi 3 yıl Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu 3 yıl LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy XCover 3 Value Edition duyuruldu 3 yıl LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 kameralara yakalandı 3 yıl HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video 3 yıl Toshiba, 7mm kalınlığa 500GB sığdırıyor 3 yıl 4. nesil Moto G parmak izi okuyucusuyla görüntülendi 3 yıl Hollanda petrol ve dizel yakıtı yasaklama yönünde ilk yasal adımı attı 3 yıl Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor 3 yıl Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın 3 yıl Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme 3 yıl WWDC 2016 etkinliğinin tarihi belli oldu 3 yıl Steve Wozniak: “Giyilebilir cihazlar ilgi uyandırmıyor” 3 yıl Dijital müzik gelirleri ilk kez fiziksel gelirleri geride bıraktı 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayın desteği sunmaya başladı 3 yıl General Mobile GM 5 Plus satışları başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Play Müzik podcast desteğine kavuştu Sonraki Robotik yılandan ürkütücü yüzme videosu 3 yıl Marvel dizisi The Defenders için hazırlıklara başlandı 3 yıl AliyunOS, üçüncü büyük ekosistem olma yolunda 3 yıl Samsung Galaxy C serisi benchmark testlerinde görüldü 3 yıl AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek 3 yıl MSI GE72 6QF Apache Pro "Dolu dolu" oyuncu dizüstüsü incelemesi 3 yıl Ön yüklü uygulamalar, Google’a pahalıya patlayabilir 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S kutudan çıkıyor 3 yıl Android N basınca duyarlı ekran desteğiyle gelecek 3 yıl Asus’dan Adaptive-Sync destekli 3 yeni monitör 3 yıl Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor 3 yıl İngiltere'de bir drone yolcu uçağına çarptı 3 yıl Avustralya posta hizmetleri için drone'ları test ediyor 3 yıl İnternet reklamlarında harcanan her 100 Dolar'ın 85'i Facebook ile Google'ın cebine giriyor 3 yıl Nüfusu 500’den az olan köylere devlet 4.5G hizmeti götürecek 3 yıl Apple 2017'de üreteceği iPhone'larda tamamen cam tasarıma geçebilir 3 yıl Windows 10 Mobile'ın yeni uygulama mağazası sızdırıldı 3 yıl Sony ve büyük otomotiv şirketleri Japonya depremi sebebiyle üretime ara verdi 3 yıl Deri üzerine yerleştirilebilen ekstra ince LED ekran geliştirildi 3 yıl Sony, 23 MP kameraya sahip Xperia X serisine ait reklam filmini yayınladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim