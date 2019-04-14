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Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor

Google'ın yeni Materyal Tasarım teması daha temiz ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Arama devi Google Play Store uygulamasını da yeni görsel öğelerle güncelledi.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, son birkaç aydır uygulamalarının birçoğunu Materyal Tasarım uygulanmış şekilde yayınladı ve test etti. Bazı uygulamalarını ise yeni kullanıcı arayüzü ile güncelledi.
Google Fotoğraflar, Google Takvim, Google Home, Google Drive ve Google Hesap Makinesi gibi birçok uygulama yenilenen Materyal Tasarım güncellemesini almış durumda.
Ayrıca Bkz. "Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi"
Şirketin yeni Materyal Tasarım teması çok daha temiz ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni tasarım şimdi de 14.5.52 numaralı sürümle Google Play Store uygulamasına geldi.

Arayüz artık daha sade

Play Store uygulamasındaki yeni kullanıcı arayüzüne yukarıdaki görseller aracılığı ile göz atabilirsiniz. Yazı tipinin yanı sıra butonların şekillerinde ve boyutlarında ufak tefek değişiklikler var.
En çok göze çarpan yenilik ise Ana Sayfa, Oyunlar, Filmler ve Kitaplar bölümlerinin yer aldığı alt çubuk olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi bu menü şu anki Play Store uygulamasında üst kısımda.
Yeni Materyal Tasarım ile güncellenmiş Google Play Store uygulamasının ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak çok kısa bir süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

https://www.androidauthority.com/google-play-store-material-design-2-975849/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 1 ay en beğenilen
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Eeltorm 1 ay
Siyah tema gelsin artık her uygulamaya yeter.
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Tommy Shelby 1 ay en beğenilen
Hiçbir şeyi beğenmeme timi gelmiş
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Giresunlufuk 1 ay
Farklılık iyidir. Hoş bir arayüz.
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Darknesia 1 ay
"Metalyer"
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AL3lMA 1 ay
Gmail in içine edildi zaten biz memnunduk bırakın eskisi gayet sade güzeldi yenisi göz yorucu olmuş gmail gibi
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StarSOzi 1 ay
Chrome un ağzına sı...lar sıra bunda anlaşılan
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a_y_k_u_t 1 ay
Gmail berbat oldu bu ondan da kötü olmuş.
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The.Mafia 1 ay
Yeni tasarım daha güzel olmuş
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The Red Devil 1 ay
Ufak tefek kasma takılmaları halletsinler önce kare atlamalar falan var aşırı kaç telefona baktıysam aynı. Telefonların performansını google play ile ölçmek gerek bence.
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smart1978 1 ay The Red Devil
O bahsettikler donanimsal yetersizliklerdendor yani, telefondaki yazma hizi dusuk olmasi ufs 2.1 gibi hizlarda olmamasi vve internet baglanti hizi yavas ceken telefonun wifi modulunun kabilieti vasat olmasiyla da alakalidir yuksek ihtimalle. Bri de telefon ureticilerin Androidi ve arayuzu yanlis eksik vs optimzasyon eskiklikleri ile de o tur sorunlari yasatabilir...
Yani hep Google kendisi suclu olmayabilir. Pixel 2 XL ve Note9 kullaniyorum ikisinde de Playstore AKICI ... Ama General Mobile yedek cihazi diye almistim onda Playstore cok cok yavas. Cunki UFS 2.x filan kullanmiyordu yazma hizlari da ayrica berbatti. Olay ozu aslinda budur.
Yani elinizdeki cihaz donanimsal ve markasi neyse onun arayuzu ve Android surumune idea otesi kotu optimizasyonlarin kesinlikle vesile oldugunu bilmeniz gerekir :) .
\Bilgi ve bakis acisi meselesi ;) . Aslinda ne kadar kofte o kadar ekmek misal :) Tersi zaten imkansiz o degisin.
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Biyturs_OnSr 1 ay
AppStore olmuş bu.
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