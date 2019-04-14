Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor

Google, son birkaç aydır uygulamalarının birçoğunu Materyal Tasarım uygulanmış şekilde yayınladı ve test etti. Bazı uygulamalarını ise yeni kullanıcı arayüzü ile güncelledi.

Google Fotoğraflar, Google Takvim, Google Home, Google Drive ve Google Hesap Makinesi gibi birçok uygulama yenilenen Materyal Tasarım güncellemesini almış durumda.

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Şirketin yeni Materyal Tasarım teması çok daha temiz ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni tasarım şimdi de 14.5.52 numaralı sürümle Google Play Store uygulamasına geldi.

Arayüz artık daha sade

Play Store uygulamasındaki yeni kullanıcı arayüzüne yukarıdaki görseller aracılığı ile göz atabilirsiniz. Yazı tipinin yanı sıra butonların şekillerinde ve boyutlarında ufak tefek değişiklikler var.

En çok göze çarpan yenilik ise Ana Sayfa, Oyunlar, Filmler ve Kitaplar bölümlerinin yer aldığı alt çubuk olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi bu menü şu anki Play Store uygulamasında üst kısımda.

Yeni Materyal Tasarım ile güncellenmiş Google Play Store uygulamasının ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak çok kısa bir süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

https://www.androidauthority.com/google-play-store-material-design-2-975849/