Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek

Samsung'un önümüzdeki sene piyasaya süreceği Galaxy S10 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılarıyla tanıdığımız teknoloji editörü Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) amiral gemisinin bir dizi renk seçeneğine sahip olacağını söyledi.

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Telefonun siyah, gri, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı dahil olmak üzere en az dokuz renkte sunulması bekleniyor. Daha önceki söylentilere bakılırsa Galaxy S10, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, 3D yüz tarama teknolojisi, üçlü arka kamera sistemi ve 6.44 inçlik bir ekran ile gelecek.

Galaxy S10 yeni tasarımla gelebilir

Öte yandan Galaxy S10'un yeni bir görünüme sahip olacağına dair ciddi duyumlar var. GSMArena'nın "yeterince güvenilir" olarak tanımladığı kaynağın verdiği bilgiye bakılırsa Güney Koreli şirketin bir sonraki amiral gemisi öncekilerden çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olacak.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1055474861437521920