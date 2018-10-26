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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Steve Hemmerstoffer, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Hemmerstoffer'a göre Galaxy S10 bolca renk seçeneği ile gelecek.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un önümüzdeki sene piyasaya süreceği Galaxy S10 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılarıyla tanıdığımız teknoloji editörü Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) amiral gemisinin bir dizi renk seçeneğine sahip olacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor"
Telefonun siyah, gri, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı dahil olmak üzere en az dokuz renkte sunulması bekleniyor. Daha önceki söylentilere bakılırsa Galaxy S10, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, 3D yüz tarama teknolojisi, üçlü arka kamera sistemi ve 6.44 inçlik bir ekran ile gelecek.

Galaxy S10 yeni tasarımla gelebilir

Öte yandan Galaxy S10'un yeni bir görünüme sahip olacağına dair ciddi duyumlar var. GSMArena'nın "yeterince güvenilir" olarak tanımladığı kaynağın verdiği bilgiye bakılırsa Güney Koreli şirketin bir sonraki amiral gemisi öncekilerden çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olacak.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1055474861437521920 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 ay
S10 diyorlar, 9 renk. Niye 10 değil ki. 10 olsun, 10 numara olsun.
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renega 6 ay
daha yeni nesil yonga seti duyurulmadı bi durun
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renega 6 ay
hangi salağın fikri acaba. model 10 renk seçeneği 9
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Manchester United 6 ay
Cep telefonu bile lüks artık sadece haberlerini okuyoruz.
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Ekrem71.5 6 ay
eski ateri kasetleri vardı 9999999 in 1 ama içinde 9 adet oyun olurdu :D
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Markizo 6 ay
Bu fiyatta alamayacağıma göre boşuna haberi okuyup da beynimi yormayayım.
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MaSSive 6 ay
Ne fark eder,pekçoğu nasıl olsa,telefon gözünden düşene kadar, abidik gubidik kılıflarla sarmalayıp kullanılacağı için kaç renk ile geldiğinin ne önemi var.
Ayrıca benim için cihazlar da tercih ettiğim tek renk siyah dır.
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Bay Robot 6 ay
Kasmayın ülkemize en fazla üç rengi gelir. Gerisi ithalat garantili...
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nebulabado 6 ay
Niye 99 değil?
Çöp....
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