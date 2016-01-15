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Google Play Store’a promosyon kodları geldi

Google Play Store’da artık geliştiriciler, sahip oldukları uygulamalar için promosyon kodları üretip, kullanıcılar ile paylaşabilecek. Kodların kullanımına ilişkin detaylar yazımızda:
3 yıl
14,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Play Store’da yer alan oyunları veya uygulamaları geliştiricilerin promosyonal olarak dağıtabilmesi için bir olanak işin en başından beri mevcut değildi. Geliştiricilerin bu noktada sunabileceği tek yol, istedikleri kullanıcıları beta programına ekleyerek, ücretli yazılımlara ücretsiz olarak erişmesini sağlamaktı.

Google bu konudaki beklentilere biraz geç de olsa yanıt verdi. Developer Console yardım sayfaları üzerinden paylaşılan bilgilere göre artık hem uygulama içi satışlar hem de en baştan bir ücret belirlenmiş yazılımlar için, Developer Console’dan promosyon kodları oluşturulabilecek.
Ne Kadar Kod Hakkı Verilecek?

Her üç aylık dönemde geliştiricilere sahip oldukları her yazılım için ayrı ayrı 500’er promosyon kodu oluşturma izni verilecek. 500 kod sadece bir çeyrek için kullanımda olacak ve sonraki dönemlere devretmeyecek. Her çeyrekte yeni kodlar 24 saat sonrasında hesaplara yüklenip kullanılmış olacak.

Nasıl Kullanılacak?

Geliştiriciler Google Play Developer Console ekranından istedikleri uygulamayı veya oyunu seçip, “Promosyonlar” seçeneğinden yeni promosyon kodu eklemesi yapabilecek. Kodla ilgili saat, tarih gibi ayarlamaları yaptıktan sonra birkaç dakika içinde indirme bağlantısı oluşturulacak ve kodlarınızı CSV formatında bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Sonrasında kodları istediğiniz sayıda kullanıcıya dağıtmakta özgürsünüz.
 
Google Play Store’a promosyon kodları geldi

Promosyon sayfasından süresi geçmiş kodları, aktif kodları veya kullanım hakkı duraklatılmış kodları görebilirsiniz.

Bu konu kullanıcılar için de aslında son derece önemli. Çok yakında bir çok yazılım veya oyun geliştirici çeşitli kampanyalar ile doğrudan Google Play Store destekli promosyon kodu dağıtımına başlayacaktır diye tahmin ediyoruz.

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PunkBunny 3 yıl
Çek takasta ticaretine başlarlar hemen
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Dr. X 3 yıl
Google Play Store’a promosyon kodları gelmesinin gururunu yaşıyorum şu anda
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gs09gs09 3 yıl
google kendine kazık atmıs :D 65468468465468 uygulama çıkar saçma sapan o kodlarıda satarlar :D
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aviator_ 3 yıl
Artik ücretli oyunlara promosyon kodu veriyoruz adı altında saçma sapan siteler uygulamalar doluşur etrafa
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HydroAcidX 3 yıl
Güzel gelişme.
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