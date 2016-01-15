Google Play Store’a promosyon kodları geldi

Google bu konudaki beklentilere biraz geç de olsa yanıt verdi. Developer Console yardım sayfaları üzerinden paylaşılan bilgilere göre artık hem uygulama içi satışlar hem de en baştan bir ücret belirlenmiş yazılımlar için, Developer Console’dan promosyon kodları oluşturulabilecek.

Geliştiriciler Google Play Developer Console ekranından istedikleri uygulamayı veya oyunu seçip, “Promosyonlar” seçeneğinden yeni promosyon kodu eklemesi yapabilecek. Kodla ilgili saat, tarih gibi ayarlamaları yaptıktan sonra birkaç dakika içinde indirme bağlantısı oluşturulacak ve kodlarınızı CSV formatında bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Sonrasında kodları istediğiniz sayıda kullanıcıya dağıtmakta özgürsünüz.

Bu konu kullanıcılar için de aslında son derece önemli. Çok yakında bir çok yazılım veya oyun geliştirici çeşitli kampanyalar ile doğrudan Google Play Store destekli promosyon kodu dağıtımına başlayacaktır diye tahmin ediyoruz.

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Google Play Store’da yer alan oyunları veya uygulamaları geliştiricilerin promosyonal olarak dağıtabilmesi için bir olanak işin en başından beri mevcut değildi. Geliştiricilerin bu noktada sunabileceği tek yol, istedikleri kullanıcıları beta programına ekleyerek, ücretli yazılımlara ücretsiz olarak erişmesini sağlamaktı.Her üç aylık dönemde geliştiricilere sahip oldukları her yazılım için ayrı ayrı 500’er promosyon kodu oluşturma izni verilecek. 500 kod sadece bir çeyrek için kullanımda olacak ve sonraki dönemlere devretmeyecek. Her çeyrekte yeni kodlar 24 saat sonrasında hesaplara yüklenip kullanılmış olacak.Promosyon sayfasından süresi geçmiş kodları, aktif kodları veya kullanım hakkı duraklatılmış kodları görebilirsiniz.