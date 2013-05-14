Google Play Store'deki tüm geliştiriciler uygulama yorumlarına cevap verebilecek

Play Store'daki içerik incelemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak adına yorum yazabilmek için Google+ hesabıyla giriş yapma zorunluluğu getiren Google, bu düzenleme sonrası kısa süre içerisinde dijital içerik mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kontrolü altına almayı başardı. İçeriği sağlayan geliştirici ve tüketici arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek içinse geçen yıl ilk hamlesini I/O 2012 konferansı sonrası hayata geçiren internet devi, 'Top Developer' sıfatlı geliştiricilere uygulama yorumlarını cevaplandırma desteği sunmaya başlamıştı. Deneme çalışmaları nedeniyle kısıtlı bir kesimin erişimine açılan bu özellik, artık tüm Play Store içerik sağlayıcıları tarafından kullanılabilecek. Android Geliştiricileri blogunda paylaşılan bir yazıyla doğrulanan yeni gelişme, kullanıcıların uygulamayla ilgili şikayetlerinin cevap bulması ve içeriklerin tavsiyeler ışığında daha iyi bir konuma gelebilmesini mümkün kılacak.

buradaki Google'nin geliştirici yorum poliçesini gözden geçirmesi yararlı olacaktır. Google Play Store Geliştirici Konsolu'ndan ulaşılabilecek cevaplama sistemiyle uygulama incelemelerine verilen cevapları tüm kullanıcılar görebilecek; ayrıca geliştiriciler mesajlarını yayınladıktan sonra değiştirebilecek. Geliştiriciden cevap alan kullanıcı; Google+ hesabıyla bağlantılı e-posta kutusuna gönderilecek bir mesaj ile bilgilendirilecek. Sonuçta, uygulama yorumları yanıtsız kalmamış olacak ve muhtemelen içeriğin not değerleri geliştiricinin kullanıcılarına gösterdiği ilgiyle orantılı olarak yükselecek. Play Store'u kullanan her iki taraf için de faydalı olacak bu cevap özelliğini kullanmadan önce geliştiricilerinGoogle'nin geliştirici yorum poliçesini gözden geçirmesi yararlı olacaktır.

http://android-developers.blogspot.co.uk/2013/05/all-google-play-developers-can-now.html