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Google Play Store'deki tüm geliştiriciler uygulama yorumlarına cevap verebilecek

6 yıl
1,4b
1
11
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Play Store'deki tüm geliştiriciler uygulama yorumlarına cevap verebilecek
Play Store'daki içerik incelemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak adına yorum yazabilmek için Google+ hesabıyla giriş yapma zorunluluğu getiren Google, bu düzenleme sonrası kısa süre içerisinde dijital içerik mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kontrolü altına almayı başardı. İçeriği sağlayan geliştirici ve tüketici arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek içinse geçen yıl ilk hamlesini I/O 2012 konferansı sonrası hayata geçiren internet devi, 'Top Developer' sıfatlı geliştiricilere uygulama yorumlarını cevaplandırma desteği sunmaya başlamıştı. Deneme çalışmaları nedeniyle kısıtlı bir kesimin erişimine açılan bu özellik, artık tüm Play Store içerik sağlayıcıları tarafından kullanılabilecek. Android Geliştiricileri blogunda paylaşılan bir yazıyla doğrulanan yeni gelişme, kullanıcıların uygulamayla ilgili şikayetlerinin cevap bulması ve içeriklerin tavsiyeler ışığında daha iyi bir konuma gelebilmesini mümkün kılacak.
Google Play Store Geliştirici Konsolu'ndan ulaşılabilecek cevaplama sistemiyle uygulama incelemelerine verilen cevapları tüm kullanıcılar görebilecek; ayrıca geliştiriciler mesajlarını yayınladıktan sonra değiştirebilecek. Geliştiriciden cevap alan kullanıcı; Google+ hesabıyla bağlantılı e-posta kutusuna gönderilecek bir mesaj ile bilgilendirilecek. Sonuçta, uygulama yorumları yanıtsız kalmamış olacak ve muhtemelen içeriğin not değerleri geliştiricinin kullanıcılarına gösterdiği ilgiyle orantılı olarak yükselecek. Play Store'u kullanan her iki taraf için de faydalı olacak bu cevap özelliğini kullanmadan önce geliştiricilerin buradaki Google'nin geliştirici yorum poliçesini gözden geçirmesi yararlı olacaktır. 

http://android-developers.blogspot.co.uk/2013/05/all-google-play-developers-can-now.html Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
önce google play deki üsluba el atsınlar. İnsan uygulama yorumlarını okurken midesi bulanıyor ve ülkesinin gençliğinden tiksiniyor.
Ücretsiz uygulamaya bile oyun açılmıyor sizin sülalenizi... diye yorum yapan bir nasıl yetişti anlamıyorum.
önce google play deki üsluba el atsınlar. İnsan uygulama yorumlarını okurken midesi bulanıyor ve ülkesinin gençliğinden tiksiniyor.Ücretsiz uygulamaya bil...
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sertacarslan 6 yıl
"Play Store'daki içerik incelemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak adına yorum yazabilmek için Google+ hesabıyla giriş yapma zorunluluğu getiren Google, bu düzenleme sonrası kısa süre içerisinde dijital içerik mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kontrolü altına almayı başardı."
...
Bu sizin yorumunuz mu, gugılın böyle bir beyanatı mı var?
Ben ücretli uygulamalara bir ton para saydım, parasını verdiğim ürün hakkında yorum yapmak için neden gugıl+ üyesi olmak zorundayım? Yorumları kontrol altına almak istiyorsan koyarsın iki tane içerik filtresi, yada facebook logini de kabul edersin, olay çözülür. Burada amaç gugıl+'a kullanıcı toplamak olmasın?
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baysan240 6 yıl
cagataykoroglu
önce google play deki üsluba el atsınlar. İnsan uygulama yorumlarını okurken midesi bulanıyor ve ülkesinin gençliğinden tiksiniyor. Ücretsiz uygulamaya bile oyun açılmıyor sizin sülalenizi... diye yorum yapan bir nasıl yetişti anlamıyorum.

bi ücretsiz uygulamada yazılımcı ismini soy ismini yazmış (misal erdinç karaca)
kullancı yorumu:
başlık: emeğe saygı iyi hoşta...
mesaj: erdinç senin yapacağın işin taaaa ....
iyi güldürmüştü beni
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wolf silver 6 yıl
Bu aralar benim google play da sorun oluyor. Hesabım birden gidiyor. Bilmem sunucu hatası diyor. Altta da internet erişiminizı kontrol edin. İleri diyorum wifi acıyor internet yine var ancak açılmıyor.. Bu sorunla karşılaşan arkadaşlar var mı yada bunu nasıl hal edecez bilen var mı ?
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digimon52 6 yıl
Ya gelisdirici küfür ederse :)

mesela genelikle kullanici ;
hey bu dandik oyun icin aldigin para fazla bile ( 0.99cent)

gelisdirici ;
1 euroya satmadigima dua etttt kroo.








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orhanyıldız 6 yıl
İyidir iyi.
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
önce google play deki üsluba el atsınlar. İnsan uygulama yorumlarını okurken midesi bulanıyor ve ülkesinin gençliğinden tiksiniyor.
Ücretsiz uygulamaya bile oyun açılmıyor sizin sülalenizi... diye yorum yapan bir nasıl yetişti anlamıyorum.
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sefaMseven 6 yıl
oo desenize bizim türk geliştiricilerle kullanıcılar arasında küfürlü atışmalar başlıycak
neyse eğlenceli olacak gibi
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wustti 6 yıl
androidmarket çöp uygulama dolu korsan kullanmak istemedigimden para verip aliyorum bazi uygulamalar 5 para etmez pahali olanlari da guvenip alamiyorum markette duzenleme sart
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IRyujin 6 yıl
İyi olmuş bence.
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