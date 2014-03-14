Google Play artık her uygulama satın almada şifre soracak





Kısa süre önce bir çocuğun habersiz bir şekilde Google Play üzerinden 66$'lık oyun içi eşya satın alması ve sonrasında ailesinin ihmalden Google'a dava açması bazı hamleleri de beraberinde getirdi.





Normalde Google Play üzerinden uygulama veya oyun içi eşya satın alırken şifre girilmesi gerekiyor. Ancak satış yapıldıktan sonraki ilk 30 dakika içerisinde satın alınacak uygulamalar veya eşyalar için şifre sorulmuyor. Google Play'in son güncellemesi ile artık kullanıcı isterse her satın alma işlemi için şifre koyabilecek.





Bunun haricinde yine 30 dakika sınırı veya hiç şifre sormama opsiyonları da mevcut. Uygulama içi satın alma uyarısı artık uygulamanın kurulum izinlerinin içerisinde görülecek. Güncelleme ile ayrıca Ayarlar ve Yardım menüsü de kenar çubuğu içerisine alındı. Güncelleme an itibariyle dağıtıma başladı.

http://androidcommunity.com/google-play-store-update-lets-you-require-a-password-for-every-purchase-20140313/