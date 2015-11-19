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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play artık reklam içeren tüm uygulamaları göstermeye başlayacak

Sırf reklam içerdiği için uygulamaları kullanmadan silen bir kullanıcı kitlesi mevcut. Google bunu dikkate alarak tüm uygulama kategorilerine reklam bilgisi verme zorunluluğu getiriyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play artık reklam içeren tüm uygulamaları göstermeye başlayacak


Mobil platformlarda geliştiricilerin en önemli gelir kaynaklarından birisi de reklamlar. Genelde geliştiriciler uygulamalarını ücretsiz olarak sunarken, iç reklam gösterimleri ile gelir elde etmeye çalışıyor. Böylece çok daha fazla kullanıcı çekebiliyor ve reklam gelirleri de artıyor. 

Yıl içerisinde ailelere yönelik uygulamaları sınıfladığı yeni bir kategori açan Google Play, geliştiricilerin bu kategorideki uygulamalarına reklam gösterimi koyup koymadığını bilgi sayfasında belirtmesini şart koşmuştu. Bu politika şimdi tüm Google Play ekosistemine yayılıyor. 

11 Ocak 2016 tarihinden itibaren geliştiriciler uygulamalarında reklam gösterimi olup olmadığını bilgi sayfasında belirtmek zorunda. Google, uygulama yayımlanmadan önce yazılım geliştirme aracını tarayarak reklam kodlarını araştıracak ve sonrasında bilgi sayfası ile karşılaştıracak. Böylece herhangi bir yanlış bilgilendirmenin de önüne geçecek. 

Google yeni politika ile reklam gösterimlerinden rahatsız olan kullanıcıların, kurma-silme işlemine gerek kalmadan bilgi sayfasında haberdar olabilmesini ve buna göre uygulamayı kurmaya karar vermesini amaçlıyor. Böylece kullanıcı uygulamayı es geçerek belki de ücretli olan sürüme yönelecek.  

http://www.talkandroid.com/274727-google-play-will-soon-begin-telling-you-if-an-app-has-any-ads/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
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gs09gs09 3 yıl
geliştiriciyi korumasın bro :D adam 1 proğram yapmıs 100 tane reklam çıkıyo 5 snde bi pat pat sokarlar öle işe açarsın 1 defa çıkar kapatana kadar çıkmaz eyvallahda bu nedir ya 5 10 snde bi reklam dalgası gelio
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Fenomenon 3 yıl
İyi de zaten reklam olmayan uygulama çok az. Gerçekten reklam göstermeyen uygulamalar da zaten kocaman kocaman ad-free diye yazıyor açıklamada.
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Patren 3 yıl en beğenilen
sonunda bu uyaruyu vermeyi akıllarına getirmişler
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CooL_ROMEO 3 yıl
Eee kullanıcı korsan indirecek korsan yöntemlerle uygulama içi satın alma işlemi yapacak , reklam gosterimini kapatacak indirmeyecek vs vs . sonra neden adam akıllı video işleme uygulaması yok. Tabi olmaz siz hala beleşe aldım kanka diyip sevinin.


Google ın ise hiç umurunda değil resmen. Tamam bu ibare gereklidir ve iyi bir şeydir ama kullanıcı bilinçsiz önce geliştiriciyi koruması lazım yoksa gelişmez. Apple bile her sene en az 1 kere bahseder geliştirilen uygulamaların kalitesinden. 4k çekim yapan tonla telefon var ama adam akilli 1080p editleyen uygulama bile yok.
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