Google Play artık reklam içeren tüm uygulamaları göstermeye başlayacak





Mobil platformlarda geliştiricilerin en önemli gelir kaynaklarından birisi de reklamlar. Genelde geliştiriciler uygulamalarını ücretsiz olarak sunarken, iç reklam gösterimleri ile gelir elde etmeye çalışıyor. Böylece çok daha fazla kullanıcı çekebiliyor ve reklam gelirleri de artıyor.





Yıl içerisinde ailelere yönelik uygulamaları sınıfladığı yeni bir kategori açan Google Play, geliştiricilerin bu kategorideki uygulamalarına reklam gösterimi koyup koymadığını bilgi sayfasında belirtmesini şart koşmuştu. Bu politika şimdi tüm Google Play ekosistemine yayılıyor.





11 Ocak 2016 tarihinden itibaren geliştiriciler uygulamalarında reklam gösterimi olup olmadığını bilgi sayfasında belirtmek zorunda. Google, uygulama yayımlanmadan önce yazılım geliştirme aracını tarayarak reklam kodlarını araştıracak ve sonrasında bilgi sayfası ile karşılaştıracak. Böylece herhangi bir yanlış bilgilendirmenin de önüne geçecek.





Google yeni politika ile reklam gösterimlerinden rahatsız olan kullanıcıların, kurma-silme işlemine gerek kalmadan bilgi sayfasında haberdar olabilmesini ve buna göre uygulamayı kurmaya karar vermesini amaçlıyor. Böylece kullanıcı uygulamayı es geçerek belki de ücretli olan sürüme yönelecek.

http://www.talkandroid.com/274727-google-play-will-soon-begin-telling-you-if-an-app-has-any-ads/