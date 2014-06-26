Google Play gelirlerini katlayarak artırmaya devam ediyor





iOS ve Android paltformları arasındaki rekabetin bir ayağı da uygulama mağazası kısmında yaşanıyor. Google Play uygulama sayısı bakımından önde olsa da App Store gelir bakımından önde gidiyor. Son analizler ise Google Play'in gelirlerini katladığı yönünde.





App Annie tarafından yılın ilk çeyreği bakımından yapılan yeni bir analizde mobil oyun ve ücretsiz uygulamalar sayesinde Google Play gelirleri yıllık bazda yüzde 240 artış gösterdi.





Android ekosisteminin hızlı büyümesi, Google Play gelirlerine de olumlu yansıyor. Gelirlerin yanında uygulama indirme rakamları da yıl bazında yüzde 150 artmış durumda.





Google Play'de iletişim uygulamaları hem indirme rakamı hem de gelir açısından zirvede yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları da önemli bir gelir kapısı konumunda. Oyunlar yılın ilk çeyreğinde gelirin yüzde 90'ına hakimken, ücretsiz uygulamalar ise gelirin yüzde 98'ine hakim hale geldi. Freemium olarak adlandırılan ve ilk etapta ücretsiz başlayarak sonraki özellikler için ücret isteyen uygulamalar trend haline gelmiş durumda.





Bu rakamlar elbette Google Play'in gelir anlamında App Store'u geçtiği anlamına gelmiyor. Ancak daha fazla geliştirici ilgisi çekmesi açısından önemli görülüyor.

http://blog.appannie.com/google-io-special-report-launch-2014/