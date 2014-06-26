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Google Play gelirlerini katlayarak artırmaya devam ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play gelirlerini katlayarak artırmaya devam ediyor

iOS ve Android paltformları arasındaki rekabetin bir ayağı da uygulama mağazası kısmında yaşanıyor. Google Play uygulama sayısı bakımından önde olsa da App Store gelir bakımından önde gidiyor. Son analizler ise Google Play'in gelirlerini katladığı yönünde.

App Annie tarafından yılın ilk çeyreği bakımından yapılan yeni bir analizde mobil oyun ve ücretsiz uygulamalar sayesinde Google Play gelirleri yıllık bazda yüzde 240 artış gösterdi. 

Android ekosisteminin hızlı büyümesi, Google Play gelirlerine de olumlu yansıyor. Gelirlerin yanında uygulama indirme rakamları da yıl bazında yüzde 150 artmış durumda.

Google Play'de iletişim uygulamaları hem indirme rakamı hem de gelir açısından zirvede yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları da önemli bir gelir kapısı konumunda. Oyunlar yılın ilk çeyreğinde gelirin yüzde 90'ına hakimken, ücretsiz uygulamalar ise gelirin yüzde 98'ine hakim hale geldi. Freemium olarak adlandırılan ve ilk etapta ücretsiz başlayarak sonraki özellikler için ücret isteyen uygulamalar trend haline gelmiş durumda. 

Bu rakamlar elbette Google Play'in gelir anlamında App Store'u geçtiği anlamına gelmiyor. Ancak daha fazla geliştirici ilgisi çekmesi açısından önemli görülüyor.  

http://blog.appannie.com/google-io-special-report-launch-2014/ Yorum Yaz
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DjarumBlack- 5 yıl
Google aştı kendini
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darkest earth 5 yıl
Google aldığı parayı sonuna kadar hak eden yenilikçi bir firma. Boş durmuyor, sürekli geliştirmeye çalışıyor her şeyi. Beni üzen ise Google Plus. Bu kadar mükemmel tasarlanmış bir sosyal platform yok cidden ya. Değeri bilinmiyor çünkü geç kalındı. Fakat bana göre en iyi tasarlanmış, stabilitesi ve özellikleri mükemmel bir platform. Mesela geçende tüm fotoğraflarını aktarmıştım Google Photos'a, adam gitmiş 1000 kusür fotoğrafı işlemiş, enchant yapmış, ard arda çekilmişleri gife dönüştürmüş, hikaye albümü yapmış, videoları youtube a aktarmış... Ağzım açık kaldı ya görünce. Bayıldım. Her bir kuruşu daha fazla hakeden bir firma yok.
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xSwindLer 5 yıl
Google dünyayı fethetmeye geliyor.
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Pardus Linux 5 yıl
Yakinda gelir olarakta gecer artik Android kullanicilarida indirimler sayesinde ucretli uygulama satin almaya basladi cunku. Apple onceden uygulama sayisi olarakta telefon satislari olarakta gecemiyecegini iddia ediyordu ama kendisi zengin dostu olmaya devam ettigi surece kaybetmeye mahkum...
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Guest-5B59C177F 5 yıl
beleş apk varken paramı verilir google playe ?
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burak01_ 5 yıl
Androidin ios işletim sisteminden daha çok kullanıldığı için normal bence istatistikler
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memoseler 5 yıl
Biri bu Google'ı durdursun...
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