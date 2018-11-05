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Google Play hayran ödülleri oylaması başlıyor

Bu yıl kullanıcıların en beğendiği uygulama ve oyunlar Google Play üzerinde oylanacak. En çok oyu alanlar ise Google Play Best of 2018 sayfasında yayınlanacak.
6 ay
3b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru yaklaşırken uygulama mağazalarının da bu yıl en başarılı yapımları ödüllendirme hazırlıkları da başladı. Google Play ilk kez bu yıl kullanıcıların oy kullanacağı iki farklı kategoriyi ödül etkinliğine ekledi.

Hayran favorileri

Google Play Best of 2018 ödülleri içerisinde Hayranların Favori Uygulaması ve Hayranların Favori Oyunu adında iki kategori yer alacak. 12 Kasım itibariyle başlayacak olan oylamada kullanıcılardan en çok oyu alan yapım, kategorisinde ödül kazanacak.

Ayrıca Bkz. "Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği"

Oylamanın 26 Kasım 2018 itibariyle sona ereceği belirtiliyor. 3 Aralık 2018 tarihinde ise oylamanın sonuçları belli olacak. Sonuçlar Google Play Best of 2018 sayfası içerisinde kullanıcılara listelenecek.

Aday yapımların ülke mağazalarına göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Muhtemelen ülkede gördüğü ilgiye göre belirlendi. Örneğin Bundle, Nabız, Faljı, Faladdin gibi yapımları sadece bizim mağazamızda bulabiliyoruz. Yine Kafa Topu oyunu bizim mağazamızda yer alıyor.

 Oylama sayfası


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Shoresh 6 ay en beğenilen
Fal'a inanan 5 milyon salak gördüm.
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DH Misafiri 6 ay
Oyunlardan PUBG açık ara fark kazanır
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Fenomenon 6 ay
Aday sayısı çok az. Daha fazla aday olmalı. Kategori bazlı seçim yapılmalı. Hatta aday olmadan isteyen istediği uygulamaya oy verebilmesi. Benim için hem uyg hem de oyunlarda seçebileceğim bir aday yok.
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V4LKyR 6 ay
Bundle baya iyi.
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Shoresh 6 ay en beğenilen
Fal'a inanan 5 milyon salak gördüm.
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keremec 6 ay
Favori uygulamam tabi ki de Tiktok.
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