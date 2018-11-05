Google Play hayran ödülleri oylaması başlıyor

Yıl sonuna doğru yaklaşırken uygulama mağazalarının da bu yıl en başarılı yapımları ödüllendirme hazırlıkları da başladı. Google Play ilk kez bu yıl kullanıcıların oy kullanacağı iki farklı kategoriyi ödül etkinliğine ekledi.

Hayran favorileri

Google Play Best of 2018 ödülleri içerisinde Hayranların Favori Uygulaması ve Hayranların Favori Oyunu adında iki kategori yer alacak. 12 Kasım itibariyle başlayacak olan oylamada kullanıcılardan en çok oyu alan yapım, kategorisinde ödül kazanacak.

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Oylamanın 26 Kasım 2018 itibariyle sona ereceği belirtiliyor. 3 Aralık 2018 tarihinde ise oylamanın sonuçları belli olacak. Sonuçlar Google Play Best of 2018 sayfası içerisinde kullanıcılara listelenecek.

Aday yapımların ülke mağazalarına göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Muhtemelen ülkede gördüğü ilgiye göre belirlendi. Örneğin Bundle, Nabız, Faljı, Faladdin gibi yapımları sadece bizim mağazamızda bulabiliyoruz. Yine Kafa Topu oyunu bizim mağazamızda yer alıyor.

Oylama sayfası