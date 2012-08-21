Google Play hediye kartları resmi olarak duyuruldu

Bir süredir söylentileri internette dolaşan Google Play mağazası için hazırlanan hediye kartları, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.





10$, 25$ ve 50$ olarak hazırlanan hediye kartları, Google Play üzerindeki kitap, film, müzik ve uygulama seçeneklerinde geçerli.





Hediye kartları şimdilik ABD'de Target, RadioShack ve GameStop perakendecilerinde önümüzdeki haftalarda yerini alacak. Ay sonunda da Walmart satışa başlayacak.





Google'ın resmi olarak faaliyet gösterdiği ülkelere de hediye kartlarının gelmesi bekleniyor ancak resmi olarak kesin bir tarih yok.