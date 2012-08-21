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Google Play hediye kartları resmi olarak duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir söylentileri internette dolaşan Google Play mağazası için hazırlanan hediye kartları, firma tarafından resmi olarak duyuruldu. 

10$, 25$ ve 50$ olarak hazırlanan hediye kartları, Google Play üzerindeki kitap, film, müzik ve uygulama seçeneklerinde geçerli.

Hediye kartları şimdilik ABD'de Target, RadioShack ve GameStop perakendecilerinde önümüzdeki haftalarda yerini alacak. Ay sonunda da Walmart satışa başlayacak.

Google'ın resmi olarak faaliyet gösterdiği ülkelere de hediye kartlarının gelmesi bekleniyor ancak resmi olarak kesin bir tarih yok.

http://play.google.com/about/giftcards/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
gfbekir
psn kartlari gibi bu da bize gelmez ki zaten istedigimiz uygulamayi ucretsiz indirebiliyoruz

Sonrada vay efendim bu oyun neden androide çıkmıyor
gfbekirpsn kartlari gibi bu da bize gelmez ki zaten istedigimiz uygulamayi ucretsiz indirebiliyoruzSonrada vay efendim b...
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DH Misafiri 4 yıl
tl olanıda Dolar olanıda geldi Türkiye ye şuan satışda gameticaret.com/... adresinden mobil ödeme kredi kartı yada atm den satın alabilirsiniz arkadaşlar Hediye kartlarını ama masrafı ve kar marjı ile fiyat biraz değişiyor..
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Breaak4Love 5 yıl
Nerden veya nasil aliniyor veya hediye ediliyor dafitiliyor
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Blood Money 5 yıl
Nerde satılıyor.
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orka55 5 yıl
kullanan var mi acaba
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-BraveHeart- 5 yıl
Cok iyi olmus umarim yakin zamanda TR yede gelir.
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DH Misafiri 5 yıl
Apple ın itunes kartı gibi Türkiye dede olsa daha iyi olur ama sırf kullanmak için Google da ABD hesabı açmak gerekir Türkiye'ye gelene kadar
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aloha44 5 yıl
kredi kartı vermek istemeyenler için süper..
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşım sadece kredi kartı ile ödeme yapılıyor başka yöntem mesela Mobil ödeme koyun da alalım
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Breaak4Love 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşım sadece kredi kartı ile ödeme yapılıyor başka yöntem mesela Mobil ödeme koyun da alalım

Git iostan 7 10 liraya indir
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DH Misafiri 7 yıl
Alınan telefon veya tabletlerin yanında ücretsiz verilse güzel olur. hem kullanıcılar illegal indirmeden uzaklaşır hemde kredi kartı ile giriş yapmak istemeyenler güvenle indirir istediğini.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
kredi kartı kullanmayan kesime ulaşmak için güzel bir fikir olsa da !
eğlence sektör %100 kazandırır anlayışı yüzünden !!! :(
TR'yedeki mağazalar bu ürün için para bağlamaz !
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Guest-FA3FC8585 7 yıl
Kredi kartı numarası vermek istemeyenler için mükemmel olur.
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