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Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi

Çocuğunuzun gönderdiğiniz mesajları mutlaka okumasını istiyorsanız ReplyASAP uygulamasını mutlaka deneyin. Ekranı kaplayan pencere ile mesajı kaçırmak mümkün değil.
4 ay
5,6b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğer sosyal medya uygulamaları ile çok haşır neşir olan bir çocuğunuz varsa gönderdiğiniz mesajlarınız bildirimleriniz arasında kaybolabilir. Nick Herbert adlı geliştirici çocuğunu bu durumdan kurtarmak için bir uygulama geliştirmiş.

ReplyASAP neler sunuyor?

1 yıldan fazla bir süredir Google Play üzerinde yayında olan ReplyASAP uygulaması ebeveyn ve çocuğun telefonlarına kuruluyor. Çocuğun telefonunda sisteme tam hâkim olduğu için gönderilen mesaj ekranı kaplıyor ve telefon sessizde dahi olsa sesli uyarı veriyor.

Ayrıca Bkz. "Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor"

Mesajı erteleme veya reddetme seçenekleri de konmuş ancak çocuğun mesajı okuduğu ebeveyn tarafından anlaşıldığı için bir önem arz etmiyor. Zaten çocuğun cevap vermemesi eve geldiğinde ebeveynlerine iyi bir mazeret sunmasını gerektiriyor.

Nick Herbert ilk etapta uygulamayı sadece oğlu için geliştirmiş ve bir maliyet modeli ortaya çıkarmak için Google Play üzerinde yayınlamış. Bununla birlikte CBS ve The Independent gibi yayın organlarında haber olunca bir anda ilgi büyümüş. Kısa mesajların ücretini cebinden veren Nick bu nedenle zarara girmeye başlamış.

Bu bakımdan ReplyASAP uygulaması ücretsiz sistemi iptal etmiş ve tek bağlantı için 1 Pound olmak üzere farklı ödeme paketleri kullanıma sunmuş. Nick buna mecbur olduğunu ifade ediyor. Uygulamanın iOS sürümü de yakın zamanda mağazada olacak.

ReplyASAP: Google Play




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bilgehankalkan 4 ay en beğenilen
donanimhaber.com/...
Bir sene öncesinin haberi ama editör ne yapsın, v2'de arama aylardır çok kötü, ReplyAsap aramasına bu haber dahi çıkmıyor ki bir sene önceki haber çıksın. Neyse ki Google'la siteye özel arama yapmak mümkün.
donanimhaber.com/...Bir sene öncesinin haberi ama editör ne yapsın, v2'de arama aylardır çok kötü, ReplyAsap aramasına bu haber dahi çıkmıyor ki b...
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kartal172 4 ay
Ekremmmmmm
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bilgehankalkan 4 ay en beğenilen
donanimhaber.com/...
Bir sene öncesinin haberi ama editör ne yapsın, v2'de arama aylardır çok kötü, ReplyAsap aramasına bu haber dahi çıkmıyor ki bir sene önceki haber çıksın. Neyse ki Google'la siteye özel arama yapmak mümkün.
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_bluescream_ 4 ay
BİLEK MİRORRRRRRRRR cular gelmeden ben yazayım hangi bölümdü o :D çocuklara çip yerleştiriyolardı tabletten izliyorlardı, bunun bi tık üstü o lan :D
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game07 4 ay _bluescream_
_bluescream_
BİLEK MİRORRRRRRRRR cular gelmeden ben yazayım hangi bölümdü o :D çocuklara çip yerleştiriyolardı tabletten izliyorlardı, bunun bi tık üstü o lan :D

Arkangel
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 4 ay
Aynı haber DH'de aylar önce yayınlanmamış mıydı?
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Cute Hentai 4 ay
Ne evliyim, ne çocuğum var. Çocuğu olanlara sabır diliyorum. :)
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damn2u 4 ay
Bu haber önceden de yayınlanmamış mıydı?
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keremec 4 ay
Daha çok, alarm kurmayı unutan çocuğunu uyandırmak için yapılmış bir program gibi.
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