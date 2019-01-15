Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi

Eğer sosyal medya uygulamaları ile çok haşır neşir olan bir çocuğunuz varsa gönderdiğiniz mesajlarınız bildirimleriniz arasında kaybolabilir. Nick Herbert adlı geliştirici çocuğunu bu durumdan kurtarmak için bir uygulama geliştirmiş.

ReplyASAP neler sunuyor?

1 yıldan fazla bir süredir Google Play üzerinde yayında olan ReplyASAP uygulaması ebeveyn ve çocuğun telefonlarına kuruluyor. Çocuğun telefonunda sisteme tam hâkim olduğu için gönderilen mesaj ekranı kaplıyor ve telefon sessizde dahi olsa sesli uyarı veriyor.

Ayrıca Bkz.

"Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor"

Mesajı erteleme veya reddetme seçenekleri de konmuş ancak çocuğun mesajı okuduğu ebeveyn tarafından anlaşıldığı için bir önem arz etmiyor. Zaten çocuğun cevap vermemesi eve geldiğinde ebeveynlerine iyi bir mazeret sunmasını gerektiriyor.

Nick Herbert ilk etapta uygulamayı sadece oğlu için geliştirmiş ve bir maliyet modeli ortaya çıkarmak için Google Play üzerinde yayınlamış. Bununla birlikte CBS ve The Independent gibi yayın organlarında haber olunca bir anda ilgi büyümüş. Kısa mesajların ücretini cebinden veren Nick bu nedenle zarara girmeye başlamış.

Bu bakımdan ReplyASAP uygulaması ücretsiz sistemi iptal etmiş ve tek bağlantı için 1 Pound olmak üzere farklı ödeme paketleri kullanıma sunmuş. Nick buna mecbur olduğunu ifade ediyor. Uygulamanın iOS sürümü de yakın zamanda mağazada olacak.







