Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor

Google, uygulama mağazasında zararlı yazılımların önüne geçebilmek adına hem sunucu tarafında hem de cihaz tarafında sıkı politikalar uyguluyor ancak halen tam olarak başarı yakalanabilmiş değil. Bir şekilde güvenlik katmanlarını aşan uygulamalar milyonluk indirme rakamlarına bile ulaşıyor.

Popüler olanlar bile var

Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Play Store üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor.

Bu taktiklerden bazıları riskli içerik barındıran tam sayfa reklamlar, ücretli uygulama indirmeye zorlama, fotoğrafları düzenleme bahanesiyle uzak sunuculara yükleme, kişisel verileri toplayan sitelere yönlendirme şeklinde sıralanıyor.

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İşin ilginç tarafı bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. Sosyal medya paylaşımları için fotoğraf düzenleme önem taşıdığı için ilgi görüyor. Bazı uygulamalar bir milyon indirme rakamını geçmiş durumda.

Raporda yer verilen uygulamalar arasında Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo ve Emoji Camera en çok indirilenler. Artistic effect Filter, Selfie Camera Pro ve Horizon Beauty Camera gibi uygulamalar ise 100 bin üzerinde indirilmiş.

Google kontrolünden verileri sıkıştırarak kaçan bu uygulamaları ilk görüşte anlayabilmek pek mümkün değil ancak indirmeden önce kullanıcı yorumlarını okumak, indirdikten sonra şüpheli izinler isteyenlere ve olmaması gereken taleplerde bulunanlara dikkat etmek gerekiyor.