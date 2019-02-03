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Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor

Uygulama mağazalarında fotoğraf düzenleme kategorisinde popüler olan yapımlar arasında tehlike saçanlar da var. Bazı milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor

Google, uygulama mağazasında zararlı yazılımların önüne geçebilmek adına hem sunucu tarafında hem de cihaz tarafında sıkı politikalar uyguluyor ancak halen tam olarak başarı yakalanabilmiş değil. Bir şekilde güvenlik katmanlarını aşan uygulamalar milyonluk indirme rakamlarına bile ulaşıyor.

Popüler olanlar bile var

Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Play Store üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor.

Bu taktiklerden bazıları riskli içerik barındıran tam sayfa reklamlar, ücretli uygulama indirmeye zorlama, fotoğrafları düzenleme bahanesiyle uzak sunuculara yükleme, kişisel verileri toplayan sitelere yönlendirme şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir"

İşin ilginç tarafı bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. Sosyal medya paylaşımları için fotoğraf düzenleme önem taşıdığı için ilgi görüyor. Bazı uygulamalar bir milyon indirme rakamını geçmiş durumda.

Raporda yer verilen uygulamalar arasında Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo ve Emoji Camera en çok indirilenler. Artistic effect Filter, Selfie Camera Pro ve Horizon Beauty Camera gibi uygulamalar ise 100 bin üzerinde indirilmiş.

Google kontrolünden verileri sıkıştırarak kaçan bu uygulamaları ilk görüşte anlayabilmek pek mümkün değil ancak indirmeden önce kullanıcı yorumlarını okumak, indirdikten sonra şüpheli izinler isteyenlere ve olmaması gereken taleplerde bulunanlara dikkat etmek gerekiyor.

 

https://www.slashgear.com/google-play-store-apps-with-over-4m-downloads-found-with-malware-phishing-scams-02564459/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
Mobil cihazlar genel olarak Instagram için kullanılıyor artık, kamera ve mesajlaşma dışında başka hiçbir görevi yok insanlar için neredeyse. Bu kadar işlemci bellek falan heba oluyor, neyse fütursuzca ve Google'a Play Store'a güvenerek insanlar buradaki uygulamaları inidiriyor. Fakat kullanıcının hiçbir zaman suçu olamaz, güvenli mağaza diyorsun hala sıkıntı var.
Mobil cihazlar genel olarak Instagram için kullanılıyor artık, kamera ve mesajlaşma dışında başka hiçbir görevi yok insanlar için neredeyse. Bu kadar işlemci be...
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WaxKitten 3 ay
Google adam olsa klon uygulamalara bakardı. Bir tane işe yarayan özellikli uygulama arıyorsun karşına 30 tane birbirinden kopyalanmış uygulama çıkıyor. Eğer aradığın özellik çalışmıyorsa diğer klonlarda da çalışmıyor. Kalite yerlerde sürünüyor. Rezillik.
Google adam olsa klon uygulamalara bakardı. Bir tane işe yarayan özellikli uygulama arıyorsun karşına 30 tane birbirinden kopyalanmış uygulama çıkıyor. Eğer ar...
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atilasat 3 ay
kardeşim video downloader diye bir program indirmiş, telefon her 10 saniyede 1 reklam gösteriyor. kasperski indirip tarattım bu uygulamayı buldu,sildik telefon rahatladı.
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Akbaba89 3 ay
Banka uygulaması bile rehber, konum izni istiyor. Google daha çok çalışmalısın
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brk6152 3 ay
Bence markaların kendi mapazalarını genişletmesi ve özel oyyn getirmesi lazım
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tobepeople 3 ay
Bir çoğu açık açık soruyor zaten ama kabul ediyoruz okumadan...
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WaxKitten 3 ay
Google adam olsa klon uygulamalara bakardı. Bir tane işe yarayan özellikli uygulama arıyorsun karşına 30 tane birbirinden kopyalanmış uygulama çıkıyor. Eğer aradığın özellik çalışmıyorsa diğer klonlarda da çalışmıyor. Kalite yerlerde sürünüyor. Rezillik.
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denizbay1 3 ay
Siz bunları bırakın da asıl tehlike yanı başımız da, kendi içimizde. Hatta olmamasını diliyorum ama önlem almayan yetkililerimize de bakarak şunu iddia ediyorum ki, mutlaka, ama yakında ama bir kaç yıl sonra, özellikle de Türklerin geliştirdiği oyun ve uygulamalardaki skandallarla ortalık çalkalanacaktır muhtemelen. Neden mi böyle söylüyorum? Şu an da gördüğüm kadarıyla özellikle de etik dışı forumlar ve hacking platformlarında bir çok kişiliksiz dolandırıcı tip Google Play'e el atmış durumda! Kim bilir şu anda, özellikle de çocukların yüklediği oyunlarla milletin hangi bilgilerini çalıyorlar belli değil. Bunlar sır da değil zaten, dileyen bu forumları araştırıp nasıl nemalandıklarını, ellerini oluşturduklarını kendi gözleriyle okuyabilir. Bu tipler, YouTube Spam (hırsız) kanal açıp milletin videolarını kendininmiş gibi yayınlayıp uzun yıllar ciddi haksız kazançlar elde edenler genelde. YouTube algoritmaları ve yatırımlarıyla artık Spam hırsızlıktan para kazanamayanların çoğu Google Play'de! Devletimiz bir ekip kursun, gerekirse Türk uygulamaları tek tek incelesin, zor olmasa gerek.
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Vega 3 ay
AdGuard yazılım şirketi tarafından yapılan araştırma var.Araştırma sonucunda zararlı ve bilgi çalan bazı uygulamalar bulunmuş. Bunları kullanmayın.Sayfayı Translate uzantısı ile Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz.
adguard.com/...
adguard.com/...
adguard.com/...
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Celonfix 3 ay
İyi yapmışlar böyle zararlı yazılımlar yerleştirerek. Uygulamaların altındaki yorumlara bakarak bunları indiren kitleyi görünce bana hak vereceksiniz.
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
Mobil cihazlar genel olarak Instagram için kullanılıyor artık, kamera ve mesajlaşma dışında başka hiçbir görevi yok insanlar için neredeyse. Bu kadar işlemci bellek falan heba oluyor, neyse fütursuzca ve Google'a Play Store'a güvenerek insanlar buradaki uygulamaları inidiriyor. Fakat kullanıcının hiçbir zaman suçu olamaz, güvenli mağaza diyorsun hala sıkıntı var.
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