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Google Play uygulamalarına etiket desteği geliyor

Google Play konsolunda artık uygulama veya oyununuza 5 adede kadar kelime veya kelime öbeği ekleyebileceksiniz. Toplamda 150 etiket arasında seçim yapmanız gerekiyor.
2 sa.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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3 milyon uygulama sayısına yaklaşan Google Play mağazasında ihtiyaç duyulan bir oyun veya uygulamayı bulabilmek pek de kolay olmuyor. Hele isim tam olarak bilinmiyorsa bazı terimlerle arama yapılıyor ancak çıkan listede sayısız uygulama ya alakasız ya da verimsiz oluyor.

Etiket sistemi

Bugüne kadar mağazada yaptığınız aramalar uygulamanın ismi, meta verileri, kısa özeti ve geniş açıklaması içerisinde gerçekleşiyordu. Google uzun süredir yapılan eleştirilere kulak verdi ve Google Play mağazasındaki uygulama ve oyunlara etiket eklenmesi imkanını getirdi.

Ayrıca Bkz. "Spectacles 3 akıllı gözlükleri duyuruldu"

Artık geliştiriciler konsolda uygulama veya oyun yüklerken 5 adede kadar belirlenmiş kelime veya kelime öbeğini ekleyebilecekler. Etiketler toplam 150 taneden oluşacak ve etiket sekmesinin en üstünde yer alacak.

Google etiket özelliğinin suiistimal edilmesini istemiyor zira aramalara doğrudan etki edeceği için geliştiriciler ilgi çekmek amacıyla alakasız etiketler de kullanabilir. Örneğin yarış oyununa dublörlük ile alakalı etiketler eklenmesi istenmiyor. Google Play etiketleme özelliği kullanıma sunulmuş durumda.

 


https://www.androidpolice.com/2019/08/13/google-play-store-tags/ Yorum Yaz
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