Google Plus son kullanıcıya kapandı

Google’ın pek çok başarısız hamleden sonra sosyal ağ sektörüne yönelik en son ve en pahalı adımı olan Google Plus platformu da kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Son dönemde yaşanan veri sızıntıları olaylarından sonra son kullanıcıya yönelik olan versiyon kapatılıyor.

Beklenen son

Uzun bir beta sürecinden sonra 2011 yılında nihai olarak kullanıma sunulan Google Plus en önemli kitlesini Gmail gibi Google hizmetlerini kullanan kişilerden beklemişti. Bir ara 350 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşsa da rakipleri kadar hareketli olamadı.

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Google’ın rekabet ettiği sayıca fazla alan nedeniyle Google Plus geliştirme ekibi kısıtlı bir kaynak ile çalışmak zorunda kaldı. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gibi önemli oyuncular ise zaten işleri bu olduğu için hem daha fazla kaynak ayırabildiler hem de önemli yenilikler sunarak kullanıcı çektiler.

Google normalde Ağustos 2019 tarihi itibariyle sosyal ağı son kullanıcıya kapatacağını ve kurumsal sürüm ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki API’ler nedeniyle ardı ardına ortaya çıkan açıklar bu tarihi erkene aldırmıştı.

Daha önce de duyurulduğu gibi 2 Nisan itibariyle Google Plus sosyal ağı faaliyetlerine son verdi. Hali hazırda kullanıcı hesapları ve sayfalarda veri silme işlemlerinin başladığı ifade ediliyor. Birkaç ay süreceği için bu esnada bazı verilerin erişilebilir olacağı belirtiliyor. Kurumsal tarafta ise Google Plus daha çok ortak çalışma aracı olarak kullanılacak.

Google Plus başarısızlık olsa da Google Photos ve Google Hangouts platformlarının çıkış noktası olduğu için bir anlamda Google’a bazı önemli katkıları olduğu söylenebilir.