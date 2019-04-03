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Google Plus son kullanıcıya kapandı

Sosyal ağ pazarında Google’ın son hamlesi olarak görülen Google+ platformu son kullanıcıya kapandı. İlginin çok düştüğü sosyal ağda API açıkları da çok fazlaydı.
1 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın pek çok başarısız hamleden sonra sosyal ağ sektörüne yönelik en son ve en pahalı adımı olan Google Plus platformu da kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Son dönemde yaşanan veri sızıntıları olaylarından sonra son kullanıcıya yönelik olan versiyon kapatılıyor.

Beklenen son

Uzun bir beta sürecinden sonra 2011 yılında nihai olarak kullanıma sunulan Google Plus en önemli kitlesini Gmail gibi Google hizmetlerini kullanan kişilerden beklemişti. Bir ara 350 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşsa da rakipleri kadar hareketli olamadı.

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Google’ın rekabet ettiği sayıca fazla alan nedeniyle Google Plus geliştirme ekibi kısıtlı bir kaynak ile çalışmak zorunda kaldı. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gibi önemli oyuncular ise zaten işleri bu olduğu için hem daha fazla kaynak ayırabildiler hem de önemli yenilikler sunarak kullanıcı çektiler.

Google normalde Ağustos 2019 tarihi itibariyle sosyal ağı son kullanıcıya kapatacağını ve kurumsal sürüm ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki API’ler nedeniyle ardı ardına ortaya çıkan açıklar bu tarihi erkene aldırmıştı.

Daha önce de duyurulduğu gibi 2 Nisan itibariyle Google Plus sosyal ağı faaliyetlerine son verdi. Hali hazırda kullanıcı hesapları ve sayfalarda veri silme işlemlerinin başladığı ifade ediliyor. Birkaç ay süreceği için bu esnada bazı verilerin erişilebilir olacağı belirtiliyor. Kurumsal tarafta ise Google Plus daha çok ortak çalışma aracı olarak kullanılacak.

Google Plus başarısızlık olsa da Google Photos ve Google Hangouts platformlarının çıkış noktası olduğu için bir anlamda Google’a bazı önemli katkıları olduğu söylenebilir.

 

https://www.slashgear.com/google-plus-shutdown-social-network-failure-export-user-data-02571932/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay
Son kullanıcıya kapandı derken, Bayi, Ara Toptancı ve Toptancılara açık mı...
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mcrew 1 ay
Uygulamayı direk sildim. Hiç kullanmadığım telefonumda boşu boşuna yer kaplayan bir uygulamadan kurtulmuş oldum.
Böyle zorla dayatılan uygulamalar her zaman kötü izlenim bırakıyor insanlarda. Bunu Microsoft da çokça yapıyor.
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Quard 1 ay
Kullananlar için gereksiz değildi.Ben aktif kullanıcısıydım.Yabancı olan olmayan bir sürü insanla tanıştım."Özellikle,Kore-Japon-Çin-Hindistan".Bana göre Google+ gibi bir sosyal medya platformunu hiçbir yerde bulacağımı sanmıyorum.(Not:Benim,Facebook hesabım vardı,kapattım-Twitter hesabım-Instagram hesabım var)
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Antalyalı0304 1 ay
Güzel bir seçim.
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Like a Sir 1 ay
İnbox gitti asıl, kim sallar google+'ı
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Stand Alone 1 ay Like a Sir
O da gereksizdi. Google'ın böyle birçok gereksiz uygulaması var.
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The.Mafia 1 ay
Ne bekliyorlardı ki Facebook İnstagram gibi sosyal platformlar varken
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ceo-tr 1 ay
tüh tamda kullanmaya karar vermiştik.
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Galatas4ray 1 ay
Belkide googlenin şuana kadar çıkardığı en gereksiz şeydi bu.Googlenin burda tutunamamasnın en büyük nedeni bana göre dayatma yoluyla googla plus'u kullandırması.İlk google hesabımızı entegre etti sonra youtube hesabımızı entegre ettirdi zorla ne oldu dayatmayla birşey olmuyormuş demekki.
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