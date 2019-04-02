Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir)

Ay sonunda gösterime girecek olan ve rekorlar kırması beklenen Avengers: Endgame filmiyle ilgili sır kalmadı diyebiliriz. Russo kardeşler pek çok spoiler vermiş durumda.
1 ay
21,2b
1
34
Sinema ve Dizi
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yılın en çok konuşulacak filmlerinden birisi şüphesiz Avengers: Endgame. Marvel sinematik evreninin 10 yılını ve toplam 22 filmini kapatacak olan Avengers Infinity War 2 ya da Avengers: Endgame son fragmanıyla spoiler istemeyenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı.

Çoğu şey aydınlandı

Russo kardeşler Endgame filmiyle ilgili herhangi bir spoiler içeren paylaşım yapmayacaklarını bildirmişler ve bugüne kadar yayınlanan fragmanlarda da bunu göstermişlerdi. Sayısız teorinin ortaya çıkmasına neden olan ve hayranları merak içerisinde bırakan fragmanların ardından bugün yayınlanan kısa video ise çok farklıydı.

Ayrıca Bkz. "Kingston uzun ömürlü microSD kartlarını duyurdu"

Kısa video aslında bütün fragmanların eksik bıraktığı noktaları tamamlamış gözüküyor. Hatta pek çok teoriyi de boşa çıkaracak cinsten. Iron Man ve Nebula sonu görünmeyen yolculuklarından dünyaya dönmüş görünüyor. Kaptan Amerika ve Iron Man sonunda tekrar dost olmuş gibi.

Kaptan Marvel ile birlikte ekibin kalanları Thanos ile son kozlarını kapışmak için yolculuğa çıkıyor. Pek çok teoride eldiveni parçalandığı için çiftçiliğe başladığı söylenen Thanos tüm heybetiyle kahramanlarımızın karşısına dikiliyor.  

Diğer taraftan kahramanlarımız kuantum alanına geçecekler mi ve ölen diğer kahramanlar geri gelecek mi net belli değil. Marvel bu noktaları bilerek karanlıklar bırakmış. Hatta videonun ilk 25-30 dakikalık kısma ait olduğu ve Thanos ile ilk kapışmanın bu esnada olacağını söyleyenler de mevcut. Kesinlikle spoiler istemeyen okuyucularımızın ise bu ve bunun gibi paylaşımlardan uzak durması gerekiyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Suppordle 1 ay en beğenilen
Zaten mutlu son beklenmiyor mu editör de saçma sapan tribe girmiş neyin kafasını yaşıyorsa. Seyir zevki ayrıdır, bu tip filmlerde spoiler ince ayrıntılardır. X karakter ölecek, Y karaktere farklı şeyler olacak falan bunlar spoiler dır. Zaten beklenen zamanda yolculuk kapsamında olacak şeyler üzerine.
Bu tür eğlence anlayışına sahip filmlerde bu kısımlar spoiler hükmünde yer almıyor.
Hayır aksi bir durum olup da başarısız olup tüm ekip ölecek mi sanıyorsunuz, yedirir mi lan adamlar altın yumurtlayan tavuğu.
Yani kısacası izleyin, keyif alın, geçin filmi. Tadını çıkarın.
Zaten mutlu son beklenmiyor mu editör de saçma sapan tribe girmiş neyin kafasını yaşıyorsa. Seyir zevki ayrıdır, bu tip filmlerde spoiler ince ayrıntılardır. X ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 1 ay
Avenger ile Thanos kapışacakmış izlemez olaydım fragmanı bitti bütün filmin büyüsü.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evohan 1 ay
Bu fragmanı spoiler veriyor sanan mcu dan bir haberdir, son dövüşmü sandınız o thanos sahnelerini, black widdow uzaya çıkarken saçları sarı daha filmin başları, sonra avengers üstünde odada herkes toplandığında saçları kızıl yani zaman atlaması olcak daha o dövüşten sonra
Bu fragmanı spoiler veriyor sanan mcu dan bir haberdir, son dövüşmü sandınız o thanos sahnelerini, black widdow uzaya çıkarken saçları sarı daha filmin başları...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniz.yıldırım 1 ay yeni yorumcu
Heyecanla bekliyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 1 ay
"Videonun en dikkat çeken kısmı ise Thanos’un Avengers ekibinin yanlış yarısını yok ettiğini söylemesi."
Bunu nerde söylüyor sayın editör? Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi nasıl uydurabiliyorsunuz anlamıyorum.@ekrem71
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 1 ay
iyiki hiç fragman izlemiyorum. altyazılıda izlemiyorum. altyazı okumaktan filimi izleyemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
3in1 olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Ser verip sır vermemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Professor X 1 ay
- Öncelikle fragman da Thanos ''ekibin yanlış yarısını yok ettim'' diye bir cümle kullanmıyor.
- Haber de ''Avengers Infinity 2'' diye bir ibare var ki evlerden ırak. Endgame'den önce adı geçen isimlerden biri, yani yazarın söyleyipte söyleyemediği isim ''Avengers Infinity War: Part 2''
- Tony ve Nebula'nın önce ki fragman da zaten sağ salim Dünya'ya vardığını görmüştük. Neresi sürpriz ya da spoiler bunun?
- ''Aman sakın izlemeyin'' içerikli haberiniz de bilmediğimiz o çok gizli spoiler nerede? Bildiğimiz şeyleri izliyoruz ki Russo kardeşler bunu hep yapıyor. Filmi bundan ibaret sanmak için Marvel'dan bir haber olmak gerekiyor.
- Üstelik bu film haber de bahsettiğiniz gibi 22 filmlik bir seriyi kapatmıyor. 22. Filmi henüz izleyeceğiz.
Saygılar.
Edit : Haber de ''Avengers Infinity 2'' ibaresi ''Avengers Infinity War 2'' olarak editlenmiş. Yine tam olamamış ama olsun :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TncyKrmn 1 ay
Thanos’un Avengers ekibinin yanlış yarısını yok ettiğini söylemesi.
Fragmanda bu söylemi duyan , okuyan , gören oldu mu? Nerede söyledi bunu?
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAuditore_ 1 ay TncyKrmn
Hiçbir yerde denmiyor böyle bir şey tamamen editörün uydurması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exdanples 1 ay TncyKrmn
Öyle birşey yok ama öyle birşey dese bile diğer yarısı da hafife alınmayacak isimler var doctor strange,spidey,black panther,vision ve star lord 'dan iyi bir ekip çıkabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 1 ay TncyKrmn
Yanlış anlaşılma olmuş özür. kaldırdık o kısmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Çerezlik film ama çerezler taze ve kaliteli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lola Teska 1 ay
%75'i antep fıstığı gibi mi yani
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 1 ay
Ya arkadaş bu nasıl bir editörlüktür?
Zaten nebula ile tony son fragmanda geldikleri belliydi.
Thanosla kapışmaya gidecekleri de belliydi.
Neye göre spoiler dolu bu fragman sizi anlamak güç.
Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi saçma sapan tribe girmiş.
Biraz daha sokak ağzıyla,üslupsuz konuşurdum ama şimdi banlarız falan uğraşamam.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drxl 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21243 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, Popüler ve
5 etiket daha MPopüler avengers: endgame Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Apple News Plus servisine ilk 48 saatte 200 bin kişi abone oldu 1 ay Google Plus son kullanıcıya kapandı 1 ay 2019 Ford Kuga resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha sportif 1 ay 2019 Ford Tourneo Custom'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 1 ay NASA, Europa görevi uydusunun anten testini yapıyor 1 ay Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek 1 ay Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir 1 ay Otomotiv sektöründen gelen en yaratıcı 1 Nisan şakaları (2019) 1 ay Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu 1 ay AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi 1 ay Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi" 1 ay Microsoft Surface Book 2 serisini 8. nesil Intel işlemcilerle yeniledi 1 ay Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu 1 ay ABD’de istenmeyen reklam çağrılarına 460 bin dolar tazminat cezası verildi 1 ay Rus yapımı Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık 1 ay Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir 1 ay Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları 1 ay LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatı ve çıkış tarih belli oldu 1 ay Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak 1 ay Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir) Sonraki NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor 1 ay Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor 1 ay Valve Index sanal gerçeklik kaskı detaylanıyor 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak 1 ay Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu 1 ay Call of Duty'nin battle royale modu 1 ay ücretsiz 1 ay Domain Kayıt Ederken Aklınızda Bulunması Gereken Altın Kurallar 1 ay Ünlü isimlerin Apple kimliklerini dolandıran kişi hapis cezası aldı 1 ay 2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı 1 ay 2019 iPhone modelleri kablosuz ters şarj özelliğiyle gelecek 1 ay Bir kara deliğin çekilmiş ilk fotoğrafını görmeye çok yakınız 1 ay Kingston uzun ömürlü microSD kartlarını duyurdu 1 ay LG yapay zekâ teknolojilerine ağırlık veriyor 1 ay Beats Studio 3 Wireless ön inceleme 1 ay Cloudflare 1.1.1.1 uygulaması içerisine ücretsiz VPN servisi ekleniyor 1 ay 35 bin dolarlık Tesla Model 3'lerin teslimat tarihi ertelendi 1 ay Oppo Reno’nun dört renk seçeneği resmi görselleriyle karşınızda 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim