Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir)

Bu yılın en çok konuşulacak filmlerinden birisi şüphesiz Avengers: Endgame. Marvel sinematik evreninin 10 yılını ve toplam 22 filmini kapatacak olan Avengers Infinity War 2 ya da Avengers: Endgame son fragmanıyla spoiler istemeyenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı.

Çoğu şey aydınlandı

Russo kardeşler Endgame filmiyle ilgili herhangi bir spoiler içeren paylaşım yapmayacaklarını bildirmişler ve bugüne kadar yayınlanan fragmanlarda da bunu göstermişlerdi. Sayısız teorinin ortaya çıkmasına neden olan ve hayranları merak içerisinde bırakan fragmanların ardından bugün yayınlanan kısa video ise çok farklıydı.

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Kısa video aslında bütün fragmanların eksik bıraktığı noktaları tamamlamış gözüküyor. Hatta pek çok teoriyi de boşa çıkaracak cinsten. Iron Man ve Nebula sonu görünmeyen yolculuklarından dünyaya dönmüş görünüyor. Kaptan Amerika ve Iron Man sonunda tekrar dost olmuş gibi.

Kaptan Marvel ile birlikte ekibin kalanları Thanos ile son kozlarını kapışmak için yolculuğa çıkıyor. Pek çok teoride eldiveni parçalandığı için çiftçiliğe başladığı söylenen Thanos tüm heybetiyle kahramanlarımızın karşısına dikiliyor.

Diğer taraftan kahramanlarımız kuantum alanına geçecekler mi ve ölen diğer kahramanlar geri gelecek mi net belli değil. Marvel bu noktaları bilerek karanlıklar bırakmış. Hatta videonun ilk 25-30 dakikalık kısma ait olduğu ve Thanos ile ilk kapışmanın bu esnada olacağını söyleyenler de mevcut. Kesinlikle spoiler istemeyen okuyucularımızın ise bu ve bunun gibi paylaşımlardan uzak durması gerekiyor.