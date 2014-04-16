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Google : Project Ara ile akıllı telefon dünyasında devrim 2015 yılında başlıyor

5 yıl
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37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Project Ara ile akıllı telefon dünyasında devrim 2015 yılında başlıyor

Motorola'nın Lenovo'ya satışı sonrasında Project Ara modüler akıllı telefon projesi Google bünyesine katılmıştı. Google ilk prototipi hazırladı ve bu haftaki geliştirici konferansında proje ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Modül geliştirme aracı an itibariyle üçüncü taraf geliştiricilere dağıtıma başlarken, ilk Project Ara ürünleri bir aksilik olmazsa Ocak 2015 tarihinde tüketici ile buluşacak. Tüketiciye satılacak olan cihazlar devre kartı, dokunmatik ekran ve WiFi modülünden oluşacak ve 50$ fiyat etiketine sahip olacak. 

Tüketiciler kiosk tarzı satış noktalarında istedikleri bileşenleri cihaza ekleyebilecek ve Ara Configurator ile modüllerin dış tasarımını da yapabilecek. Tasarım ve elde taşınabilirlik açısından oldukça eleştirilen modüler akıllı telefon projeleri bu sayede biraz daha şık hale gelebilecek.

Modüler telefon projesinin en önemli sacayağı sayılabilecek yazılım konusu da çözülmüş durumda. Google projeyi destekleyecek bir Android sürümünü en geç Aralık ayı itibariyle yayımlamış olmayı planlıyor. Böylece projenin önünde herhangi bir engel kalmayacak.

Project Ara ile tüketicinin akıllı telefonunu en az 5-6 yıl arasında kullanması öngörülüyor. Telefon değiştirme sıklığının azalması üreticiler için dezavantaj gibi görünse de bileşen satışı işin temelini oluşturacak. Tüketici örneğin farklı bileşenler satın alarak iskelet sabit kalmak şartıyla 5 ayrı özellikte akıllı telefon versiyonu oluşturabilecek. Bu da daha fazla bileşen satışı anlamına gelecek. Zaten iskelet yapının 50$ olarak belirlenmesi tüketiciyi bileşen satın almaya teşvik etmek amacını taşıyor. 

http://mashable.com/2014/04/15/modular-smartphones-google-project-ara/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link Yorum Yaz
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-BraveHeart- 5 yıl
Oyun telefonu toplamak istiyorum butce 1500 tl
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olağan_şüpheli 5 yıl
Benim aklıma gelmişti bu . Ama bill Gates in de dediği gibi herkes hayal eder ama sadece parası olanlar gerçekleştirebilir . Umarım başarılı olur proje . Adamları tebrik etmek lazım.
Benim aklıma gelmişti bu . Ama bill Gates in de dediği gibi herkes hayal eder ama sadece parası olanlar gerçekleştirebilir . Umarım başarılı olur proje . Adaml...
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modifci 5 yıl
Böyle bir kickstar projesi vardı zaten google çalmış bildiğin
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NomadCRY 4 yıl modifci
modifci

Böyle bir kickstar projesi vardı zaten google çalmış bildiğin


Bunu diyorsun.

t.co/...

t.co/...

Zaten bu firmayla anlaştılar, çalma gibi bir durum yok. Koskoca Google çalacak öyle mi? Az mantık.
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Battlelife 5 yıl
Yazılımsal desteği verip işlemciyi, rami, hafızayı, bataryayı, kamerayı yani bir telefonda zaten baktığımız bir çok parçayı değiştirebilirsek gayet güzel olur.
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3arbar 5 yıl
bu bi devrim
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nepasvior 5 yıl
süper olur valla keşke olsa biz de o telefonda o yok bunda bu yok diye söylenmekten binlerce model arasından telefon beğenememekten kurtulsak, ama bir iki bileşen gibi değil bildiğin pc gibi olmalı, bi anakart desteklediği işlemci ram modelleri yuvaları isteyen istediği bileşeni taksın evrensel yuvalara, isteyen 100 mpx kamera taksın isteyen 128 gb hafıza, firmaların insafına tercihlerine zorlanmaktan kurtulalım
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1BilimAdamı 5 yıl
Devrimsel bir fikir
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DH Misafiri 5 yıl
buna Windows phone yükle içi dışı bir olsun :)
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SahiNN1 5 yıl
Güzelmiş helal olsun
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huseyincarnege 5 yıl
lego gibi yapboz özeliği varmı...
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carter 5 yıl
Bu ekran kartına kaç mAh batarya almalıyım? Sli yaptım ss'li.


Güzel proje, eğer ucuza da gelirse tadından yenmez.
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caglet 5 yıl
kanka 2 soketlik şarjın var mı yaaa ?
Hoporlörü verirsen veririm
Flashı ver hoporloyu al
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memo84 5 yıl
Bence fikir muhteşem, birde şöyle düşünün :Neden toplama bilgisayar alıyoruz?
daha ucuza daha iyi performans almak için, kaçınızın evinde imac yada macbook var,eminim çok azdır ,neden peki! çünkü fiyatı çok pahalı,olaya birde bu yönden bakacak olursak,bütçemize göre ayarlıyoruz telefonumuzu sonra telefonu tümden değiştirmektense yetersiz gelen donanımını değiştiriyoruz ve tamamdır işte bu kadar ,işlemciden ,ram dan,kameradan vs.. şikayet eden gidiyor yeniliyor o parçayı,daha ucuza daha iyi teknoloji


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SEO-Uzmanı 5 yıl
bir an önce çıkmalı çünkü şu an üretilen tüm telefonların sabit hafıza flash bellek modülü formatında olduğu için belli bir sayıdan sonra PCB kart sağlam olsa bile cep telefonu çöp olacağı gerçeği var bu açıdan PCB üzerindeki sabit hafıza flash bellek modülü SD card modülüne dönüşürse bu donanım gerçekten OEM PC gibi uzun ömürlü olur aksi halde kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey olmaz ortada !
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matmuhendisi 5 yıl
Cok merakla bekliyorum
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mknst_mtro 5 yıl
çok kaliteli malzeme olacağı ne malum o kadar para vereceksiniz malzemesi sağlam mi olcak bakalım öyle olursa adam 2 milyar verir en kral telefonu toplar iyi de samsung apple sony enayi mi bu işe bi çözüm bulurlar
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