Google : Project Ara ile akıllı telefon dünyasında devrim 2015 yılında başlıyor





Motorola'nın Lenovo'ya satışı sonrasında Project Ara modüler akıllı telefon projesi Google bünyesine katılmıştı. Google ilk prototipi hazırladı ve bu haftaki geliştirici konferansında proje ile ilgili önemli bilgiler verdi.





Modül geliştirme aracı an itibariyle üçüncü taraf geliştiricilere dağıtıma başlarken, ilk Project Ara ürünleri bir aksilik olmazsa Ocak 2015 tarihinde tüketici ile buluşacak. Tüketiciye satılacak olan cihazlar devre kartı, dokunmatik ekran ve WiFi modülünden oluşacak ve 50$ fiyat etiketine sahip olacak.





Tüketiciler kiosk tarzı satış noktalarında istedikleri bileşenleri cihaza ekleyebilecek ve Ara Configurator ile modüllerin dış tasarımını da yapabilecek. Tasarım ve elde taşınabilirlik açısından oldukça eleştirilen modüler akıllı telefon projeleri bu sayede biraz daha şık hale gelebilecek.





Modüler telefon projesinin en önemli sacayağı sayılabilecek yazılım konusu da çözülmüş durumda. Google projeyi destekleyecek bir Android sürümünü en geç Aralık ayı itibariyle yayımlamış olmayı planlıyor. Böylece projenin önünde herhangi bir engel kalmayacak.





Project Ara ile tüketicinin akıllı telefonunu en az 5-6 yıl arasında kullanması öngörülüyor. Telefon değiştirme sıklığının azalması üreticiler için dezavantaj gibi görünse de bileşen satışı işin temelini oluşturacak. Tüketici örneğin farklı bileşenler satın alarak iskelet sabit kalmak şartıyla 5 ayrı özellikte akıllı telefon versiyonu oluşturabilecek. Bu da daha fazla bileşen satışı anlamına gelecek. Zaten iskelet yapının 50$ olarak belirlenmesi tüketiciyi bileşen satın almaya teşvik etmek amacını taşıyor.

http://mashable.com/2014/04/15/modular-smartphones-google-project-ara/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link