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Google, Reader servisini kapatıyor

6 yıl
631
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Reader servisini kapatıyor
Dünya internet devleri arasında yer alan Google, istediği verimi alamadığı servislerini kapatmaya devam ediyor. Firma son olarak Reader isimli servisini kapatacağını açıkladı.
Google'ın internet sitelerinin RSS beslemeleri üzerinden kullanıcılara güncel haberleri anlık olarak aktarmaya yarayan ve 2005 yılından beri hizmet vermeye devam eden Reader servisinin firma tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 1 Temmuz 2013 tarihinde kapanacağı belirtildi. Reader servisini kullanan kişilerin bu tarihe kadar RSS listelerini servis dışına çıkartmaları  ya da yedek almaları gerektiğini de belirten Google, bu işlemler için bir başka servisi olan "Takeout" kullanılmasını önerdi.
Piyasada birçok farklı RSS programı yer almasına rağmen birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan ve kapanmasını istemeyen kullanıcılar tarafından imza kampanyası başlatılan servis, belirtilen tarihten sonra emekliye ayrılacak. 

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FRAPS 5 yıl
Bu gidişle google.com da kapanır
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emmesen 5 yıl
Servisi kullanan belirli bir kitledi vardı, bu olmamış.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl FRAPS
FRAPS
Bu gidişle google.com da kapanır


Şirket değerine bir bak istersen Apple boy?
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Limonen 5 yıl FRAPS
FRAPS
Bu gidişle google.com da kapanır


sanmıyorum
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Limonen 6 yıl
Üzüldüm
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carter 6 yıl
Her gün bir servisi kapatacaklarını duyuruyorlar. Umarım sıra arama motoruna gelmez.
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DH Misafiri 6 yıl
Aslında bu durum biz kullanıcıların hatası. Google kafasına göre at koşturuyor. Uygulamalarda aynı marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihi gibi min destek tarihi açıkça belirtilmeli. Belki kullanıcı sözleşmesi içinde vardır ancak uygulama içerisinde daha belirgin bir yere konulmalı zira kimse kullanıcı sözleşmesini okumuyor google da bunu biliyor. Kullanıcılar olarak biz min destek tarihinin daha açık bir şekilde belirtilmesi ve bu tarihin uzunca bir süre olması için talep/baskı vs... yapmalıyız ya da uygulamanın alternatiflerini kullanarak tepkimizi göstermeliyiz.
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DH Misafiri 6 yıl
RSS Google+'a geliyor, o yüzden endişelenmeye gerek yok :
plus.google.com/...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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ozeba 6 yıl
kötü oldu harbiden. gmail ve gdrive dan sonra en çok kullandığım servisti.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
ilk önce güvenlik açıklarını kapatsın.
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selcukXIII 6 yıl
E ben bunu kulanıyordum :( Bari bi alternetifini yapsalarda kullansak.
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Ciddi Kedii 6 yıl
google dövizi kapatmasın da
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yildiray35 6 yıl
bizde google i kapatırız.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
en işe yarayan 7/24 (medya takip merkezi gibi) RSS arşivleme sistemiydi !
kapanması gerçekten üzücü ! :(
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