Google, Reader servisini kapatıyor

Dünya internet devleri arasında yer alan Google, istediği verimi alamadığı servislerini kapatmaya devam ediyor. Firma son olarak Reader isimli servisini kapatacağını açıkladı.

Google'ın internet sitelerinin RSS beslemeleri üzerinden kullanıcılara güncel haberleri anlık olarak aktarmaya yarayan ve 2005 yılından beri hizmet vermeye devam eden Reader servisinin firma tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 1 Temmuz 2013 tarihinde kapanacağı belirtildi. Reader servisini kullanan kişilerin bu tarihe kadar RSS listelerini servis dışına çıkartmaları ya da yedek almaları gerektiğini de belirten Google, bu işlemler için bir başka servisi olan "Takeout" kullanılmasını önerdi.

Piyasada birçok farklı RSS programı yer almasına rağmen birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan ve kapanmasını istemeyen kullanıcılar tarafından imza kampanyası başlatılan servis, belirtilen tarihten sonra emekliye ayrılacak.