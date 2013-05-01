Google Reader'in en büyük varisi Digg Reader deneme sürümüyle Haziran'da geliyor





Google'nin Mart 2013'teki Reader'in kapanacağı yönündeki açıklaması, RSS okuyucu piyasasını alt üst etmeye yetmişti. Onlarca program Reader API'ları kullanılarak veyahut farklı yöntemlerle meydana getirilerek kullanıma sunuldu. Feedly gibi güçlü ürünler ortaya çıksa da halen Google Reader'in basit ama işlevsel deneyimini sağlayabilen bir alternatif bulunmuş değil. RSS platformu ve kullanıcılarını derinden etkileyen Reader duyurusunu bir fırsat olarak gören sosyal haber sitesi Digg de, arama motoru devinin yakında rafa kalkacak servisini yeniden daha güçlü bir şekilde inşa etmek için faaliyetlerine başladığını aynı günlerde müjdelemişti. Bir buçuk aydır çalışmalarına devam eden ekip, gerçekleştirdikleri ikinci anketin sonuçları ve yazılım ile alakalı yeni detayları resmi Digg blogu üzerinden paylaştı.

İlk kez 2004'te deneysel olarak hizmete sunulan sosyal haber portalı Digg, sosyal medya kültürünün henüz şekillenmeye başladığı bir dönemde hızlı bir çıkış yakaladı. Yıllık 300 milyon ziyaretçi barajına yaklaşan trafik verileri ortaya koyan internet sitesi, 2010'daki v4 sürümüyle dibe vurdu. Geçen yıl markası, internet sitesi ve sitenin altyapısını oluşturan teknolojileri yalnızca 500.000$ karşılığında Betaworks'a satılmıştı. New York merkezli girişim, bu alımın ardından platformun yok olmasını engellemeyi başardı. Şimdi de RSS okuyucu pazarına el atan Betaworks, kısa süre önce Marco Arment'ten hisselerinin büyük bir bölümünü satın aldığı sonradan-oku hizmeti Instapaper ile dikkatleri yeniden üzerinde topladı. Digg Reader projesine katkı sağlayacağı tahmin edilen bu yatırımın geleceği ve RSS okuyucunun diğer detaylarını yavaş yavaş gün yüzüne çıkaran Digg, çalışmalarını anket sonuçları üzerinden değerlendirerek RSS severleri nasıl bir programın beklediğini göstermeye çalıştı.

8600 civarındaki gönüllü katılımcıyı kapsayan anket, kullanıcıların haberleri/bağlantıları genellikle e-posta üzerinde paylaştığını gösteriyor. Facebook, Twitter ve Google+ elektronik iletileri takip ediyor. Digg ise; tüm bu yöntemlere destek sunma sözü veriyor. Anket katılımcılarına sonradan-oku servisleriyle ilgili yöneltilen soruda, Pocket, Evernote, Instapaper, Readability cevapları öne çıkarken bu alanda da desteklenen alternatif hizmet sayısının fazla olacağı müjdeleniyor. Anket sonucuna göre sosyal fonksiyonları ilk etapta yaygın bir şekilde kendi RSS okuyucusuyla bütünleştirmemeye karar veren Digg'in gelecek planlarında sosyal platform bütünleşmesi muhakkak olacak. Son olarak "Google Reader'in yerini dolduracak bir program için ücret öder miydiniz?" sorusuna %40'lık bir kesim olumlu yanıt vererek Digg'i çoğunluğun yanaşmayacağı bir iş modeline yöneltmiş gibi görünüyor.

İlk deneme sürümünün Haziran'da geleceğini açıklayan Digg, her ne kadar Google Reader tamamen bedava olsa da muhtemelen ücretli bir sistem üzerinde çalışıyor. Ücretsiz sürümü de olacak Digg Reader'in Google Reader API'ları kullanılarak günümüz internetine uyarlandığı biliniyor. Sonradan-oku fonksiyonlarını da bünyesinde barındırması gündemde olan yazılımın Google'nin yerini doldurup dolduramayacağı 1 Temmuz'dan sonra anlaşılacak.

http://blog.digg.com/post/49264812779/were-still-learning