Google, Sandy Kasırgası sebebiyle 29 Ekim'deki New York etkinliğini erteledi

Haber Editörü
Orta Amerika'da Küba, Jamaika, Bahama Adaları ile Haiti gibi ülkeleri etkisi altına alan Sandy Kasırgası, teknoloji dünyasını da vurdu. Geçen yılki büyük Android organizasyonunu Apple CEO'su Steve Jobs'ın ölümü üzerine erteleyen Google, bu yıl cadılar bayramı kasırgası olarak isimlendirilen Sandy'ye takıldı. 29 Ekim, Pazartesi günü New York şehrinde gerçekleştirilecek etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği yerel basın mensuplarına bildirildi.
Merakla beklenen büyük etkinlikte, Jelly Bean'in yeni alt sürümü olan Android 4.2, LG üretimi dördüncü nesil Google telefonu Nexus 4, WQXGA çözünürlüklü Super AMOLED ekran ve Exynos 5 Dual çipsete sahip Samsung Nexus 10 tablet ile Nexus 7'nin yeni versiyonları tanıtılacaktı. İlerleyen saatlerde A.B.D'nin doğu sahiline ulaşması beklenen Sandy'nin en az iki gün daha kasırga seviyesinde kalması öngörülürken yazılım devi, binlerce katılımcısını zor durumda bırakmamak için bu mühim duyurusunu ileri bir tarihte gerçekleştirecek. Şimdilik organizasyonun hangi tarihe ertelendiği bilinmiyor.
Geçen yıl yine ülkenin doğu sahillerini etkileyen ve 15 milyar dolarlık zarara sebep olan Irene kasırgasından daha şiddetli olması beklenen Sandy, ulaşan son verilere göre Karayipler, Küba ve çevresinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Frankestrom olarak adlandırılan afetin önümüzdeki günlerde kıyı bölgelerinde kuvvetli dalgaları beraberinde getireceği, şuan 150 km civarında seyreden hızını kademeli olarak arttıracağı bildiriliyor.
http://www.androidpolice.com/2012/10/27/thanks-sandy-googles-october-29-event-officially-cancelled/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yav arkadaş cahil gördümde bu kadar bayrak taşıyanını görmedim. Beni şikayet edebilirsin senin gibi aptala içimden geleni söylediğim için ceza alıcaksam seve seve. Orda çoçuğu genci yaşlısı her kesimden insanı var. Bir müslümanlar insan evladı demi şu dünyada. Yav senin gibiler yüzünden dinden de imandan da soğutuyolar insanı. Bi kasırgada seni alsın ak!
Edit:Bir de inşallah demiş ak aveli!
bu seferki nin yeri ve vurduğu yerler çok farklı hiç new yorkta kasırga duydun mu sen 30 senedir ilk diyorlar.
etkinlik yapılcak mı yapılmıcak mı tam anlamadım ben şimdi.sayaç sayıyor hala :)
Her neyse benim asıl beklediğim geçen 4.1 güncellemesini google tanıtmadan önce yükleyebilmiştim (galaxy nexus) bu sefer de google bir babalık yapar tanıtımdan önce 4.2 yi koyar mı internet sitesine diye bekliyorum :D...
developers.google.com/...
koyun can derdinde kasap et derdinde
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