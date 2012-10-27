Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Sandy Kasırgası sebebiyle 29 Ekim'deki New York etkinliğini erteledi

6 yıl
3,6b
1
37
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Sandy Kasırgası sebebiyle 29 Ekim'deki New York etkinliğini erteledi
Tam Boyutta Gör

Orta Amerika'da Küba, Jamaika, Bahama Adaları ile Haiti gibi ülkeleri etkisi altına alan Sandy Kasırgası, teknoloji dünyasını da vurdu. Geçen yılki büyük Android organizasyonunu Apple CEO'su Steve Jobs'ın ölümü üzerine erteleyen Google, bu yıl cadılar bayramı kasırgası olarak isimlendirilen Sandy'ye takıldı. 29 Ekim, Pazartesi günü New York şehrinde gerçekleştirilecek etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği yerel basın mensuplarına bildirildi.
Merakla beklenen büyük etkinlikte, Jelly Bean'in yeni alt sürümü olan Android 4.2, LG üretimi dördüncü nesil Google telefonu Nexus 4, WQXGA çözünürlüklü Super AMOLED ekran ve Exynos 5 Dual çipsete sahip Samsung Nexus 10 tablet ile Nexus 7'nin yeni versiyonları tanıtılacaktı. İlerleyen saatlerde A.B.D'nin doğu sahiline ulaşması beklenen Sandy'nin en az iki gün daha kasırga seviyesinde kalması öngörülürken yazılım devi, binlerce katılımcısını zor durumda bırakmamak için bu mühim duyurusunu ileri bir tarihte gerçekleştirecek. Şimdilik organizasyonun hangi tarihe ertelendiği bilinmiyor.
Geçen yıl yine ülkenin doğu sahillerini etkileyen ve 15 milyar dolarlık zarara sebep olan Irene kasırgasından daha şiddetli olması beklenen Sandy, ulaşan son verilere göre Karayipler, Küba ve çevresinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Frankestrom olarak adlandırılan afetin önümüzdeki günlerde kıyı bölgelerinde kuvvetli dalgaları beraberinde getireceği, şuan 150 km civarında seyreden hızını kademeli olarak arttıracağı bildiriliyor.

Google, Sandy Kasırgası sebebiyle 29 Ekim'deki New York etkinliğini erteledi
Tam Boyutta Gör

http://www.androidpolice.com/2012/10/27/thanks-sandy-googles-october-29-event-officially-cancelled/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
depeche35 6 yıl en beğenilen
Lütfen İphone'a nasıl heyecanla canlı yayın yaptıysanız, google'ın etkiniğine de canlı yayın yapınız, eminim 100'lerce kişi bana destek verecektir.
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Kasırga ciddi anlamda Amerika yı korkutmakta ikinci bir katrina olmasından çekiniyorlar ve o zaman almadıkları önlemleri şimdi almaya çalışıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebastian Bach 6 yıl
google'ın etkinliğine canlı yayın yapsalar ne yapmasalar ne yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Vaveyla- 6 yıl
web101

Bize ürünler tanıtıldıktan 3 ay sonra geldiği için sorun yok kasırga muhabbetine gelirsek ALLAH CC nin sopasıdır okadar masum insanın canını aldılarki ALLAH CC onları doğal yollarla yok edecek inşallah


Yav arkadaş cahil gördümde bu kadar bayrak taşıyanını görmedim. Beni şikayet edebilirsin senin gibi aptala içimden geleni söylediğim için ceza alıcaksam seve seve. Orda çoçuğu genci yaşlısı her kesimden insanı var. Bir müslümanlar insan evladı demi şu dünyada. Yav senin gibiler yüzünden dinden de imandan da soğutuyolar insanı. Bi kasırgada seni alsın ak!

Edit:Bir de inşallah demiş ak aveli!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendery 6 yıl
Hevesimiz gursağımızda kaldı bekleyecez artık, umarım canlı yayın olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
ekin asil
zaten her sene kasırga oluyor Amerikada.Çok şaşırtmadı

bu seferki nin yeri ve vurduğu yerler çok farklı hiç new yorkta kasırga duydun mu sen 30 senedir ilk diyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 6 yıl
youtube.com/...
etkinlik yapılcak mı yapılmıcak mı tam anlamadım ben şimdi.sayaç sayıyor hala :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mcani 6 yıl
youtube.com/... şu sayfayı kaldırsalar bari, o sayfa orda durdukça sürekli içimde bir umut oluyor çünkü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 6 yıl
Ne meraklısınız arkadaş kıyamet senaryosu yazmaya. Sanki ilk defa amerikada kasırga oluyor =). Abartısız her sene 3-5 kasırga haberi çıkıyor adamların iklimi bu .
Her neyse benim asıl beklediğim geçen 4.1 güncellemesini google tanıtmadan önce yükleyebilmiştim (galaxy nexus) bu sefer de google bir babalık yapar tanıtımdan önce 4.2 yi koyar mı internet sitesine diye bekliyorum :D...
developers.google.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
retro. 6 yıl Whisper911
Whisper911

Ne meraklısınız arkadaş kıyamet senaryosu yazmaya. Sanki ilk defa amerikada kasırga oluyor =). Abartısız her sene 3-5 kasırga haberi çıkıyor adamların iklimi bu .

Her neyse benim asıl beklediğim geçen 4.1 güncellemesini google tanıtmadan önce yükleyebilmiştim (galaxy nexus) bu sefer de google bir babalık yapar tanıtımdan önce 4.2 yi koyar mı internet sitesine diye bekliyorum :D...

developers.google.com/...

koyun can derdinde kasap et derdinde
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mcani 6 yıl
bu haber baya bir canımı sıktı açıkçası... nexus 7'nin türkiyede satışa çıkmasını bu etkinlikle ilişkilendiriyordum. en azından böyle bir umudum vardı. çünkü, bildiğimiz üzere nexus 7 lansmanı yapılırken de "bir google play cihazı" olarak tanıtılmıştı. yani mantıken düşündüğümüzde nexus 7 türkiye'ye geliyorsa google'ın tüm (en azından bir çok) servisininde türkiyede hizmete açılması gerekiyor (film,müzik,dergi vs... gibi servisleri)... çünkü cihaz bu servisler üzerine kurulu neredeyse... anasayfasında ki widgetlar bile bu servislerden oluşuyor... ayrıca birde nexus 7'nin fiyatlandırma politikasında da bu etkinlikle birlikte değişikliğe gidilmesi bekleniyor... yani; 8gb'lık modelin üretiminin durması, 16gb'lık modelin 199 dolara düşmesi, yeni tanıtılacak olan 32gb'lık modelinse 249 dolardan satışa çıkması bekleniyor... bu durumda nexus 7'nin 16gb'lık modelininde türkiyede fiyatlandırılırken 199dolar artı vergiler şeklinde düşünülmesi mantıklı ve en önemlisi "adil" olur... yani kısacası en baştada dediğim gibi türkiyede ki nexus 7'nin akıbetini bu etkinlikle ilişkilendiriyorum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl en beğenilen
Lütfen İphone'a nasıl heyecanla canlı yayın yaptıysanız, google'ın etkiniğine de canlı yayın yapınız, eminim 100'lerce kişi bana destek verecektir.
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
retro. 6 yıl
acaba kasirga yuzunden mi ertelediler yoksa cok tepki alan nexus 4'un hafizasina bir cozum bulmak icinmi ertelediler

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
Kasırganın vuracağı yerlerde Amerikan halkı pil ve su stokları yapıyormuş ne olacağı belli olmaz kim olursa olsun dil din ırk farketmez umarım atlatırlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caglet 6 yıl
eğer resmi tatile denk gelmesse yayın yapacak mısınız ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3553 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, 3g ve
8 etiket daha android nexus 4 google telefon jelly bean android 4.2 new york tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android 4.2, LG Nexus 4, Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim