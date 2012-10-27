Google, Sandy Kasırgası sebebiyle 29 Ekim'deki New York etkinliğini erteledi





Orta Amerika'da Küba, Jamaika, Bahama Adaları ile Haiti gibi ülkeleri etkisi altına alan Sandy Kasırgası, teknoloji dünyasını da vurdu. Geçen yılki büyük Android organizasyonunu Apple CEO'su Steve Jobs'ın ölümü üzerine erteleyen Google, bu yıl cadılar bayramı kasırgası olarak isimlendirilen Sandy'ye takıldı. 29 Ekim, Pazartesi günü New York şehrinde gerçekleştirilecek etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği yerel basın mensuplarına bildirildi.

Merakla beklenen büyük etkinlikte, Jelly Bean'in yeni alt sürümü olan Android 4.2, LG üretimi dördüncü nesil Google telefonu Nexus 4, WQXGA çözünürlüklü Super AMOLED ekran ve Exynos 5 Dual çipsete sahip Samsung Nexus 10 tablet ile Nexus 7'nin yeni versiyonları tanıtılacaktı. İlerleyen saatlerde A.B.D'nin doğu sahiline ulaşması beklenen Sandy'nin en az iki gün daha kasırga seviyesinde kalması öngörülürken yazılım devi, binlerce katılımcısını zor durumda bırakmamak için bu mühim duyurusunu ileri bir tarihte gerçekleştirecek. Şimdilik organizasyonun hangi tarihe ertelendiği bilinmiyor.

Geçen yıl yine ülkenin doğu sahillerini etkileyen ve 15 milyar dolarlık zarara sebep olan Irene kasırgasından daha şiddetli olması beklenen Sandy, ulaşan son verilere göre Karayipler, Küba ve çevresinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Frankestrom olarak adlandırılan afetin önümüzdeki günlerde kıyı bölgelerinde kuvvetli dalgaları beraberinde getireceği, şuan 150 km civarında seyreden hızını kademeli olarak arttıracağı bildiriliyor.





http://www.androidpolice.com/2012/10/27/thanks-sandy-googles-october-29-event-officially-cancelled/