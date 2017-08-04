Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat, geçtiğimiz yıllarda Facebook'un satın alma tekliflerini reddedip yoluna devam etmiş ve son olarak mart ayında halka arz edilmişti. Business Insider'in iddiasına göre ise Snapchat'i bünyesine katmak isteyen tek internet devi Facebook değildi. Geçtiğimiz yılın başlarında Google, Snapchat'i satın almak için 30 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ancak Snapchat, Facebook'un teklifinde olduğu gibi bu teklifi de reddetmiş.

Sosyal medya alanında oldukça zayıf kalan Google'ın böyle bir teklifte bulunması aslında beklenebilir bir durum zira Google; arama motorundan, otonom araçlara, akıllı ev ürünlerindenden, işletim sistemine kadar teknoloji dünyasının her alanında boy gösterse de Google+ ve Google Buzz gibi platformlarla sosyal medyada tutunmaya çalıştı ancak şirketin bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Aslında Snapchat uygulamasını sahibi olan Snap şirketinin Google ile yakın bir ilişki içinde olması da 30 milyar dolarlık teklif iddiasını güçlendiriyor.

Google ile Snap Oldukça Yakın

İki şirket gerek yöneticileri ile gerekse aralarındaki işbirlikleri ile son derece yakınlar. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt, Snap'in CEO'su Evan Spiegel'in danışmanlığını yapmıştı ve Google'ın Snap'in yatırımcıları arasında. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Snap'in 20 milyar dolar değerlemeye ulaştığı finansman turunda Google, CapitalG ile yatırımcılar arasında yer almıştı. Ayrıca Snap, Google'ın bulut servisinden 5 yıl boyunca faydalanmak için 2 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etmişti ki bu ödemenin, şirketi mali açıdan oldukça zorladığı düşünülüyor.

Tabi tüm bu yakın ilişkiye rağmen ortaya atılan bu iddianın spekülasyon olabileceği de düşünülüyor. Son zamanlarda hisse değeri 14$'a kadar düşen Snap'in bu haberle birlikte yatırımcıların iştahını kabartacağı ve hisse değerini tekrar yükselteceği söylentiler arasında ancak iddialar doğruysa şirketin büyük bir zarara uğradığını söyleyebiliriz. Halka arz anında 24 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Snap'in şu anki piyasa değeri 14 milyar dolar civarında.

Konuyla ilgili olarak Google henüz bir yorum yapmış değil. Snap ise TechCrunch'a yaptığı açıklamasında bu söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

http://www.businessinsider.com/google-offered-to-buy-snapchat-for-at-least-30-in-early-2016-insiders-say-2017-8