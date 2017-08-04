Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş

Business Insider'in iddiasına göre geçtiğimiz yıl Google, popüler sosyal medya uygulaması Snapchat'i satın almak için 30 milyar dolarlık teklifte bulunmuş.
1 yıl
2,5b
1
7
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat, geçtiğimiz yıllarda Facebook'un satın alma tekliflerini reddedip yoluna devam etmiş ve son olarak mart ayında halka arz edilmişti. Business Insider'in iddiasına göre ise Snapchat'i bünyesine katmak isteyen tek internet devi Facebook değildi. Geçtiğimiz yılın başlarında Google, Snapchat'i satın almak için 30 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ancak Snapchat, Facebook'un teklifinde olduğu gibi bu teklifi de reddetmiş.
 
Sosyal medya alanında oldukça zayıf kalan Google'ın böyle bir teklifte bulunması aslında beklenebilir bir durum zira Google; arama motorundan, otonom araçlara, akıllı ev ürünlerindenden, işletim sistemine kadar teknoloji dünyasının her alanında boy gösterse de Google+ ve Google Buzz gibi platformlarla sosyal medyada tutunmaya çalıştı ancak şirketin bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Aslında Snapchat uygulamasını sahibi olan Snap şirketinin Google ile yakın bir ilişki içinde olması da 30 milyar dolarlık teklif iddiasını güçlendiriyor. 

Google ile Snap Oldukça Yakın 

İki şirket gerek yöneticileri ile gerekse aralarındaki işbirlikleri ile son derece yakınlar. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt, Snap'in CEO'su Evan Spiegel'in danışmanlığını yapmıştı ve Google'ın Snap'in yatırımcıları arasında. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Snap'in 20 milyar dolar değerlemeye ulaştığı finansman turunda Google, CapitalG ile yatırımcılar arasında yer almıştı. Ayrıca Snap, Google'ın bulut servisinden 5 yıl boyunca faydalanmak için 2 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etmişti ki bu ödemenin, şirketi mali açıdan oldukça zorladığı düşünülüyor. 
Tabi tüm bu yakın ilişkiye rağmen ortaya atılan bu iddianın spekülasyon olabileceği de düşünülüyor. Son zamanlarda hisse değeri 14$'a kadar düşen Snap'in bu haberle birlikte yatırımcıların iştahını kabartacağı ve hisse değerini tekrar yükselteceği söylentiler arasında ancak iddialar doğruysa şirketin büyük bir zarara uğradığını söyleyebiliriz. Halka arz anında 24 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Snap'in şu anki piyasa değeri 14 milyar dolar civarında. 
Konuyla ilgili olarak Google henüz bir yorum yapmış değil. Snap ise TechCrunch'a yaptığı açıklamasında bu söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

http://www.businessinsider.com/google-offered-to-buy-snapchat-for-at-least-30-in-early-2016-insiders-say-2017-8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
4r4g0n 1 yıl en beğenilen
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JaxFellex 1 yıl
çok fazla kullanışlı bir program değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
etmez la o, O kadar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opeth 1 yıl
Paralara bak babooooo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
limoncu7 1 yıl
Ölü yatırım buna mı deniyordu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4r4g0n 1 yıl en beğenilen
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl 4r4g0n
4r4g0n


Ulan şu sahneyi her izlediğim de kahkahalara boğuluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 1 yıl 4r4g0n
Sat gitsin satın oğlum Yenisini yaparız 😂😂😂
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir 1 yıl ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak 1 yıl Google Pixel 2 sızdı: Çift kamera yok kalın çerçeveler var 1 yıl Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor 1 yıl Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı 1 yıl Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor 1 yıl iPhone 8'in kamerası "SmartCam" ile daha akıllı olacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi 15 Eylül olabilir 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı 1 yıl Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı 1 yıl LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor 1 yıl Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir 1 yıl Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek 1 yıl Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı! 1 yıl Google mobil arama sonuçlarındaki URL'leri kaldırabilir 1 yıl DNA’nın düzenlemesi artık mümkün 1 yıl Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı 1 yıl Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş Sonraki Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı 1 yıl Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri 1 yıl Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor 1 yıl Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak 1 yıl Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti 1 yıl Microsoft, iPad için bir kılıf hazırlıyor olabilir 1 yıl 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı! 1 yıl Nokia 2 görselleri ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte 1 yıl Apple Watch, 2015'ten bu yana 30 milyondan fazla sattı 1 yıl Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi 1 yıl AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir 1 yıl HBO hacklendi; Game of Thrones senaryoları çalındı 1 yıl Samsung Galaxy S9'da Y-OCTA ekran kullanılacak 1 yıl Daimler'den otonom hava taksi projesine destek 1 yıl 4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor 1 yıl Toshiba, Western Digital'den ayrı bir üretim tesisi kuracak 1 yıl "Görünmez Adam" Android kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini çalıyor 1 yıl Tesla, Model Y'nin üretim sürecini hızlandıracak 1 yıl İstanbul'daki sel ve dolunun bilançosu belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim