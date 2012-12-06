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Google, Snapseed uygulamasını Android için yayınladı, iOS sürümünü ücretsiz hale getirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Eylül ayında Nik Software firmasını satın alan Google, yazılım geliştiricisinin iOS platformu için satışa sunduğu Snapseed uygulamasını birkaç aylık port sürecinin ardından Android işletim sisteminin kullanıcılarıyla buluşturdu. En iyi mobil fotoğraf uygulaması ve yılın en iyi iPad uygulaması gibi çeşitli otoriteler tarafından dağıtılan ödüllere layık görülen fotoğraf düzenleme aracı, arama motoru devinin ilgisini çekmeyi başarmış ve geçtiğimiz haftalarda alım gerçekleşmişti. Bu gelişmenin ardından Android versiyonunun yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bazı üst düzey Google yöneticilerinin sosyal paylaşım ağı Google+ üzerinden yayınladığı görüntülerde de Snapseed'in Android uyarlaması netlik kazanmıştı.
Facebook'un satın aldığı Instagram uygulaması gibi kullanıcıların dijital filtreler uygulayıp paylaşım yaptığı basit bir araç geliştirmediklerini ifade eden Google'ın Snapseed'den sorumlu ürün müdürü Josh Haftel, mobil cihaz sahiplerinin Snapseed'i tüm gün kullanmak isteyeceklerini belirtmişti. Uygulama ile fotoğraflarınıza birçok farklı efekt ekleyebilecek, çeşitli çerçeveler uygulayabilecek, çok sayıdaki görüntü ayarlarını kullanarak resimlerinizi kusursuz hale getirebilecek ve Google+ bütünleşmesi sayesinde kolayca internette yayınlayabileceksiniz. Paylaşım için ayrıca elektronik posta ve aygıtınızda yüklü diğer servisleri de kullanmanız mümkün olacak. Böylece kendine özgü filtereleri ve görsel düzenlemeriyle Snapseed'i kullanarak oluşturduğunuz medyalar istediğiniz paylaşım kanalı yoluyla arkadaşlarınız ve takipçilerinize ulaşabilecek.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve üstü işletim sistemi versiyonlarını destekleyen 24MB büyüklüğündeki Snapseed, birçok akıllı telefon ve tablet bilgisayarla uyumlu. Şuan için uyumsuz görünen Nexus 7 gibi bazı modellerin kısa süre içerisinde yayınlanacak ufak bir güncellemeyle uygulamaya erişebileceği bildiriliyor. JPEG ve TIFF dosya tiplerini destekleyen fotoğraf düzenleme aracını aşağıdaki Google Play Store bağlantısından edinebilirsiniz. Google+ bütünleşmesi ve yeni logo gibi yenilikleri beraberinde getiren 1.5 sürüm güncellemesi ile 4.99$'lık fiyatı tamamen sıfırlanan Snapseed'in iOS 5 ve üstünü destekleyen iPhone, iPad ve iPod Touch versiyonunu ise Apple App Store aracılığıyla cihazınıza kurabilirsiniz.
Nik Software'in görüntüleme hususunda uzman çalışanları tarafından geliştirilen ve artık Google'a emanet olan Snapseed uygulaması hakkındaki tüm gelişmelere +Snapseed bağlantısından ulaşabilir, uygulamanın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed Yorum Yaz
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Dexter61 6 yıl
trsinapsis
Neden GingerBread için yok ?En çok kullanılan versiyon o.Gerçekten anlayamıyorum.İnsana zorla Iphone aldıracaklar.

Satış politikası adamlar sizin gibi bakmıyorlar olaya... Hep Andoroid telefonlarda genelde bu böyledir zaten firmalar güncel telefonlarına güncelleme veriyor ICS ve JB almayan telefonlarda onlara göre eski yani yeni model alın diyorlar. Apple da da bu böyledir adam size yazılım sınırı koymaz ama eski modellerde yazılım kasıntılı çalışır hiç bir halta yaramaz yani verdiği güncellemelerle telefonu şişirir bkz İOS6 İphone 4
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birtamyus 6 yıl
Program çok iyi olmuş. Bir de Move to Sd olayını hallederlerse daha da iyi olacak...
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memoseler 6 yıl
Sanırım Android artık bir iOS oldu... Darısı Windows Phone'a
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Creed_06 6 yıl
Nasıl yani şimdi google Nik firmasını tamamen mi aldı yoksa sadece snapseed uygulamasınımı aldı?
Eğer firmayı tamamen aldıysa umarım kalitesinden ödün vermeden eskisi gibi devam eder
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trsinapsis 6 yıl
Neden GingerBread için yok ?
En çok kullanılan versiyon o.
Gerçekten anlayamıyorum.
İnsana zorla Iphone aldıracaklar.
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Bestanden 6 yıl
Helal olsun google'a
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