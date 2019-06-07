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Google Stadia ile 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak

Google Stadia’nın yeni detayları dün akşam saatlerindeki etkinlikte paylaşıldı. 4K 60 FPS için 35 Mbps indirme hızı öneriliyor. Ayda 65 saat oyun oynamak, neredeyse 1 TB veri harcatacak.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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24
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Stadia ile 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak
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Google Stadia, geçtiğimiz Mart ayında duyurulmasına rağmen fiyatlandırması ve oyunları ile ilgili bilgiler paylaşılmamıştı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlik ile birlikte Google Stadia’nın yeni detayları duyuruldu. 10 dolar aylık ücret ödeyerek 4K 60fps oyun oynamanıza imkan tanınıyor. Peki, tamamıyla çevrimiçi olan bu servisin kotanıza yansıması nasıl olacak?

1 saatte 15,75 GB

Google Stadia, üç farklı çözünürlük seçeneği ile geliyor. 720p 60fps için 10 Mbps, 1080P 60fps için 20 Mbps ve son olarak 4K 60fps için 35 Mbps indirme hızı önerildi. 1080P ve 4K seçeneklerde 5.1 Surround ses desteği de bulunuyor. Kullandığınız çözünürlüğe göre Stadia video akışının kotanıza yansıması haliyle farklı olacak.

1 saat 720p yayın akışında kotanızdan 4.5 GB, 1080p’de 9 GB, 4K’da ise 15.75 GB veri kullanacaksınız. 4K çözünürlüğe sahip bir kullanıcının ayda 65 saat oyun oynaması neredeyse 1 TB veri harcayacağı manasına geliyor. Yine 1 TB veri kullanımını sabit tutarsak 1080p çözünürlüğünde 113 saat oyun oynayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Google uzaktan masaüstü kontrolünü çok daha kolay hâle getirdi"

Kısacası günde 2-3 saat oyun oynayan standart bir kullanıcı bile Stadia ile büyük miktarlarda veri kullanımı yapmış olacak. Gerek altyapı gerekse de internet servis sağlayıcıları tarafından sunulan paketlerin buna hazırlıklı olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin PC Gamer editörlerinden Jarred Walton, kullandığı internet paketinin 1 TB kotalı olduğunu ve internette başka hiçbir şey yapmasa bile Stadia’nın kotasını dolduracağını belirtiyor. Ülkemizde de uzun zamandır devam eden kota problemi görünen o ki çevrimiçi oyun servislerinin de önünü kapatacak.


https://www.pcgamer.com/stadia-4k-streaming-will-use-up-1tb-of-data-in-65-hours/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 gün en beğenilen
Başlığı şu şekilde düzenleyip , clickbait sevdanızdan bir an önce kurtulmanızı tavsiye ederim.

Google Stadia ile 4K çözünürlükte 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak
Başlığı şu şekilde düzenleyip , clickbait sevdanızdan bir an önce kurtulmanızı tavsiye ederim.Google Stadia ile 4K çözünürlükte 65 saat oyun oynamak...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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strathmorea 1 gün
Güle güle Stadia...
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Aslanhan. 1 gün
İşte şimdi Türkiye'ye gelmeyeceğinden emin oldum :)
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# Ace # 23 sa.
100 Mbit kablonet ve Stadia speedtest sayfası üstünden aldığım değerlerdir.
Paralı vpn hesabım ile Almanya üstünden bir test yaptım şimdilik hızımın yarısını yaptığım çoğu teste alabildim. 4k için sıkıntısız deneme şansım var ama iş ping ile alakalı ise genelde bu server online tabanlı oyunlarda aldığım ping üstüne %30 rahat ekleme yapıyor, yani tahmini 120 ping üstünü görmem buda bence fena olmayan bir değer en azından solo oyunlar için yeterli. Tabi çıkış yapmadan ve denemeden ping değerlerini görmemin imkanı yok. Farklı serverlar üstünden de test yapmayı deneyeceğim ama Almanya üstünden aldığım değerleri geçer mi emin değilim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ozhanbayram 1 gün
100 mbit İnternetim var ayda 800 GB max kullanıyorum. 65 saat oyun günde 2 saat oynasam ayda 50 saat eder hattım gayet karşılar diye düşünüyorum.
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Lord Melkor 1 gün
Yanlış bilmiyorsam Avrupa ve Amerika'daki bazı isslerde de 5/10tb gibi sınırlar var. Onları bile zora sokacak
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sniper23 1 gün
Altyapı sağlayıcalarını yatırım yapmaya ve daha iyi hizmet zorlaması iyi olacaktır.
Türkiye'ye gelirse özellikle altyapı sağlayıcıları mecbur yatırım yapmak zorunda kalır. Tabi talep olursa.
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javaprof 1 gün
playstation now da 750 oyun var ve 12 ay 99 dolar. adamlar çıkmış 30 oyunla gelmiş bu nedir yav? playstation.com/...
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Krone 1 gün
Bu sistem zaten hardcore oyuncuya göre değil ki. Türkiyede internet henüz o seviyede değil. Stadia bizde daha çok evinde interneti iyi olan ama sağlam makinası olmayan kişilere yönelik olacaktır. Mesela haftada bir kaç kez PES atmak için. Ya da haftasonları biraz kafa dağıtmak için vs.
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BatuhanXxX 1 gün
Baslangic asamasinda az kitleye hitap edecek bir servis. interneti iyi ve ucuz olup donanima para vermek istemeyen ve en azindan donanimi yaninda tasiyamayacak kisilere hitap ediyor. tam benlik mesela. 1.calistigim sehirdeki evde 1000mb internet var. 2.ailemin oldugu yerde 400mb. herhaftasonu oyun pc sini tasimaktan gina gelmisti. 65inc 4k Tv de 400mb internet ile rahat oynarim. böylelikle hem fiziksel yükten kurtulmusken diger taraftan donanima para yatirma ihtiyacim kalmaz. görüldügü gibi farkli kesimlere hitap edebilecek bir servis. zamanla genisleyecek ve Türkiye gibi ülkelerede gelebilecektir. ümidimiz Türkiye gibi ülkelerde internet hizinin yayginlasmasi ve donanima verecek parasi olmayan genclerin eglenme amacli bu tür servislere ulasmasi.
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# Ace # 1 gün
4k oyun zevki için az bile istediği değer zaten kotalı net kullananlar için çıkartılan bir servis değil.
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oly1786 1 gün
Benim aklıma yatmıyor aga bu iş..
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Akbaba89 1 gün
Türkiye'ye gelmeden gitti
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