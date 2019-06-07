Google Stadia ile 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak

Google Stadia, geçtiğimiz Mart ayında duyurulmasına rağmen fiyatlandırması ve oyunları ile ilgili bilgiler paylaşılmamıştı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlik ile birlikte Google Stadia’nın yeni detayları 4K 60fps oyun oynamanıza imkan tanınıyor. Peki, tamamıyla çevrimiçi olan bu servisin kotanıza yansıması nasıl olacak? , geçtiğimiz Mart ayında duyurulmasına rağmen fiyatlandırması ve oyunları ile ilgili bilgiler paylaşılmamıştı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlik ile birlikte Google Stadia’nın yeni detayları duyuruldu . 10 dolar aylık ücret ödeyerekoyun oynamanıza imkan tanınıyor. Peki, tamamıyla çevrimiçi olan bu servisinnasıl olacak?

1 saatte 15,75 GB

Google Stadia, üç farklı çözünürlük seçeneği ile geliyor. 720p 60fps için 10 Mbps, 1080P 60fps için 20 Mbps ve son olarak 4K 60fps için 35 Mbps indirme hızı önerildi. 1080P ve 4K seçeneklerde 5.1 Surround ses desteği de bulunuyor. Kullandığınız çözünürlüğe göre Stadia video akışının kotanıza yansıması haliyle farklı olacak.

1 saat 720p yayın akışında kotanızdan 4.5 GB, 1080p’de 9 GB, 4K’da ise 15.75 GB veri kullanacaksınız. 4K çözünürlüğe sahip bir kullanıcının ayda 65 saat oyun oynaması neredeyse 1 TB veri harcayacağı manasına geliyor. Yine 1 TB veri kullanımını sabit tutarsak 1080p çözünürlüğünde 113 saat oyun oynayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

"Google uzaktan masaüstü kontrolünü çok daha kolay hâle getirdi"

Kısacası günde 2-3 saat oyun oynayan standart bir kullanıcı bile Stadia ile büyük miktarlarda veri kullanımı yapmış olacak. Gerek altyapı gerekse de internet servis sağlayıcıları tarafından sunulan paketlerin buna hazırlıklı olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin PC Gamer editörlerinden Jarred Walton, kullandığı internet paketinin 1 TB kotalı olduğunu ve internette başka hiçbir şey yapmasa bile Stadia’nın kotasını dolduracağını belirtiyor. Ülkemizde de uzun zamandır devam eden kota problemi görünen o ki çevrimiçi oyun servislerinin de önünü kapatacak.

https://www.pcgamer.com/stadia-4k-streaming-will-use-up-1tb-of-data-in-65-hours/