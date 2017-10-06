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Google Store artık sadece Google ürünlerine ait

Google’ın bugüne kadar üretici ortaklarının ürünlerine yer verdiği satış mağazası yeni strateji gereği sadece Google Pixel markasını taşıyan cihazlara ve aksesuarlara özel oldu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google donanım pazarına çok daha fazla ağırlık koymak istediğini bu yıl açık bir şekilde gösterdi. HTC’nin Ar-Ge bölümünü bünyesine katmasının ardından Pixel 2 etkinliğinde de kendi aksesuar ekosistemini oluşturdu. Şimdi de mağazada önemli bir değişiklik var.

Google donanımı

Google’ın fiziksel ürünlerini pazarladığı Google Store sanal mağazası bundan böyle sadece Pixel ürünleri ve aksesuarlarını satacak. Daha önceki yıllardan hatırladığımız farklı markaların Google ekosistemi için ürettiği cihazlar mağazadan kaldırılıyor.

Uzun süredir Google mağazalarında alıcı bekleyen Android Wear saatleri yeni strateji gereği raflardan kaldırıldı. Hatta Android Wear kategorisi de kaldırıldı zira Google’ın zaten kendisine ait bir akıllı saati bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 telefonlar için 3 yıl güncelleme garantisi"

Android Wear sekmesinde son olarak LG’nin Watch Sport ve Watch Style adındaki saatleri yer alıyordu. Zaten Google bir süredir Amazon gibi platformlarda Android Wear saatlerine özel vitrinler oluşturulması için ortaklıklar yapıyordu. Bu bakımdan akıllı saat için artık diğer platformlara bakmak gerekecek.

Google diğer taraftan Chromebook ürünlerini de kaldırdı. Üretici ortakları tarafından geliştirilen Chromebook ürünleri yine diğer perakende mağazalarında bulunabilecek. Google mağazasında sadece Pixelbook satılacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/05/google-pulls-android-wear-section-from-online-store/ Yorum Yaz
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assasin34 1 yıl
Türkiye'de de açık olmasını isterdim ama yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Kalite standardının kontrolü açısından güzel gelişme
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alemburda34 1 yıl
Nerdeyse kac adet urun kaldi merak ettim?
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