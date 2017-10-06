Google Store artık sadece Google ürünlerine ait

Google donanım pazarına çok daha fazla ağırlık koymak istediğini bu yıl açık bir şekilde gösterdi. HTC’nin Ar-Ge bölümünü bünyesine katmasının ardından Pixel 2 etkinliğinde de kendi aksesuar ekosistemini oluşturdu. Şimdi de mağazada önemli bir değişiklik var.

Google donanımı

Google’ın fiziksel ürünlerini pazarladığı Google Store sanal mağazası bundan böyle sadece Pixel ürünleri ve aksesuarlarını satacak. Daha önceki yıllardan hatırladığımız farklı markaların Google ekosistemi için ürettiği cihazlar mağazadan kaldırılıyor.

Uzun süredir Google mağazalarında alıcı bekleyen Android Wear saatleri yeni strateji gereği raflardan kaldırıldı. Hatta Android Wear kategorisi de kaldırıldı zira Google’ın zaten kendisine ait bir akıllı saati bulunmuyor.

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Android Wear sekmesinde son olarak LG’nin Watch Sport ve Watch Style adındaki saatleri yer alıyordu. Zaten Google bir süredir Amazon gibi platformlarda Android Wear saatlerine özel vitrinler oluşturulması için ortaklıklar yapıyordu. Bu bakımdan akıllı saat için artık diğer platformlara bakmak gerekecek.

Google diğer taraftan Chromebook ürünlerini de kaldırdı. Üretici ortakları tarafından geliştirilen Chromebook ürünleri yine diğer perakende mağazalarında bulunabilecek. Google mağazasında sadece Pixelbook satılacak.