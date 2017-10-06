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Google Pixel 2 telefonlar için 3 yıl güncelleme garantisi

Pixel telefonları için Google’ın verdiği 2 yıllık güncelleme garantisi Pixel 2 serisi ile 3 yıla çıkıyor. Google Pixel 2 serisi Android S sürümüne kadar gidecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyası için bilindiği üzere güncelleme alabilmek çok önemli. Yeni çıkan işletim sistemine zamanında sahip olmak tüketici için bir tercih sebebi haline gelmiş durumda. Google yeni Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yaptı.

Sektörde ilk

Bugüne kadar Android cihaz üreticilerinin kullanıcılarına sağladığı Android güncelleme periyodu 18 ay ve 2 yıl arasında değişiyordu. Google da geçen yıl Pixel telefonlarına 2 yıllık güncelleme garantisi vermişti.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisi karşınızda"

Pixel 2 serisinde ise güncelleme garantisi 3 yıla çıkarılıyor. Yani toplamda 36 aylık bir süreç içerisinde Pixel 2 telefon sahipleri en yeni Android sürümlerine erişmeye devam edecek. Bu da tahminen Android S sürümüne kadar Pixel 2 telefonların güncelleneceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar 3 yıla kadar güncelleme garantisi veren bir üretici olmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Android 9.0 P sürümüne kadar tüm telefonlarını güncelleyeceğini duyuran Nokia ses getirmişti. Google da Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yapmış oldu. Yavaş yavaş başlayan bu gelişmeler diliyoruz ki tüm Android üreticilerine yayılır ve çok daha uzun süreler içerisinde cihazlar güncelleme almaya devam eder.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-promises-three-years-of-Android-software-and-security-updates-for-the-Pixel-2_id98625 Yorum Yaz
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zaomss 1 yıl en beğenilen
Hala az bence. O cihaz da 3 yıldan fazlasına yetecek donanım var her cihazda öyle. Apple bu konuda önde herkesten
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DODANLI 1 yıl zaomss
Bence apple da 3 ten fazla vermesin. Sürüm değiştirmek zorunda da bırakmasın. 3 nesil önceki telefonların hali ortada.
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strathmorea 1 yıl
Günümüzde üreticiler tarafında önemli bir çakallık söz konusu, o da güncellemeyle telefonu yavaşlatmak, kastırmak. Özellikle İos ta son 1-2 yılda kullanıcılar tarafından da fark edilir derecede yapılan bir durum. Yani donanım bileşenleri tarafında bilinçli telefon eskitme yanında şimdi de yazılımsal eskitme söz konusu. Android te nispeten daha az fakat İos ta telefon 2 yılı geçtiyse ağlamaya başlıyor güncellemelerle.
Günümüzde üreticiler tarafında önemli bir çakallık söz konusu, o da güncellemeyle telefonu yavaşlatmak, kastırmak. Özellikle İos ta son 1-2 yılda kullanıcılar t...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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majesthion 1 yıl
S7 Edge kullandım. Yaklaşık 1 sene. S8+ kullanıyorum. S7 edge te bloatware i komple disable yapmistim. S8 plus suan rootlu ikisindede en az 80 app vardi. 1 gram reset veya donma & yavaslama tarzinda birsey yasamadim. Dediginiz olay s7 den sonra tarih oldu. 4gb ram ve bloatware kaldirilinca android kus gibi oluyor.
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BekirTemel 1 yıl
3 yıl yeterli bir süre cihazı yavaşlatmazlarsa Harika bir garanti aslında
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WaylandIZMIR 1 yıl
Eylül 26 da 3 yıl bitti. 4. yıla girdim iphone 6 plus kullanıyorum. Halen güncelleme geliyor
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yuksek 1 yıl
Bu güncelleme işi, androidin en büyük problemi olmaya devam ediyor.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yeni telefon alacaklar için en azından güncelleme garantisi farklı bir güven vereceği ortada ! özetle telefon 10 yıldan fazla kullanılabilir ama ana sorun güvenlik olunca ! firmalar 2 yıl bile bu konuda hiç bir destek veremediği ortada bu konuda bir tek apple neredeyse 10 yıl önceki donanımlara kadar güncelleme verdiği düşünülürse artık apple ile android arasındaki rekabet gerçekçi açıdan kızşa bilir gibi ! :)
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kadirirdem 1 yıl
Keşke diğer firmalarda buna uysa.
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TearsForFears 1 yıl
6s ler ios 11 i aldı 2 sene oldu çıkalı çatır çatır çalışıyor kasma donma yok. Seneyede ios 12 yi alır o zamanda kasacağını düşünmüyorum 2 gb ram ve iyi işlemcisi var 6s in. Apple min 3 sene güncelleme veriyor ama birde androide bak galaxy s8 ne kadar güncelleme alacak 18 aycık mı?
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FlyingUnderpants 1 yıl
Laptop parasi isteyip 18 ay guncelleme vermek tuketiciye hakarettir.
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smart1978 1 yıl
Android guncellemeleri pazarlama stratejisi olmamali...
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mert1907 1 yıl
Minimum 3 yıl denmiş, üstüne 2 senede custom rom olsa yeter.
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