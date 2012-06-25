Google TV, Avrupa'da satışa çıkıyor

Giderek yaygınlaşan akıllı TV uygulamalarının haricinde Apple TV ve Google TV gibi set üstü internet bağlantılı televizyon kutuları da segmentte pay kapma mücadelesi veriyor. Bir süredir ABD çapında hizmet veren Google TV, geçen yıldan bu yana daha fazla ülkeye açılmanın planlarını yapıyordu.





CES 2012 fuarında Sony tarafından üretilecek yeni nesil ürünlerin Avrupa pazarına da sunulacağının açıklanması beklentileri de artırmıştı.





Sony ve Google resmi bir duyuru yaparak Temmuz ayı sonundan itibaren Google TV ürünlerinin raflarda yerini alacağını açıkladı.





Avrupa pazarına ilk adım atacak Sony NSZ-GS7 internet TV modeli olacak. Google TV platformu üzerinde çalışan model 200 pound/200 Avro şeklinde www.sony-europe.com üzerinden ön siparişe başladı. Model ilk olarak 22 Temmuz'da İngiltere'de pazara sunulacak. Sonrasında ise Fransa, Almanya, Hollanda, Brezilya, Meksika, Kanada ve Avustralya'da piyasaya sürülecek.





Blu-ray oynatıcı içeren NSZ-GP9 ise 280 pound/300 Avro etiketiyle ilk olarak Ekim ayında ABD pazarına, ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Brezilya, Meksika, Kanada ve Avustralya pazarına sunulacak.





Google TV ürünü kablosuz olarak internete bağlanabilirken, HDMI giriş çıkışları, Ethernet girişi, USB girişi, Bluetooth şeklinde özellikler sunuyor. Uzaktan kumandası hareket sensörüne sahip ve aynı zamanda bir QWERTY klavye olarak da kullanılabiliyor.





Daha fazla pazara açılarak Google TV yerel programları ve uygulamaları da tüketicilere sunacak. Örneğin BBC iPlayer ile popüler programları izleyebilirken, Chrome tarayıcısı üzerinden The Guardian sayfalarına ulaşmak da mümkün oluyor. Google Play üzerinden de uyumlu uygulamalar kullanıcıları bekliyor olacak.





Bu hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında Google TV ile ilgili bazı yenilikler daha açıklanacak.









http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921666462151&XID=M:sgnl#gallery