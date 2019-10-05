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    Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor

    Google, TikTok’un en büyük rakiplerinden biri olan Firework'ü satın almayı planlıyor. Arama devi Google+ başarısızlığından sonra sosyal medya alanındaki eksikiliğini bu şekilde tamamlayacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kısa sürede son derece popüler hale gelen TikTok, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede büyük ilgi görüyor. Uygulamanın bu denli başarılı olması dev şirketlerin de iştahını kabartmış durumda. Google’ın TikTok’un en büyük rakiplerinden birini satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirliyor.
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    Wall Street Journal'in haberine göre Google, Firework adlı kısa video paylaşım platformunu satın almak istiyor. Arama devi Google+ başarısızlığından bu yana özellikle sosyal medya alanında kendine sağlam bir yer edinememişti. Bu nedenle Firework'ü satın alarak bu yönde önemli bir adım atmayı planlıyor.

    Müşteriler arasında Weibo da var

    Raporda, Firework'ün şu anda 100 milyon dolar değerinde olduğu yazıyor. Ancak iki şirket henüz fiyatı konuşmadı. Bununla birlikte Çin’li Weibo'nun da Firework'ü satın almakla ilgilendiği söyleniyor. Ancak Google'ın satın alma konusunda daha önde olduğunı belirtelim. Anlaşma sağlanırsa Firework, Google bünyesine katılacak.

    https://www.wsj.com/articles/google-weighs-acquisition-of-rival-to-video-app-tiktok-11570213344 Yorum Yaz
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    Soul741 5 gün en beğenilen
    Satın alıp kapatacak galiba :D
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    Soul741 5 gün en beğenilen
    Satın alıp kapatacak galiba :D
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    interwap 5 gün Soul741
    Daha çok Yahoo'nun uzmanlık alanı. Google ın bünyesindeki uygulamalar ölüyor.
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