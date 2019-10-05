Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor

Kısa sürede son derece popüler hale gelen TikTok, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede büyük ilgi görüyor. Uygulamanın bu denli başarılı olması dev şirketlerin de iştahını kabartmış durumda. Google’ın TikTok’un en büyük rakiplerinden birini satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirliyor.

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Wall Street Journal'in haberine göre Google, Firework adlı kısa video paylaşım platformunu satın almak istiyor. Arama devi Google+ başarısızlığından bu yana özellikle sosyal medya alanında kendine sağlam bir yer edinememişti. Bu nedenle Firework'ü satın alarak bu yönde önemli bir adım atmayı planlıyor.

Müşteriler arasında Weibo da var

https://www.wsj.com/articles/google-weighs-acquisition-of-rival-to-video-app-tiktok-11570213344

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Raporda, Firework'ün şu andadeğerinde olduğu yazıyor. Ancak iki şirket henüz fiyatı konuşmadı. Bununla birlikte Çin’li'nun da Firework'ü satın almakla ilgilendiği söyleniyor. Ancak Google'ın satın alma konusundaolduğunı belirtelim. Anlaşma sağlanırsa Firework, Googlekatılacak.